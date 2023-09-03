Гран При Италии: пять быстрых выводов

1. Ферстаппен – важнейший элемент системы

В такие уик-энды особенно очевидно, насколько же Макс по-настоящему хорош. У него, безусловно, очень быстрая машина, и даже в Монце ее вполне можно назвать быстрейшей в пелотоне – по крайней мере, если говорить исключительно о гоночном темпе. Но и Ferrari была на домашней трассе сильна – настолько, что Карлос Сайнс в субботу завоевал поул.

Чеко Перес – не ровня Максу, но за почти полтора десятка лет в Формуле 1 он давно доказал, что заслуживает пилотировать одну из лучших машин. Он точно не топ-пилот, но и не мальчик для битья – пусть порой в противостоянии с Ферстаппеном и выглядит именно так.

Однако именно в такие уик-энды проявляется вся разница в классе. Макс зацепился за место в первом ряду, а потом планомерно дожал Карлоса Сайнса в борьбе за лидерство, вынудив допустить ошибку, и победил – с видимой легкостью. Серхио остался в квалификации лишь пятым, и в итоге всю гонку провел в борьбе, атакуя и рискуя. Да, он добрался до второго места, но ценой каких усилий…

Десять побед подряд – величайшее достижение, которого Макс не смог бы добиться без отличной машины. Но его собственную роль умалять ни в коем случае нельзя.

2. Сайнс угрожает статусу Леклера

Есть убеждение, что у Ferrari два совершенно разных пилота. Одаренный не в меру, но периодически допускающий ошибки и не слишком самостоятельный при принятии ключевых решений Леклер, и отлично разбирающийся в настройках и тактике, но не слишком стремительный Сайнс.

Последние пару гонок немного расшатали эту теорию. Если рассматривать только этапы в Зандфорте и Монце, то у Карлоса вообще почти не найти недостатков в сравнении с напарником. Он не только стабилен и надежен. Он по большей части просто быстрее.

Говорят, Ferrari должна сделать ставку на Леклера в долгосрочной перспективе – просто потому, что он талантливее. Но прямо сейчас лидером команды по факту является Карлос. И последние круги могут свидетельствовать о том, что Леклеру осознание этого не слишком комфортно.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Соперникам будет непросто догнать Williams

У Алекса Элбона в этом году наверняка появилось много новых фанатов. Джеймс Воулз наверняка в их числе. Если бы не Алекс, мы вполне могли бы решить, что Williams не слишком прибавила со времен, когда за нее гонялись Джордж Расселл и Роберт Кубица. Но прогресс очевиден. Конечно, надо делать скидку на то, что трасса в Монце подходит его машине, но реализовать ее потенциал – это тоже задача не из легких.

Алекс вновь заслужил самых больших похвал за то, как боролся в Монце с McLaren.

Еще один солидный очковый улов, и Williams, просвистев мимо соперников по турнирной таблице, теперь создала приличный задел – ликвидировать его при такой расстановке сил, что сложилась в Ф1, почти невозможно.

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4. Может изменения и были необходимы Alpine

Помните, как Пьер Гасли после подиума в Голландии назвал этот результат свидетельством тому, что перемены пошли команде на пользу? Но это весьма странное утверждение. Потому что смена руководства никакого отношения к добытому подиуму не имеет – никакие мгновенные изменения не могли так скоро сделать машину быстрее.

А вот абсолютный провал в Монце – вполне себе достойный повод сказать, что прежнее руководство завело команду куда-то не туда. Стоило ли менять Отмара Сафнауэра по ходу сезона – это все равно большой вопрос. Но уик-энд в Монце – отличная иллюстрация, что Alpine не справляется по крайней мере с задачами краткосрочной перспективы.

Пьер Гасли, Alpine A523, Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Лоусон достоин Формулы 1

Возможно, слегка поспешно. Вероятно даже, немного натянуто. Но Лиам Лоусон неплохо вписался в мир Формулы 1 – при учете всех обстоятельств.

Скорость оценивать пока слишком сложно. В Зандфорте у него не было времени как следует подготовиться, а в Монце напарник сошел еще до старта – и неизвестно, что за рулем AlphaTauri удалось бы сделать ему. Но Лиам неплох, и по крайней мере, не допускает ошибок.

Было бы любопытно посмотреть за ним еще хотя бы пару Гран При.