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Формула 1 / Гран При Италии / Результаты

Гран При Италии: стартовая решетка

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Гран При Италии: стартовая решетка

Впервые с 1984 года пилоты Ferrari не вошли в десятку на старте Гран При Италии

Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.

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1

 Льюис Хэмилтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Валттери Боттас

 

 

3

 

 Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Mexico Серхио Перес

 

 

 

5

 

 Макс Ферстаппен


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Ландо Норрис

 

7

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  Лэнс Стролл

 

 

 

9

 

Thailand Алекс Элбон


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Пьер Гасли

 

11

 

  Даниил Квят

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Эстебан Окон

 

 

13

 

Monaco Шарль Леклер


 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Кими Райкконен

 

 

15

 Кевин Магнуссен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Ромен Грожан

 

 

17

 

 Себастьян Феттель


 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

19

 

 Джордж Расселл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Николя Латифи


 
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Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
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