Гран При Канады: дуэли в квалификациях Сырой монреальский асфальт принес третий ряд решетки команде Haas и лучший в карьере результат Гуаньюю Чжоу. А еще – Карлос Сайнс наконец-то обогнал Шарля Леклера

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Стартовая решетка Гран При Канады Mercedes Льюис Хэмилтон 4-5 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) 16 (+0,663 в Q1) Саудовская Аравия 6 5 Австралия 6 (+0,108 в Q3) 13 (+0,381 в Q2) Эмилия-Романья 11 6 Майами 12 (+0,376 в Q2) 6 Испания 4 (+0,119 в Q3) 8 (+0,448 в Q3) Монако 5 7 (+0,212 в Q3) Азербайджан 5 4 Канада 8 (+0,666 в Q1) Red Bull Макс Ферстаппен 6-3 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) 4 (+0,261 в Q3) Саудовская Аравия 1 2 Австралия 3 (+0,086 в Q3) 1 Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3) 3 Майами 4 (+0,045 в Q3) 2 Испания 5 (+0,347 в Q3) 4 (+0,037 в Q3) Монако 3 3 (+0,065 в Q3) Азербайджан 2 1 Канада 13 (+9,381 в Q2) Ferrari Шарль Леклер 8-1 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) 2 Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3) 1 Австралия 9 (+1,540 в Q3) 2 Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3) 1 Майами 2 (+0,190 в Q3) 1 Испания 3 (+0,416 в Q3) 1 Монако 2 (+0,225 в Q3) 1 Азербайджан 4 (+0,449 в Q3) 15 (без времени в Q2) Канада 3 McLaren Даниэль Риккардо 2-7 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 12 (+0,122 в Q2) Саудовская Аравия 11 7 (+0,329 в Q3) Австралия 4 6 (+0,611 в Q3) Эмилия-Романья 3 14 (+0,676 в Q2) Майами 8 9 Испания 11 (+0,184 в Q2) 14 (+0,698 в Q2) Монако 5 12 (+0,176 в Q2) Азербайджан 11 9 Канада 14 (без времени в Q2) Alpine Фернандо Алонсо 6-3 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) 7 (+0,079 в Q3) Саудовская Аравия 5 10 (без времени в Q3) Австралия 8 5 Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1) 11 Майами 20 (без времени в Q1) 17 (+0,163 в Q1) Испания 12 7 Монако 10 (+0,800 в Q3) 10 Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 2 Канада 7 (+1,585 в Q3) AlphaTauri Пьер Гасли 6-3

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) 9 Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1) 11 Австралия 13 (+0,198 в Q2) 17 (+0,258 в Q1) Эмилия-Романья 16 7 Майами 9 (+0,242 в Q3) 14 (+0,222 в Q2) Испания 13 17 (+0,550 в Q1) Монако 11 6 Азербайджан 8 (+0,211 в Q3) 16 Канада 20 (+2,083 в Q1) Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-1 Лэнс Стролл 17 Бахрейн 19 (+0,795 в Q1) 18 (+0,287 в Q1) Саудовская Аравия 15 Себастьян Феттель 6-1 Лэнс Стролл 18 Австралия 20 (без времени в Q1) 9 Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2) 13 (+0,218 в Q2) Майами 10 16 Испания 18 (+0,464 в Q1) 9 Монако 18 (+0,365 в Q1) 9 Азербайджан 19 (+2,092 в Q1) 17 Канада 18 (+1,020 в Q1) Williams Александр Элбон 8-1 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) 17 Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1) 16 Австралия 19 (+1,237 в Q1) 20 (без времени в Q1) Эмилия-Романья 18 18 Майами 19 (+0,059 в Q1) 19 Испания 20 (+0,270 в Q1) 16 Монако 19 (+0,792 в Q1) 16 Азербайджан 17 (+0,648 в Q1) 12 Канада 19 (+1,613 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 7-2 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) 8 Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2) 12 Австралия 14 (+0,745 в Q2) 8 Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 5 Майами 17 (+0,175 в Q1) 7 Испания 15 (+1,041 в Q2) 12 Монако 20 (+2,065 в Q1) 15 (+0,654 в Q2) Азербайджан 14 11 (+0,672 в Q2) Канада 10 Haas Кевин Магнуссен 7-2 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) 10 Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2) 16 (+0,150 в Q1) Австралия 15 4 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2) 16 (+0,330 в Q1) Майами 15 8 Испания 10 (+0,686 в Q3) 13 Монако 15 (+0,160 в Q2) 16 Азербайджан 20 (+1,032 в Q1) 5 Канада 6 (+0,396 в Q3) * жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула Следующая новость Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи Поделились