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Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика

После гонок в Азии, Австралии и Европе участники сезона Ф1 впервые пересекут Атлантику – их ждет уик-энд в столице провинции Квебек

Атмосфера на трассе

Главное:

Гонка Canada Гран При Канады
Этап 8-й из 22
Место трасса им. Жиля Вильнева, Монреаль
Длина круга 4,361 км
Гоночная дистанция 70 кругов / 305,270 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 13 (5 левых, 8 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:10.240 – Germany Себастьян Феттель / Italy Ferrari / 2019
223,513 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:13.078 – Finland Валттери Боттас / Germany Mercedes / 2019
214,833 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Вид на ночной Монреаль

Вид на ночной Монреаль

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 16 июня, пятница  20:30-21:30
Вторая тренировка 17 июня, суббота  00:00-01:00 
Третья тренировка 17 июня, суббота  19:30-20:30
Квалификация 17 июня, суббота  23:00-00:00
Гонка

18 июня, воскресенье 

  21:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

16 июня, пятница

 21/15 °C Облачно, дождь 55% Западный, 3 м/с, порывы до 9 м/с до 70%
17 июня, суббота 25/17 °C

Переменная облачность

 0%

Юго-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с

 до 39%
18 июня, воскресенье 22/13 °C Солнечно 20%

Северо-западный, 3 м/с, порывы до 6 м/с

 до 47%
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:15.158 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Лучшее время во второй тренировке 1:14.127 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Лучшее время в третьей тренировке 1:33.836 – Spain Фернандо Алонсо / France Alpine
Время поула 1:21.299 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
193,109 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 36:21.757

Средняя скорость – 190,075 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 8 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 9 до 19 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 20 до 42 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 43 до 48 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 49 до 70 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
9-й и 43-й круги
Medium – Hard – Hard
Лучший круг в гонке 1:15.749 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
(63-й из 70)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari

3. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады
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Рекордсмены Гран При Канады:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (7)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (7)

United Kingdom McLaren (13)
Поулы

 Михаэль Шумахер (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

 United Kingdom McLaren (11)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (4)

Finland Кими Райкконен (4)
Spain Фернандо Алонсо (2)

United Kingdom McLaren (11)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Трасса Гран При Канады

Трасса Гран При Канады

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Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников

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