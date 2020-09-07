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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Гран При Италии: шпионские фото технических новинок

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Гран При Италии: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

На самой быстрой трассе чемпионата команды делают все ради снижения лобового сопротивления в угоду максимальной скорости. Вот что удалось поймать в объектив Джорджо Пиоле и фотографам Motorsport Images

Слайдер
Список

Детали днища Red Bull RB16

Детали днища Red Bull RB16
1/18

Фотограф: Джорджо Пиола

В этом кадре довольно много интересного. Во-первых, можно увидеть, насколько узкой «талией» отличается RB16. Во-вторых, оценить, как далеко вперед смещены точки крепления треугольных рычагов подвески.

Ярко-красный корпус защищает установленные на днище машины датчики Киля от повреждения при транспортировке. Чуть дальше, с обеих сторон от вертикального бортика, можно рассмотреть выпуклости, которые скрывают необходимое для работы датчиков оборудование

Заднее антикрыло Red Bull RB16

Заднее антикрыло Red Bull RB16
2/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Сложно отыскать более удачный ракурс, если нужно проиллюстрировать минимальный уровень прижимной силы. Говорить про какой-то угол атаки тут вообще едва ли приходится – Red Bull оставила то же крыло, что в Спа, но окончательно развернула плоскости параллельно асфальту. Кроме того, с вспомогательной плоскости убрали концевую кромку

Заднее антикрыло Ferrari SF1000

Заднее антикрыло Ferrari SF1000
3/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari попробовала компенсировать нехватку мощности на длинных прямых тем же способом. Обратите внимание на доработанный привод DRS с уменьшенным ходом

Детали передней подвески Red Bull RB16

Детали передней подвески Red Bull RB16
4/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Передняя подвеска Red Bull тоже имеет весьма затейливую геометрию: это давно не традиционная А-образная схема, когда ветви рычага идут от ступицы вперед и назад. В действительности ось колес расположена ближе к носу машины, чем точки крепления обеих ветвей рычага к корпусу. В Монце команда использует S-воздуховод с узким выходным отверстием

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Переднее антикрыло Ferrari SF1000
5/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Дальний закрылок каскада SF1000, и без того весьма компактный, к Монце еще больше подрезали с внутренней стороны, чтобы сбалансировать потерю прижимной силы сзади.

Также примечательно, что Ferrari не стала, подобно многим командам, делать носовой обтекатель максимально узким и использовать освободившееся пространство для размещения «бивней». Команда предпочла более широкий обтекатель и классические поворотные лопасти под ним

Переднее антикрыло Red Bull RB16

Переднее антикрыло Red Bull RB16
6/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Поскольку Red Bull надо решать ту же задачу, команда использует аналогичный подход: от дальнего элемента каскада осталась только узкая полоска. Сделать ее еще меньше помешал соединительный элемент, а вот логотипом на крыле команда пожертвовала

Область дефлекторов Red Bull RB16

Область дефлекторов Red Bull RB16
7/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Правила Ф1 требуют, чтобы любые прорези в днище не были перекрыты другими деталями при взгляде сверху. Из-за этого область дефлекторов RB16 – как и любой другой машины в пелотоне – имеет весьма характерный вид

Аэродинамическая краска на Alfa Romeo C39

Аэродинамическая краска на Alfa Romeo C39
8/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Alfa Romeo опробовала новое крыло в Спа, но там оно оставалось на машине очень короткое время. Потому в Монце для исследования его работы потребовалась аэродинамическая краска

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
9/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Помимо плоскостей, имеющих профиль и угол атаки для малого уровня прижимной силы, на новом крыле подрезаны в верхней части пилоны – вот так они выглядели раньше

Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20

Даниэль Риккардо за рулем Renault RS20
10/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На боковине шасси Renault, присмотревшись, можно увидеть закрепленный клейкой лентой жгут проводов, заходящий в кокпит. Это однозначное свидетельство того, что где-то на машине стоят дополнительные сенсоры, данные с которых передаются через этот жгут

Николя Латифи за рулем Williams FW43

Николя Латифи за рулем Williams FW43
11/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Williams в пятницу утром разделила программы своих гонщиков. Латифи ездил с новым задним крылом, обработанном краской…

Рой Ниссани за рулем Williams FW43

Рой Ниссани за рулем Williams FW43
12/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

…тогда как заменявшему Рассела тест-пилоту Ниссани досталось старое, которое обеспечивает больше прижимной силы за счет расширения в центральной части. Также на его машине внезапно есть Т-крыло

Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT01

Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT01
13/18

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Вылет в гравий будущего победителя гонки Гасли позволил чуть ближе рассмотреть заднюю часть AlphaTauri, также покрытую специальной краской

Серхио Перес за рулем Racing Point RP20

Серхио Перес за рулем Racing Point RP20
14/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У Racing Point также было два варианта заднего крыла. Перес ездил в пятницу с тем, у которого плоскости имели менее выраженный рельеф, а на дальней отсутствовала концевая кромка

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20
15/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На машине Стролла плоскости были чуть более рельефными – и также использовалось Т-крыло. В итоге именно эта конфигурация использовалась в субботу и воскресенье

Детали передней части McLaren MCL35

Детали передней части McLaren MCL35
16/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На короткое время McLaren разместила в районе передних камер FIA дополнительные компоненты. В небольшом приливе (показан белой стрелкой), по всей видимости, помещалась высокоскоростные камера для контроля деформации аэродинамических элементов, от которой внутрь шасси уходила проводка (показана красной стрелкой)

Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35

Карлос Сайнс за рулем McLaren MCL35
17/18

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В отличие от некоторых соперников, McLaren выбрала максимально простую конфигурацию заднего крыла. А для проверки эффективности также использовала краску

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20
18/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Haas продолжила использовать крыло, которое мы уже видели в Спа – его задняя кромка имеет форму тройной арки. Одновременно были подрезаны плоскости переднего крыла
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Джорджо Пиола

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