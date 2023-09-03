Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Наиболее упорной в субботу получилось борьба между пилотами Alpine – оба остались далеко позади лидеров, но с разницей лишь в 0,003 секунды между собой. А больше всего выиграл Фернандо Алонсо у Лэнса Стролла в Aston Martin. Вот как выглядит ситуация во всех десяти командах
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
14-3
(12-2)*
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
|9 (без времени в Q3)
|Майами
|1
|1
|Монако
|20 (+1,464 в Q1)
|1
|Испания
|11 (+0,574 в Q2)
|1
|Канада
|12 (+1,867 в Q2)
|1
|Австрия
|15 (+1:01,737 в Q2)
|1
|Австрия (спринт)
|2 (+0,493 в Q3)
|1
|Великобритания
|16 (+0,540 в Q1)
|2
|Венгрия
|9 (+0,433 в Q3)
|1
|Бельгия
|3 (+0,877 в Q3)
|1
|Бельгия (спринт)
|8 (+0,905 в Q3)
|1
|Нидерланды
|7 (+1,313 в Q3)
|2
|Италия
|5 (+0,381 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
9-8
(8-6)
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
|7 (+1,020 в Q3)
|Майами
|3
|3
|Монако
|5 (+0,159 в Q3)
|19 (+0,668 в Q1)
|Испания
|2
|11 (+0,759 в Q2)
|Канада
|8
|2
|Австрия
|3 (+0,142 в Q3)
|6 (+0,109 в Q3)
|Австрия (спринт)
|5
|4
|Великобритания
|5 (+0,012 в Q3)
|6
|Венгрия
|11 (+0,123 в Q2)
|2
|Бельгия
|5 (+0,164 в Q3)
|5 (+0,170 в Q3)
|Бельгия (спринт)
|3
|9 (+0,911 в Q3)
|Нидерланды
|6
|3 (+0,067 в Q3)
|Италия
|1
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
8-9
(7-7)
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
|11 (+0,232 в Q2)
|Майами
|6
|4
|Монако
|8 (+0,239 в Q3)
|5
|Испания
|12 (+0,448 в Q2)
|4
|Канада
|5 (+0,226 в Q3)
|5
|Австрия
|11 (+0,240 в Q2)
|18 (+0,629 в Q1)
|Австрия (спринт)
|15
|7 (+0,056 в Q3)
|Великобритания
|6
|1
|Венгрия
|18 (+0,450 в Q1)
|3
|Бельгия
|8 (+0,718 в Q3)
|7
|Бельгия (спринт)
|10 (+5,842 в Q3)
|13 (+0,531 в Q2)
|Нидерланды
|3
|8 (+0,149 в Q3)
|Италия
|4
Alpine
|
Пьер Гасли
|
9-8
(8-6)
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
|5
|Майами
|8 (+0,149 в Q3)
|7 (+0,380 в Q3)
|Монако
|4
|4
|Испания
|7 (+0,267 в Q3)
|17 (+0,772 в Q1)
|Канада
|6
|9
|Австрия
|12 (+0,145 в Q2)
|12 (+0,766 в Q2)
|Австрия (спринт)
|9
|10
|Великобритания
|13 (+0,205 в Q2)
|15 (+0,376 в Q2)
|Венгрия
|12
|12
|Бельгия
|15 (+2,701 в Q2)
|6
|Бельгия (спринт)
|9 (+0,794 в Q3)
|12
|Нидерланды
|17 (+0,375 в Q1)
|17
|Италия
|18 (+0,003 в Q1)
McLaren
|
|
4-13
(3-11)
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
|19 (+0,090 в Q1)
|Майами
|16
|11 (+0,018 в Q2)
|Монако
|10
|10 (+0,890 в Q3)
|Испания
|3
|9 (+3,303 в Q3)
|Канада
|7
|13 (+0,567 в Q2)
|Австрия
|4
|17 (+0,383 в Q1)
|Австрия (спринт)
|3
|3 (+0,131 в Q3)
|Великобритания
|2
|4 (+0,211 в Q3)
|Венгрия
|3
|6
|Бельгия
|7 (+0 304 в Q3)
|2
|Бельгия (спринт)
|5 (+0,322 в Q3)
|8 (+0,834 в Q3)
|Нидерланды
|2
|7
|Италия
|9 (+0,194 в Q3)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
