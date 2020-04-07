Гран При Канады Формулы 1 перенесли

Гонка Формулы 1 в Канаде не состоится 14 июня. Этот этап должен был открывать сезон-2020, но теперь организаторы объявили о переносе Гран При. По сведениям Motorsport.com, гонка в Монреале может состояться позднее летом. Причиной для изменения даты проведения Гран При Канады стала пандемия коронавируса.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри пообещал организаторам канадской гонки всю возможную поддержку для проведения этапа в другое время. «Мы всегда очень ждем поездки в совершенно невероятный Монреаль. В этот раз нам придется подождать чуть дольше, но мы все равно устроим там потрясающее шоу – когда мы ни приехали», – заявил Кэри.

Ранее промоутер Гран При Канады Франсуа Дюмонтье говорил Motorsport.com, что из-за погодных условий гонка Формулы 1 в Монреале может состояться не позже середины октября.

Теперь этапом открытия-2020 в календаре Ф1 значится Гран При Франции. Эта гонка запланирована на 28 июня.