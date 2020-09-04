Гран При Италии: пять вопросов перед гонкой

1. Не вылетит ли Ferrari в первом сегменте квалификации?

В том, что Гран При Италии пройдет при (почти) пустых трибунах, есть даже что-то положительное. Болельщикам Ferrari хотя бы не придется становиться свидетелями мучений любимой команды лично и за деньги.

Все идет к тому, что домашний этап получится для Скудерии провальным. В Спа ни один из пилотов команды не смог выбраться из Q2, а Себастьян Феттель по ходу гонки ни разу даже не забрался в десятку. Сделать это удалось Шарлю Леклеру, но это лишь усилило ощущения – после отличного старта монегаск вывалился из десятки со скоростью пробки из бутылки шампанского.

Очень может статься, что в Монце слабые стороны шасси Ferrari проявятся еще сильнее. Если одному из пилотов – или даже обоим – не удастся выбраться даже из Q1, удивляться этому особенных поводов не будет.

Читайте также: Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

2. Наберет ли Ferrari очки в гонке?

Несмотря на то, что результат Ferrari в гонке более или менее предсказуем, многое потенциально может зависеть от деталей. Вылет в первом сегменте квалификации и финиш в Монце без очков может запустить необратимые для команды процессы. Итальянская пресса будет безжалостна к Бинотто после столь оглушительного провала на домашней трассе, и Маттиа будет еще сложнее усидеть в собственном кресле.

Пара очков за какое-нибудь восьмое место хотя бы одного из пилотов может дать боссу команду чуть больше времени, а следующие Гран При пройдут на трассах, которые должны подойти Ferrari чуть лучше.

3. Что изменит запрет на «квалификационные» режимы мотора?

В этот уик-энд вступает в действие техническая директива, призванная запретить командам использовать квалификационные режимы работы силовых установок. В теории это должно ударить по Mercedes и ее клиентам – по субботам машины с немецкими моторами в текущем сезоне особенно резвы.

Насколько сильно изменится расстановка сил? Действительно ли Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу станет сложнее в Q3? Продолжит ли Джордж Расселл пробиваться в Q2? Поможет ли директива командам с моторами Ferrari, в конце концов? Интрига!

4. Изменится ли состав пилотов на подиуме?

По итогам пяти из семи Гран При этого сезона на подиум поднимались одни и те же пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. Порой порядок незначительно менялся (это касается в большей степени двоих последних), но в целом чтобы предсказать топ-3 по итогам гонки, Ф1 в наши дни экстрасенсы не нужны.

В предстоящий уик-энд, впрочем, есть надежда увидеть хоть и незначительные, но изменения. Renault отлично показала себя в Спа, и при желании можно даже порассуждать о том, что Даниэлю Риккардо было по силам было побороться с Максом за третью ступень подиума. Темп австралийца в концовке Гран При Бельгии был очень хорош.

В Монце Renault потенциально может быть и еще сильнее. В прошлом году тот же Риккардо и его бывший напарник Нико Хюлькенберг прибыли на финиш в Монце четвертым и пятым, показав лучший результат в истории команды после возвращения в Ф1. Машина Renault не просто сохранила способность эффективно работать на трассах, где требуется низкий уровень прижимной силы, но и развила эту способность. Так что в Монце за «желтыми» будет следить особенно интересно.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

5. Станет ли Renault третьей в Кубке конструкторов?

Если подопечные Сириля Абитбуля просто проведут уик-энд в Монце на том уровне, на котором должны, то покидать пригород Милана Renault будет, почти наверняка занимая третью строчку в протоколе Кубка конструкторов.

Результат в Спа позволил команде заработать сразу 23 очка, а от третьей строчке в командном зачете ее отделяют всего девять! Борьба в середине пелотона в этом году просто невероятная. В лидеры «класса B» попеременно вырывались и McLaren, и Racing Point, и Ferrari. Теперь может прийти через Renault.

Ах, какой бы был чемпионат без Mercedes и Ферстаппена…