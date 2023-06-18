Гран При Канады: пять быстрых выводов

1. Пилоты решают

Если бы в последних трех Гран При в составе Red Bull выступали два Серхио Переса, мы вообще не говорили бы ни о каком доминировании «Быков». Мексиканец в третий раз подряд не добрался даже до финального сегмента квалификации – и пусть каждый раз у него есть на то разного рода оправдания, его гонки тоже никак не дают распознать в RB19 того монстра, которым эта машина кажется в руках Макса Ферстаппена.

Чеко сложил оружие и ни за что уже в этом чемпионате не борется – он теперь, наверное, уже даже ближе к увольнению из Red Bull, чем к завоеванию титула.

Да, в Формуле 1 очень много зависит от техники. Без хорошей машины чемпионат не выиграть – да и гонку, в общем, тоже лишь при совсем уж удачном стечении обстоятельств. Но так или иначе, человеческий фактор тоже огромен. Макс сравнялся по числу побед с Айртоном Сенной – и какой бы великой ни была в этом заслуга его команды, нельзя не отдать должное ему самому. Он и Перес – пилоты разного уровня.

Ровно то же самое можно сказать и про пару гонщиков Aston Martin, кстати…

2. Aston все еще впереди Mercedes

Гонка вооружений продолжается. Mercedes явно добилась существенного прогресса в последних гонках, но двойной подиум в Барселоне был добыт не без доли везения. Уик-энд Фернандо Алонсо на домашней трассе оказался испорчен еще в начале квалификации – и реально оценить расстановку сил было сложно.

В Канаде уже Aston Martin представила ряд новинок – и в воскресенье Алонсо вновь оказался на трассе самым быстрым в зачете для «всех кроме Макса». Было бы даже интересно посмотреть на итоговый отрыв Ферстаппена, не застрянь Фернандо за Льюисом Хэмилтоном в начале гонки после не самого удачного старта и не будь он вынужден осторожничать из-за проблем с тормозами в концовке – есть ощущение, что «зеленые» чуть подсократили свое отставание от Red Bull.

Но Mercedes уже совсем рядом с Aston.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

3. Ferrari, наконец, смогла в стратегию

Такое происходит не слишком уж часто – поэтому было бы неправильно не отметить. Стратеги Ferrari не просто отлично справились со своей работой в этой гонке, но и переиграли другие команды. Решение оставить пилотов на трассе после аварии Джорджа Расселла, когда, казалось бы, появилась возможность провести «бесплатный» пит-стоп, выглядело, мягко говоря, немного странным.

Но «красные» знали, что делали. Шины Medium продержались на SF-23 до середины дистанции, и свои единственные пит-стопы Шарль Леклер и Карлос Сайнс провели почти одновременно с тем, как соперники провели свои вторые.

Плюс, решение запретить своим гонщикам бороться между собой тоже пошло на пользу – оба провели чистую гонку и после провальной квалификации финишировали на четвертом и пятом местах. Молодцы.

Осталось только научиться проводить так же идеально уик-энды от начала до конца.

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4. Элбон красавец!

Вот это гонка, Алекс! Да что там гонка – весь уик-энд вышел на загляденье, и было бы прям совсем несправедливо, если бы лучшим временем в Q2 дело и ограничилось. Он уже проделывал такие трюки раньше, продлевая жизнь своим шинам до бесконечности, и вот теперь сотворил это опять!

Да, скорость Williams на прямых – отличное подспорье, чтобы отбивать атаки соперников, но от Элбона требовалось провести гонку без единой помарки, чтобы довезти до финиша шесть столь весомых очков.

Да, без оговорок оценивать уровень Алекса в этом сезоне сложно, потому что Логан Сарджент пока все-таки не дотягивает до уровня Ф1. Но смотрится Элбон очень круто!

Алекс Элбон, Williams Racing Фото: Франсуа Тремблэ

5. Окон проводит классный сезон

Начало чемпионата – особенно первая гонка в Бахрейне – выдалось скверным. Но Эстебан Окон в этом году и правда хорош. Подиум в Монако – яркая деталь, способная обратить на себя внимание, но в целом все последние гонки француза производят отличное впечатление.

Он неплохо квалифицируется, отлично ведет борьбу и почти не ошибается, постоянно зарабатывая для Alpine очки – а в качестве приятного бонуса и немного пива.