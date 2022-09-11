Гран При Италии: пять быстрых выводов

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1. Ферстаппен безупречен

Не нужно много слов. Макс Ферстаппен в очередной раз продемонстрировал, почему его считают одним из лучших пилотов поколения. Блестящий первый круг, хирургической точности обгоны, потрясающий темп. Можно ругать Ferrari за не самые очевидные тактические решения, но есть ощущение, что в это воскресенье Шарлю Леклеру в любом случае было бы сложно одолеть голландца.

Свой второй титул Макс может оформить уже в Сингапуре.

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2. Дебют де Вриса должен закончить карьеру Латифи

Если Williams еще нужны были какие-нибудь доказательства, что с Николя Латифи пора расставаться, то в Монце команда получила их в достатке.

Ник де Врис начал уик-энд в качестве пилота Aston Martin, заменив Себастьяна Феттеля в первой тренировке, и готовился закончить его в боксах Mercedes на привычном для резервного пилота стуле рядом с Тото Вольфом. Однако вместо этого – благодаря воспалившемуся аппендиксу Алекса Элбона – получил шанс стартовать в Гран При за рулем Williams.

Вряд ли Ник мог распорядиться этим шансом лучше. В первой же квалификации в Ф1 голландец оставил позади партнера по команде, а в гонке окончательно приговорил карьеру Латифи. Пока канадец боролся с парнями из Haas, Ник на протяжении всей гонки сражался за очки и финишировал девятым.

Если контракт с Латифи продлят – это станет преступлением против спорта.

Ник де Врис, Williams FW44 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. McLaren использовала шанс приблизиться к Alpine

Могло бы быть и лучше, не сойди Даниэль Риккардо с дистанции на последних кругах. Однако подвела надежность. Так или иначе, Ландо Норрис – несмотря на все свои проблемы в это воскресенье – довез до финиша неплохой результат, заработав шесть очков, позволив чуть сократить отставание от Alpine.

Борьба за четвертое место в Кубке конструкторов продолжается.

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4. Со штрафами нужно что-то делать

Да, такие ситуации в современной Формуле 1 случаются уже не столь часто, как в начале гибридной эры, когда силовые установки нового поколения были еще не так надежны. Но в этом сезоне мы уже второй раз (за три последние недели) столкнулись с тем, что мало кто понимает, как именно должна формироваться стартовая решетка с учетом всех возможных штрафов – в том числе члены команд.

Очевидно, что простого решения проблемы нет. Но с этим безобразием нужно что-то делать.

Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. Шумахер не сдается

Финиш на 12-м месте – не то чтобы грандиозный успех. Однако это в данном случае не главное. Мик Шумахер уже в который раз выступил лучше Кевина Магнуссена. Несмотря на пропущенную тренировку, несмотря на проблемы в субботу утром, в воскресенье немец еще раз показал своим боссам, что расставаться с ним было бы не совсем правильно.

Да, очков у Мика меньше, чем у датского коллеги, но тренд очевиден: Мик на данный момент быстрейший пилот Haas.

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