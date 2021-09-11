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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

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Валттери Боттас стал сильнейшим в спринте, Льюис Хэмилтон неожиданно потерял позиции. А Юки Цунода и Николя Латифи впервые опередили напарников

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Mercedes 

 Льюис Хэмилтон

10-4

 Валттери Боттас
2 Bahrain Бахрейн 3 (+0,201 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 8 (+0,487 в Q3)
2 (+0,007 в Q3) Portugal Португалия 1
1 Spain Испания 3 (+0,132 в Q3)
7 (+0,494 в Q3) Monaco Монако 3
2 Azerbaijan Азербайджан 10 (+1,209 в Q3)
2 France Франция 3 (+0,128 в Q3)
3 (+0,032 в Q3) Austria Штирия 2
4 Austria Австрия 5 (+0,035 в Q3)
2 United Kingdom Великобритания (спринт) 3 (+6,072)
1 Hungary Венгрия 2 (+0,315 в Q3)
3 Belgium Бельгия 8 (+2,403 в Q3)
2 Netherlands Нидерланды 3 (+0,299 в Q3)
5 (+20,011) Italy Италия (спринт) 1

 

Red Bull 

 Макс Ферстаппен

13-1

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 11 (+0,341 в Q2)
3 (+0,052 в Q3) Italy Эмилия-Романья 2
3 Portugal Португалия 4 (+0,144 в Q3)
2 Spain Испания 8 (+0,924 в Q3)
2 Monaco Монако

9 (+0,997 в Q3)
3 Azerbaijan Азербайджан 7 (+0,354 в Q3)
1 France Франция 4 (+0,455 в Q3)
1 Austria Штирия 5 (+0,327 в Q3)
1 Austria Австрия 3 (+0,270 в Q3)
1 United Kingdom Великобритания (спринт) 20 (сход)
3 Hungary Венгрия 4 (+0,581 в Q3)
1 Belgium Бельгия 7 (+2,347 в Q3)
1 Netherlands Нидерланды 16 (+0,494 в Q1)
5 Italy Италия (спринт) 9 (+29,355)

 

McLaren 

 

 Даниэль Риккардо

6-8

 Ландо Норрис
6 Bahrain Бахрейн 7 (+0,047 в Q3)
6 Italy Эмилия-Романья 7 (+0,049 в Q3)
16 (+1,045 в Q1) Portugal Португалия 7
7 Spain Испания 9 (+0,388 в Q3)
12 (+0,567 в Q2) Monaco Монако 5
13 (+0,745 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 6
10 (+0,130 в Q3) France Франция 8
14 (+0,510 в Q2) Austria Штирия 4
13 (+0,304 в Q2) Austria Австрия 2
6 (+6,848) United Kingdom Великобритания (спринт) 5
11 (+0,486 в Q2) Hungary Венгрия 6
4 Belgium Бельгия 10 (без времени в Q3)
10 Netherlands Нидерланды 13 (+0,541 в Q2)
3 Italy Италия (спринт) 4 (+4,301)

 

Aston Martin 

 Себастьян Феттель

8-6

 Лэнс Стролл
18 (+0,795 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,256 в Q2) Italy Эмилия-Романья 10
10 Portugal Португалия 17 (+0,510 в Q1)
13 (+0,105 в Q2) Spain Испания 11
8 Monaco Монако 13 (+0,291 в Q2)
11 Azerbaijan Азербайджан 19 (без времени в Q1)
12 France Франция 19 (+40,452 в Q1)
15 (+0,212 в Q2) Austria Штирия 10
8 Austria Австрия 10 (+0,048 в Q3)
8 United Kingdom Великобритания (спринт) 14 (+7,740)
10 Hungary Венгрия 12 (+0,099 в Q2)
5 Belgium Бельгия 15 (+1,417 в Q2)
17 (+0,293 в Q1) Netherlands Нидерланды 12
12 (+2,506) Italy Италия (спринт) 10

 

Alpine 

 Фернандо Алонсо

7-7

 Эстебан Окон
9 Bahrain Бахрейн 16 (+0,861 в Q1)
15 (+0,476 в Q2) Italy Эмилия-Романья 9
13 (+0,870 в Q2) Portugal Португалия 6
10 (+0,567 в Q3) Spain Испания 5
17 (+0,465 в Q1) Monaco Монако 11
9 Azerbaijan Азербайджан 12 (+0,078 в Q2)
9 France Франция 11 (+0,187 в Q2)
9 Austria Штирия 17 (+0,246 в Q1)
14 Austria Австрия 17 (+0,579 в Q1)
7 United Kingdom Великобритания (спринт) 10 (+4,408)
9 (+0,062 в Q3) Hungary Венгрия 8
14 (+0,851 в Q2) Belgium Бельгия 9
9 (+0,023 в Q3) Netherlands Нидерланды 8
11 Italy Италия (спринт) 13 (+3,578)