10-7
(9-5)
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q1)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
|10
|Майами
|14 (+0,527 в Q2)
|15
|Монако
|19 (+0,485 в Q1)
|16 (+0,300 в Q1)
|Испания
|13
|15
|Канада
|20 (+1,010 в Q1)
|14
|Австрия
|17 (+0,055 в Q1)
|19 (+0,229 в Q1)
|Австрия (спринт)
|16
|15
|Великобритания
|18 (+0,325 в Q1)
|7 (+0,063 в Q3)
|Венгрия
|5
|14
|Бельгия
|18 (+1,348 в Q1)
|17
|Бельгия (спринт)
|19 (+0,479 в Q1)
|19 (+0,193 в Q1)
|Нидерланды
|16
|14
|Италия
|16 (+0,141 в Q1)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
14-2
(12-2)
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
|2
|Майами
|18 (+0,297 в Q1)
|2
|Монако
|14 (+0,516 в Q2)
|9 (+0,513 в Q3)
|Испания
|6
|3
|Канада
|14 (+1,708 в Q2)
|7 (+0,018 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Австрия (спринт)
|8 (+0,089 в Q3)
|9
|Великобритания
|12 (+0,567 в Q2)
|8
|Венгрия
|14 (+0,443 в Q2)
|9
|Бельгия
|10 (+0,998 в Q3)
|15
|Бельгия (спринт)****
|14
|5
|Нидерланды
|11 (+0,692 в Q2)
|10
|Италия
|20 (+0,817 в Q1)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
4-13
(3-11)
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
|4
|Майами
|12 (+0,230 в Q2)
|17
|Монако
|18 (+0,009 в Q1)
|17 (+0,622 в Q1)
|Испания
|8
|14 (+1,373 в Q2)
|Канада
|2
|19 (+0,231 в Q1)
|Австрия
|8
|10 (+0,828 в Q3)
|Австрия (спринт)
|4
|20 (+2,775 в Q1)
|Великобритания
|11
|19 (+0,511 в Q1)
|Венгрия
|10
|13
|Бельгия
|20 (+3,146 в Q1)
|18
|Бельгия (спринт)
|20 (без времени в Q1)
|18 (+0,301 в Q1)
|Нидерланды
|15
|19 (+0,249 в Q1)
|Италия
|13
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
2-10
(2-8)
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20 (+13,048 в Q1)
|Азербайджан
|8
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
|15
|Майами
|17 (+0,104 в Q1)
|12 (+0,179 в Q2)
|Монако
|9
|14
|Испания
|15 (+0,394 в Q2)
|18 (+0,391 в Q1)
|Канада
|16
|20 (+0,190 в Q1)
|Австрия
|16
|14 (+0,224 в Q2)
|Австрия (спринт)
|13
|19 (+0,488 в Q1)
|Великобритания
|17
|
Даниэль Риккардо
|
2-1
(1-1)
|
|13
|Венгрия
|17 (+0,013 в Q1)
|19 (+3,115 в Q1)
|Бельгия
|11
|11
|Бельгия (спринт)
|16 (+0,391 в Q1)
|
Лиам Лоусон
|
0-2
|
|20 (+1,639 в Q1)
|Нидерланды
|14
|12 (+0,164 в Q2)
|Италия
|11
Williams
|
Александр Элбон
|
16-0
(14-0)
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
|11
|Майами
|20 (+0,343 в Q1)
|13
|Монако
|16 (+0,080 в Q1)
|18
|Испания
|20 (+0,636 в Q1)
|10
|Канада
|19 (+1,399 в Q1)
|10
|Австрия
|18 (+0,275 в Q1)
|11
|Австрия (спринт)
|20 (+0,534 в Q1)
|8
|Великобритания
|14 (+0,964 в Q2)
|16
|Венгрия
|20 (+0,331 в Q1)
|16
|Бельгия
|18 (+1,211 в Q1)
|12
|Бельгия (спринт)****
|13
|4
|Нидерланды
|10 (+5,329 в Q1)
|6
|Италия
|15 (+0,672 в Q2)
*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
****пилотам Aston Martin и Williams в спринтерской квалификации Гран При Бельгии зачтен ничейный результат
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