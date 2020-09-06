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Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Гран При Италии: пять быстрых выводов

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Гран При Италии: пять быстрых выводов
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Гран При Италии завершился невероятной победой Пьера Гасли. На подиуме не оказалось ни одного пилота Mercedes и Red Bull. Олег Карпов подводит спустя минуты после финиша сумасшедшей гонки в Монце.

1. Гасли – топ-пилот не в топ-команде

Слов нет.

Вот это парень.

Вот это карьера.

Вот это характер.

2. McLaren будет побеждать

Кто бы мог подумать еще три года назад, что McLaren будет всерьез претендовать на победу в гонке Формулы 1?

Подиумы команды из Уокинга – это уже не случайность. Этот – точно нет. McLaren могло повезти с победой, но подиум в Гран При Италии 2020 года команда заслужила благодаря одному тому факту, что ее машинам для этого хватало скорости.

Классная работа, Андреас Зайдль. Лучшее, конечно, впереди.

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

3. У Ferrari уже не агония, это конвульсии

Нет, еще до начала уик-энда было ясно, что Ferrari вполне может закончить Гран При Италии без очков. Но провал получился настолько звонким, что его отголоски наверняка завтра услышат по всей Италии – газеты обязательно постараются раструбить новость о бесславном для Ferrari домашнем Гран При с первых полос.

Хуже, кажется, уже невозможно. Себастьян Феттель вылетел в Q1 и стартовал с предпоследнего ряда. В гонке сошел из-за поломки. Шарль Леклер в ходе гонки вновь ехал позади Alfa Romeo, а потом его красный жеребец взбрыкнул и привез наездника в стену из отработанных шин. Это не провал. Это провалище.

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4. Боттас никогда не будет чемпионом

В такие дни Валттери должен – нет, просто обязан – побеждать. Если он не может бороться с Льюисом Хэмилтоном по чистой скорости, он просто обязан подбирать все очки, которые его напарник (или, как он думает, соперник по борьбе за титул) упускает. Но Валттери мало того, что не беспокоит Льюиса, когда у того все идет гладко  – он еще и периодически выключается. Как на старте в Монце, когда Боттас пропустил целую толпу.

Если бы в команде было два таких Боттаса, мы бы просто не говорили ни о каком доминировании Mercedes. Команда, возможно, вырывала бы титулы на зубах, но мы хотя бы видели борьбу. И это для Валттери совсем не комплимент.

 

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

5. Запрет «вечеринок» мало что изменил

Монца – не лучшая трасса, чтобы делать окончательные выводы. Лучше все-таки подождать, когда Ф1 доберется до более «стандартных» трасс, чтобы оценить, как изменилась расстановка сил с запретом на «режимы вечеринок» и изменилась ли она вообще. Но пока кажется, что ничего драматичного не произошло. Все ждали, что сильнее всего новая техническая директива ударит по Mercedes, но заводская команда штутгартского концерна привезла соперникам почти секунду в квалификации, и если бы не аномалии в гонке, мы почти наверняка получили бы очередной дубль.

Возможно, запрет ударил по Honda. По крайней мере, Red Bull смотрелась в Монце весьма скромно. Но в гибридную эру «Быки» никогда не были на этой трассе сильны. Посмотрим, что будет в Муджелло.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Автор Олег Карпов

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