 

Ferrari 

 Шарль Леклер

11-3

 Карлос Сайнс
4 Bahrain Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)
4 Italy Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2)
8 (+0,267 в Q3) Portugal Португалия 5
4 Spain Испания 6 (+0,110 в Q3)
1 Monaco Монако 4 (+0,265 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан 5 (+0,358 в Q3)
7 (+0,147 в Q3) France Франция 5
7 Austria Штирия 11 (+0,154 в Q2)
12 (+0,041 в Q2) Austria Австрия 11
4 United Kingdom Великобритания (спринт) 11 (+36,520)
7 Hungary Венгрия 15 (без времени в Q2)
11 Belgium Бельгия 13 (+0,416 в Q2)
5 Netherlands Нидерланды 6 (+0,010 в Q3)
6 Italy Италия (спринт) 7 (+4,510)

 

AlphaTauri 

 Пьер Гасли

13-1


Japan Юки Цунода
5 Bahrain Бахрейн 13 (+0,195 в Q2)
5 Italy Эмилия-Романья 20 (без времени в Q1)
9 Portugal Португалия 14 (+0,411 в Q2)
12 Spain Испания 16 (+0,366 в Q1)
6 Monaco Монако 16 (+0,536 в Q1)
4 Azerbaijan Азербайджан 8 (+0,656 в Q3)
6 France Франция 20 (без времени в Q1)
6 Austria Штирия 8 (+0,278 в Q3)
6 Austria Австрия 7 (+0,166 в Q3)
12 United Kingdom Великобритания (спринт) 16 (+4,804)
5 Hungary Венгрия 16 (+1,045 в Q1)
6 Belgium Бельгия 17 (+2,026 в Q1)
4 Netherlands Нидерланды 15 (+1,793 в Q2)
20 (не финишировал) Italy Италия (спринт) 16

 

Alfa Romeo 

 Кими Райкконен

4-8

 

Italy Антонио Джовинацци
14 (+0,530 в Q2) Bahrain Бахрейн 12
16 Italy Эмилия-Романья 17 (+0,148 в Q1)
15 (+0,596 в Q2) Portugal Португалия 12
17 (+0,369 в Q1) Spain Испания 14
14 (+0,233 в Q2) Monaco Монако 10
14 Azerbaijan Азербайджан 20 (без времени в Q1)
17 (+0,340 в Q1) France Франция 13
18 (+0,337 в Q1) Austria Штирия 15
16 (+0,227 в Q1) Austria Австрия 15
13 United Kingdom Великобритания (спринт) 15 (+2,548)
13 Hungary Венгрия 14 (+0,019 в Q2)
19 (+2,146 в Q1) Belgium Бельгия 16

 

 

Poland Роберт Кубица

0-2

 

Italy Антонио Джовинацци
18 (+1,251 в Q1) Netherlands Нидерланды 7
18 (+34,007) Italy Италия (спринт) 8

 

Haas 

Russian Federation Никита Мазепин

3-11

 Мик Шумахер
20 (+0,824 в Q1) Bahrain Бахрейн 19
19 (+0,518 в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
20 (+0,460 в Q1) Portugal Португалия 19
20 (+0,690 в Q1) Spain Испания 18
19 Monaco Монако 20 (без времени в Q1)
18 (+0,080 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 17
18 (+0,612 в Q1) France Франция 15
20 (+0,151 в Q1) Austria Штирия 19
20 (+0,524 в Q1) Austria Австрия 19
19 (+9,435) United Kingdom Великобритания (спринт) 18
19 Hungary Венгрия 20 (без времени в Q1)
20 (+0,966 в Q1) Belgium Бельгия 18
20 (+0,488 в Q1) Netherlands Нидерланды 19
17 Italy Италия (спринт) 19 (+3,555)

 

Williams 

United Kingdom Джордж Расселл

13-1

 

 Николя Латифи
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,620 в Q1)
12 Italy Эмилия-Романья 14 (+0,332 в Q2)
11 Portugal Португалия 17 (+0,488 в Q1)
15 Spain Испания 19 (+0,774 в Q1)
15 Monaco Монако 18 (+0,350 в Q1)
15 Azerbaijan Азербайджан 16 (+0,400 в Q1)
14 France Франция 16 (+0,002 в Q1)
11 Austria Штирия 16 (+0,142 в Q1)
9 Austria Австрия 18 (+0,288 в Q1)
9 United Kingdom Великобритания (спринт) 17 (+8,510)
17 Hungary Венгрия 18 (+0,092 в Q1)
2 Belgium Бельгия 12 (+1,106 в Q2)
11 Netherlands Нидерланды 14 (+0,829 в Q2)
15 (+0,844) Italy Италия (спринт) 14

*жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2021 года

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