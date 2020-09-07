Гран При Италии: шпионские фото технических новинок

Фотограф: Джорджо Пиола

В этом кадре довольно много интересного. Во-первых, можно увидеть, насколько узкой «талией» отличается RB16. Во-вторых, оценить, как далеко вперед смещены точки крепления треугольных рычагов подвески.

Ярко-красный корпус защищает установленные на днище машины датчики Киля от повреждения при транспортировке. Чуть дальше, с обеих сторон от вертикального бортика, можно рассмотреть выпуклости, которые скрывают необходимое для работы датчиков оборудование