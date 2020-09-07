Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Италии: шпионские фото технических новинок
На самой быстрой трассе чемпионата команды делают все ради снижения лобового сопротивления в угоду максимальной скорости. Вот что удалось поймать в объектив Джорджо Пиоле и фотографам Motorsport Images
Детали днища Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
В этом кадре довольно много интересного. Во-первых, можно увидеть, насколько узкой «талией» отличается RB16. Во-вторых, оценить, как далеко вперед смещены точки крепления треугольных рычагов подвески.
Ярко-красный корпус защищает установленные на днище машины датчики Киля от повреждения при транспортировке. Чуть дальше, с обеих сторон от вертикального бортика, можно рассмотреть выпуклости, которые скрывают необходимое для работы датчиков оборудование
Заднее антикрыло Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали передней подвески Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Переднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Дальний закрылок каскада SF1000, и без того весьма компактный, к Монце еще больше подрезали с внутренней стороны, чтобы сбалансировать потерю прижимной силы сзади.
Также примечательно, что Ferrari не стала, подобно многим командам, делать носовой обтекатель максимально узким и использовать освободившееся пространство для размещения «бивней». Команда предпочла более широкий обтекатель и классические поворотные лопасти под ним
Переднее антикрыло Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлекторов Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Аэродинамическая краска на Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Помимо плоскостей, имеющих профиль и угол атаки для малого уровня прижимной силы, на новом крыле подрезаны в верхней части пилоны – вот так они выглядели раньше
Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Николя Латифи за рулем Williams FW43
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Рой Ниссани за рулем Williams FW43
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT01
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Серхио Перес за рулем Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали передней части McLaren MCL35
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ромен Грожан за рулем Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Джорджо Пиола