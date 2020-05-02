Гран При Канады планируют перенести на осень

Гран При Канады Формулы 1 должен был пройти 14 июня, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса. Ф1 пока не сформировала календарь на 2020 год, однако планируется, что сезон стартует 5 июля в Австрии и закончится в середине декабря в Абу-Даби.

Пока не было объявлено, может ли вернуться в календарь этап в Монреале. Однако пользователи Reddit сообщают, что обладателям билетов на этапы начали рассылать электронные письма с вопросом о том, готовы ли они посетить Гран При осенью.

По плану Ф1 должна приехать в Северную Америку в конце октября для проведения этапов в Остине и Мехико. Предполагается, что тогда же могла бы пройти и гонка в Канаде. Однако, фактором против такого расписания может выступить погода, так как во второй половине осени в Монреале часто случаются заморозки.