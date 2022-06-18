Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула Следующая / Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи
Формула 1 / Гран При Канады Статистика

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Сырой монреальский асфальт принес третий ряд решетки команде Haas и лучший в карьере результат Гуаньюю Чжоу. А еще – Карлос Сайнс наконец-то обогнал Шарля Леклера

Гран При Канады: дуэли в квалификациях
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:

Mercedes Mercedes W13

 Льюис Хэмилтон

 

4-5

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 6
5 Australia Австралия 6 (+0,108 в Q3)
13 (+0,381 в Q2) Italy Эмилия-Романья 11
6 United States Майами 12 (+0,376 в Q2)
6 Spain Испания 4 (+0,119 в Q3)
8 (+0,448 в Q3) Monaco Монако 5
7 (+0,212 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 5
4 Canada Канада 8 (+0,666 в Q1)

 

Red Bull Red Bull RB18

 Макс Ферстаппен

 

6-3

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
2 Australia Австралия 3 (+0,086 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3)
3 United States Майами 4 (+0,045 в Q3)
2 Spain Испания 5 (+0,347 в Q3) 
4 (+0,037 в Q3) Monaco Монако 3
3 (+0,065 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 2
1 Canada Канада 13 (+9,381 в Q2)

 

Ferrari Ferrari F1-75

 Шарль Леклер

 

8-1

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1 Australia Австралия 9 (+1,540 в Q3)
2 Italy Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3)
1 United States Майами 2 (+0,190 в Q3)
1 Spain Испания 3 (+0,416 в Q3)
1 Monaco Монако 2 (+0,225 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан 4 (+0,449 в Q3)
15 (без времени в Q2) Canada Канада 3

 

McLaren McLaren MCL36

 Даниэль Риккардо

 

2-7

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3) Australia Австралия 4
6 (+0,611 в Q3) Italy Эмилия-Романья 3
14 (+0,676 в Q2) United States Майами 8
9 Spain Испания 11 (+0,184 в Q2)
14 (+0,698 в Q2) Monaco Монако 5
12 (+0,176 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 11
9 Canada Канада 14 (без времени в Q2)

 

Alpine Alpine A522

 Фернандо Алонсо

 

6-3

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3) Australia Австралия 8
5 Italy Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1)
11 United States Майами 20 (без времени в Q1)
17 (+0,163 в Q1) Spain Испания 12
7 Monaco Монако 10 (+0,800 в Q3)
10 Azerbaijan Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 
2 Canada Канада 7 (+1,585 в Q3)

 

AlphaTauri AlphaTauri AT03

 Пьер Гасли

 

6-3


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11 Australia Австралия 13 (+0,198 в Q2)
17 (+0,258 в Q1) Italy Эмилия-Романья 16
7 United States Майами 9 (+0,242 в Q3)
14 (+0,222 в Q2) Spain Испания 13
17 (+0,550 в Q1) Monaco Монако 11
6 Azerbaijan Азербайджан  8 (+0,211 в Q3)
16 Canada Канада 20 (+2,083 в Q1)

 

Aston Martin Aston Martin AMR22

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

 Лэнс Стролл
17 Bahrain Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 15

 

 Себастьян Феттель

 

6-1

 Лэнс Стролл
18 Australia Австралия 20 (без времени в Q1)
9 Italy Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2)
13 (+0,218 в Q2) United States Майами 10
16 Spain Испания 18 (+0,464 в Q1)
9 Monaco Монако 18 (+0,365 в Q1)
9 Azerbaijan Азербайджан 19 (+2,092 в Q1)
17 Canada Канада 18 (+1,020 в Q1)

Williams Williams FW44

Thailand Александр Элбон

 

8-1

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16 Australia Австралия 19 (+1,237 в Q1)
20 (без времени в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
18 United States Майами 19 (+0,059 в Q1)
19 Spain Испания 20 (+0,270 в Q1)
16 Monaco Монако 19 (+0,792 в Q1)
16 Azerbaijan Азербайджан 17 (+0,648 в Q1)
12 Canada Канада 19 (+1,613 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C42

 Валттери Боттас

 

7-2

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8 Saudi Arabia Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12 Australia Австралия 14 (+0,745 в Q2)
8 Italy Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 
5 United States Майами 17 (+0,175 в Q1)
7 Spain Испания 15 (+1,041 в Q2)
12 Monaco Монако 20 (+2,065 в Q1)
15 (+0,654 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 14
11 (+0,672 в Q2) Canada Канада 10
 

Haas Haas VF-22

Denmark Кевин Магнуссен

 

7-2

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10 Saudi Arabia Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 (+0,150 в Q1) Australia Австралия 15
Italy Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2)
16 (+0,330 в Q1) United States Майами 15
8 Spain Испания 10 (+0,686 в Q3)
13 Monaco Монако 15 (+0,160 в Q2)
16 Azerbaijan Азербайджан 20 (+1,032 в Q1)
5 Canada Канада 6 (+0,396 в Q3)

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

Поделились
Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула
Предыдущая новость

Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула
Следующая новость

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи
McLaren Больше от
McLaren
СМИ: McLaren работает над экстремальным электровнедорожником
Автомобили

СМИ: McLaren работает над экстремальным электровнедорожником

Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 снижали лобовое сопротивление в Баку

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren Гран При Азербайджана
Формула 1

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren

Самое важное:

Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку
Формула 1 Формула 1

Магнуссенн обиделся на FIA за испорченную гонку

Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren
Формула 1 Формула 1

Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren

Бинотто возложил на Сайнса вину за поражение в Канаде
Формула 1 Формула 1

Бинотто возложил на Сайнса вину за поражение в Канаде

Red Bull обошла Lotus в списке самых успешных команд Ф1
Формула 1 Формула 1

Red Bull обошла Lotus в списке самых успешных команд Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.