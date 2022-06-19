Гран При Канады: пять быстрых выводов

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1. Ферстаппен – чемпион

Конечно, это вывод эмоциональный. Конечно, он преждевременный. Но такими и должны быть выводы сразу после финиша, не так ли?

Очередная победа Макса. Очередное фиаско для Шарля Леклера. Отрыв продолжает расти и расти – и пока вообще не видно, что Ferrari может противопоставить.

Преимущества в скорости нет. Red Bull как минимум не медленнее. Во всем остальном Скудерия банально хуже. Тактика, пит-стопы, надежность… Как хотите, но представить, что Шарлю удастся-таки вернуться в борьбу, уже очень сложно.

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2. Алонсо не стареет

Какой уик-энд! Фернандо совсем скоро стукнет 41, но возраст – точно не проблема. Алонсо еще многое может дать Формуле 1. Кому не понравилось его выступление в квалификации? На трибунах недовольных точно не было.

Да, Alpine пока не в состоянии бороться за места на подиуме на равных с Red Bull, Ferrari и даже Mercedes. Но когда у них проблемы – Фернандо может быть рядом, чтобы ими воспользоваться.

Гонка была чуть скучнее, чем квалификация, но сам испанец выжал максимум из сложившейся ситуации – хотя команда выбрала для него, кажется, не самую оптимальную тактику.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42, Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. С обгонами в Ф1 – по-прежнему сложно

Продолжая наблюдение за «новой Ф1», постепенно приходишь к мысли, что по части обгонов с введением нового регламента не изменилось ровным счетом ничего.

В Монреале мы видели несколько несколько «паровозов» из машин Ф1, вагоны в которых не менялись местами на протяжении десятков кругов. Шарль Леклер, объехав несколько медленных машин в начале, затем застрял за Alpine Эстебана Окона – и это на трассе с далеко не самой проблемной с точки зрения обгонов…

Но, может быть, это не так и плохо?

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4. Чжоу заслуживает похвалы

Как минимум – в качестве извинений за всю критику, что вылилась на него и Alfa Romeo в прошлом году после подписания контракта. Да, китайские деньги явно стали не последним фактором, но Гуаньюй Чжоу далеко не так плох, как многие пытались его представить.

Тот факт, что до этого воскресенья на его счету было всего одно очко, не должен сбивать с толку. Еще нескольких он лишился из-за проблем с надежностью. Но в Канаде многое сошлось. Китаец провел боевой Гран При: пробился в Q3 в сложных условиях, оставив позади опытного и быстрого напарника по команде, боролся на протяжении всей дистанции, атаковал, обгонял, добрался до финиша в десятке.

Молодец.

Николя Латифи, Williams Racing, на параде пилотов Фото: Энди Хон / Motorsport Images

5. Латифи – не пилот уровня Ф1

Рано или поздно это надо просто констатировать. Не то, чтобы сама гонка дала какой-то дополнительный для этого повод. Но когда-то же необходимо об этом сказать, правда? Почему бы и не после домашнего Гран При?

Николя Латифи – худший пилот современной Формулы 1. Он может утешать себя тем, что его бывший напарник Джордж Расселл сейчас очень здорово смотрится на фоне семикратного чемпиона мира, но в то же время – сам канадец снова проигрывает соседу по боксам по всем статьям.

Когда на скамье запасных томится пилот уровня Оскара Пиастри, сложно отделаться от мысли, что Латифи занимает не свое место.