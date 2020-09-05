Гран При Италии: стартовая решетка
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Впервые с 1984 года пилоты Ferrari не вошли в десятку на старте Гран При Италии
Все гонщики в первой десятке обязаны стартовать на шинах Soft, остальные вольны выбирать резину для первой части гонки.
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Гран При Италии: стартовая решетка
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