Гран При Италии: дуэли в квалификациях

«Будем рады седьмому месту». В McLaren не поверили в новый дубль

Год назад Даниэль Риккардо и Ландо Норрис стали на Гран При Италии авторами сенсации, принеся команде McLaren первое и второе места на финише. В этот раз их ожидания куда ниже