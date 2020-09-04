Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Италии / Самое интересное

Гран При Италии: пять вопросов перед гонкой

Поделились
Комментарии
Гран При Италии: пять вопросов перед гонкой
Автор:

Формула 1 приехала в Италию, где останется на ближайшие пару недель. Олег Карпов задает главные вопросы перед началом Гран При в Монце.

1. Не вылетит ли Ferrari в первом сегменте квалификации?

В том, что Гран При Италии пройдет при (почти) пустых трибунах, есть даже что-то положительное. Болельщикам Ferrari хотя бы не придется становиться свидетелями мучений любимой команды лично и за деньги.

Все идет к тому, что домашний этап получится для Скудерии провальным. В Спа ни один из пилотов команды не смог выбраться из Q2, а Себастьян Феттель по ходу гонки ни разу даже не забрался в десятку. Сделать это удалось Шарлю Леклеру, но это лишь усилило ощущения – после отличного старта монегаск вывалился из десятки со скоростью пробки из бутылки шампанского.

Очень может статься, что в Монце слабые стороны шасси Ferrari проявятся еще сильнее. Если одному из пилотов – или даже обоим – не удастся выбраться даже из Q1, удивляться этому особенных поводов не будет.

Читайте также:

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

2. Наберет ли Ferrari очки в гонке?

Несмотря на то, что результат Ferrari в гонке более или менее предсказуем, многое потенциально может зависеть от деталей. Вылет в первом сегменте квалификации и финиш в Монце без очков может запустить необратимые для команды процессы. Итальянская пресса будет безжалостна к Бинотто после столь оглушительного провала на домашней трассе, и Маттиа будет еще сложнее усидеть в собственном кресле.

Пара очков за какое-нибудь восьмое место хотя бы одного из пилотов может дать боссу команду чуть больше времени, а следующие Гран При пройдут на трассах, которые должны подойти Ferrari чуть лучше.

Читайте также:

3. Что изменит запрет на «квалификационные» режимы мотора?

В этот уик-энд вступает в действие техническая директива, призванная запретить командам использовать квалификационные режимы работы силовых установок. В теории это должно ударить по Mercedes и ее клиентам – по субботам машины с немецкими моторами в текущем сезоне особенно резвы.

Насколько сильно изменится расстановка сил? Действительно ли Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу станет сложнее в Q3? Продолжит ли Джордж Расселл пробиваться в Q2? Поможет ли директива командам с моторами Ferrari, в конце концов? Интрига!

Читайте также:

4. Изменится ли состав пилотов на подиуме?

По итогам пяти из семи Гран При этого сезона на подиум поднимались одни и те же пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. Порой порядок незначительно менялся (это касается в большей степени двоих последних), но в целом чтобы предсказать топ-3 по итогам гонки, Ф1 в наши дни экстрасенсы не нужны.

В предстоящий уик-энд, впрочем, есть надежда увидеть хоть и незначительные, но изменения. Renault отлично показала себя в Спа, и при желании можно даже порассуждать о том, что Даниэлю Риккардо было по силам было побороться с Максом за третью ступень подиума. Темп австралийца в концовке Гран При Бельгии был очень хорош.

В Монце Renault потенциально может быть и еще сильнее. В прошлом году тот же Риккардо и его бывший напарник Нико Хюлькенберг прибыли на финиш в Монце четвертым и пятым, показав лучший результат в истории команды после возвращения в Ф1. Машина Renault не просто сохранила способность эффективно работать на трассах, где требуется низкий уровень прижимной силы, но и развила эту способность. Так что в Монце за «желтыми» будет следить особенно интересно.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

5. Станет ли Renault третьей в Кубке конструкторов?

Если подопечные Сириля Абитбуля просто проведут уик-энд в Монце на том уровне, на котором должны, то покидать пригород Милана Renault будет, почти наверняка занимая третью строчку в протоколе Кубка конструкторов.

Результат в Спа позволил команде заработать сразу 23 очка, а от третьей строчке в командном зачете ее отделяют всего девять! Борьба в середине пелотона в этом году просто невероятная. В лидеры «класса B» попеременно вырывались и McLaren, и Racing Point, и Ferrari. Теперь может прийти через Renault.

Ах, какой бы был чемпионат без Mercedes и Ферстаппена…

Читайте также:

Сенна станет главным героем нового сериала Netflix

Предыдущая новость

Сенна станет главным героем нового сериала Netflix

Следующая новость

Боттасу требуется помощь Mercedes. У пилота немеет нога

Боттасу требуется помощь Mercedes. У пилота немеет нога
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Олег Карпов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.