Гран При Италии: стартовая решетка

Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.

1 Льюис Хэмилтон 2

Валттери Боттас 3 Карлос Сайнс 4

Серхио Перес 5 Макс Ферстаппен



6



Ландо Норрис 7 Даниэль Риккардо

8 Лэнс Стролл 9 Алекс Элбон



10 Пьер Гасли



11 Даниил Квят

12

Эстебан Окон

13 Шарль Леклер

14



Кими Райкконен 15

Кевин Магнуссен 16

Ромен Грожан 17 Себастьян Феттель



18



Антонио Джовинацци

19 Джордж Расселл 20

Николя Латифи

