Гран При Канады-2023: расписание, факты и статистика
После гонок в Азии, Австралии и Европе участники сезона Ф1 впервые пересекут Атлантику – их ждет уик-энд в столице провинции Квебек
Главное:
|Гонка
|Гран При Канады
|Этап
|8-й из 22
|Место
|трасса им. Жиля Вильнева, Монреаль
|Длина круга
|4,361 км
|Гоночная дистанция
|70 кругов / 305,270 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|13 (5 левых, 8 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:10.240 – Себастьян Феттель / Ferrari / 2019
223,513 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:13.078 – Валттери Боттас / Mercedes / 2019
214,833 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Вид на ночной Монреаль
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|16 июня, пятница
|20:30-21:30
|Вторая тренировка
|17 июня, суббота
|00:00-01:00
|Третья тренировка
|17 июня, суббота
|19:30-20:30
|Квалификация
|17 июня, суббота
|23:00-00:00
|Гонка
|
18 июня, воскресенье
|21:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
16 июня, пятница
|21/15 °C
|Облачно, дождь
|55%
|Западный, 3 м/с, порывы до 9 м/с
|до 70%
|17 июня, суббота
|25/17 °C
|
Переменная облачность
|0%
|
Юго-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с
|до 39%
|18 июня, воскресенье
|22/13 °C
|Солнечно
|20%
|
Северо-западный, 3 м/с, порывы до 6 м/с
|до 47%
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:15.158 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Лучшее время во второй тренировке
|1:14.127 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:33.836 – Фернандо Алонсо / Alpine
|Время поула
|1:21.299 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
193,109 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 190,075 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 8 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – с 9 до 19 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 20 до 42 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – с 43 до 48 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 49 до 70 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:15.749 – Карлос Сайнс / Ferrari
(63-й из 70)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Карлос Сайнс / Ferrari
3. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады
Гран При Канады: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При Канады:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (7)
|
McLaren (13)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (6)
|McLaren (11)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (4)
Кими Райкконен (4)
|
McLaren (11)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Трасса Гран При Канады
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