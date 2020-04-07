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Формула 1 / Гран При Канады / Новость

Гран При Канады Формулы 1 перенесли

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Гран При Канады Формулы 1 перенесли
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7 апр. 2020 г., 18:40

Организаторы гонки в Монреале отказались проводить этап 14 июня

Гонка Формулы 1 в Канаде не состоится 14 июня. Этот этап должен был открывать сезон-2020, но теперь организаторы объявили о переносе Гран При. По сведениям Motorsport.com, гонка в Монреале может состояться позднее летом. Причиной для изменения даты проведения Гран При Канады стала пандемия коронавируса. 

Глава Формулы 1 Чейз Кэри пообещал организаторам канадской гонки всю возможную поддержку для проведения этапа в другое время. «Мы всегда очень ждем поездки в совершенно невероятный Монреаль. В этот раз нам придется подождать чуть дольше, но мы все равно устроим там потрясающее шоу – когда мы ни приехали», – заявил Кэри.

Ранее промоутер Гран При Канады Франсуа Дюмонтье говорил Motorsport.com, что из-за погодных условий гонка Формулы 1 в Монреале может состояться не позже середины октября.

Теперь этапом открытия-2020 в календаре Ф1 значится Гран При Франции. Эта гонка запланирована на 28 июня.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Местонахождение Монреаль
Автор Адам Купер

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11 июн. - 14 июн.
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