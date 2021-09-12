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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Гран При Италии: пять быстрых выводов

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Гран При Италии завершился победным дублем McLaren. Олег Карпов подводит итоги невероятной гонки в Монце спустя минуты после финиша

Гран При Италии: пять быстрых выводов

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1. Это не последнее столкновение Хэмилтона и Ферстаппена

Складывается ощущение, что они уже не очень и понимают, что значит оставлять друг другу место. Теперь уступать, кажется, не собирается никто – а потому мы почти наверняка увидим столкновения лидеров чемпионата. Возможно, даже не один раз.

Когда Льюис полез атаковать Макса во второй шикане на стартовом круге, голландец не оставил сопернику не то чтобы места для машины, но и вообще ни одного сантиметра – да и, честно говоря, странно было рассчитывать на успешную атаку по внешней траектории.

Когда пришла очередь Хэмилтона защищаться – ни о каких уступках он тоже, конечно, не думал. Кто прав и виноват, вновь можно спорить бесконечно…

 

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

2. Даниэль Риккардо снова с нами

Откуда что взялось? Даниэль Риккардо мучился всю первую половину чемпионата и уже наверняка устал искать себе оправдания. Но теперь всё позади.

Именно за этим его приглашали. Именно на такие выступления в McLaren рассчитывали, соглашаясь на затраты на его зарплату. Теперь окупилось.

Риккардо заметно прибавил сразу после окончания летнего перерыва – еще в Спа. Но в Монце был просто великолепен. Лишь шесть тысячных отставания от Ландо в квалификации и два потрясающих старта – как в спринте, так и в основной гонке – и невероятный итог. Первая для McLaren победа почти за десять лет.

Важно отметить еще и то, что у Риккардо были все шансы выиграть и без столкновения лидеров чемпионата, и даже без заминки на пит-стопе Макса Ферстаппена. Эта победа – точно не про «повезло».

3. Кризис в McLaren преодолен

Браво, Зак Браун! Браво, Андреас Зайдль.

Да, в это воскресенье многое сошлось воедино. Моторы Mercedes сделали машины McLaren невероятно быстрыми на прямых, и еще перед началом уик-энда соперники предполагали, что «оранжевые» могут включиться в борьбу по крайней мере за позиции на подиуме. Но результат оказался даже лучше, чем в McLaren могли мечтать.

Последние восемь-девять лет были для McLaren не самыми простыми. Чехарда в руководстве, совместный провал с Honda, скандалы… Но команда из Уокинга постепенно начала выбираться из кризиса еще три-четыре года назад, и дубль в Гран При Италии – лучший момент, чтобы заявить о том, что худшее уже позади.

4. Джовинацци незачем оставлять в Alfa Romeo

Антонио в курсе, что кресло под ним шатается – и, наверное, немного нервничает. Чем еще объяснить два сумбурных старта. Зачем Джовинацци поехал на первом круге обгонять пилотов Ferrari, наверное, не понимает сейчас и он сам…

Да, пара последних квалификаций в его исполнении были классными. Но, кажется, уже поздно. Если после двух с половиной лет Антонио так и не обрел стабильности – то его, наверное, и правда не стоит держать в коллективе исключительно из-за паспорта.

5. Если так пойдет и дальше, Шумахер и Мазепин подерутся

Противостояние пилотов Haas в этом году – вторая по уровню принципиальности схватка в пелотоне. Да, делят они не титул… И, честно говоря, в целом не очень понятно что именно делят. Но получается ярко! С подколками в прессе, столкновениями, спорами по поводу кому куда ехать в квалификации и в каком порядке.

В общем, осталось только подраться, наверное.

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