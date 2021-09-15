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Гран При Италии: 6 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола

Для самой быстрой трассы чемпионата команды традиционно готовят специальные пакеты с минимальным уровнем прижимной силы. Вот что интересного попало в объектив Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images

Гран При Италии: 6 самых интересных технических решений
Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Элементы переднего крыла на Ferrari установлены едва ли не горизонтально. Два дальних закрылка, кроме того, были подрезаны, чтобы еще больше снизить лобовое сопротивление.
Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02
Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У AlphaTauri тот же подход виден еще более наглядно: от самого дальнего закрылка осталась лишь узкая полоска углепластика.
Детали передней части Williams FW43B
Детали передней части Williams FW43B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. На Williams FW43B закрылок имеет переменную ширину. С внутренней стороны он подрезан сильнее.
Aston Martin AMR21 Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля на пит-лейне
Aston Martin AMR21 Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля на пит-лейне
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

1. Aston Martin обновила переднее крыло на этапе в Бельгии. В Монце оно использовалось без изменений – но с минимальным углом атаки.
Детали задней части McLaren MCL35M
Детали задней части McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. В таком ракурсе особенно наглядно видно, как здорово в McLaren уменьшили вспомогательную плоскость заднего крыла. На этом кадре в четверг на ней еще есть небольшая концевая кромка – в дальнейшем по ходу уик-энда убрали и ее.
Детали задней части Alpine A521
Детали задней части Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. На Alpine A521 картина противоположная – механики катят машину на техническую инспекцию в конфигурации без концевой кромки. Но сама она лежит здесь же (полоска желтого цвета). Элемент нужно показать судьям, чтобы затем при необходимости использовать по ходу уик-энда.
Детали задней части Mercedes W12
Детали задней части Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. В отличие от двух предудущих машин, заднее крыло Mercedes W12 удерживает единственный центральный пилон. Также обратите внимание на выпуклость на днище у задних колеса: команда разместила там что-то, чему не нашлось другого места в области невероятно узкой «талии» машины.
Детали задней части Aston Martin AMR21
Детали задней части Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. В конструкции Aston Martin AMR21 можно найти много общего с Mercedes. Однако разместить мотор 2021 года под капотом 2020-го удалось только с помощью двух крупных выпуклостей, которые скрывают доработанные впускные каналы.
Детали задней части Ferrari SF21
Детали задней части Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Только при взгляде сверху можно увидеть, насколько необычное решение использовали в Маранелло для задней части Ferrari SF21. Корма машины не такая узкая, как у Mercedes, зато и расширяться она начинает гораздо дальше от задних колес.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Red Bull использовала в Монце главную плоскость заднего крыла, концы которой поднимаются к торцевым пластинам.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. С торцевых пластин RB16B исчезли как диагональные бортики, так и «зубчики» в дальнем верхнем углу (вот тут можно увидеть традиционную версию). Все ради снижения лобового сопротивления.

Заднее антикрыло Ferrari SF21
Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. У Ferrari плоскости крыла прямые, при этом по размерам они практически равны между собой. Уголки верхней чуть срезаны у торцевых пластин – это позволяет снизить силу формирующегося здесь вихря, а с ней и лобовое сопротивление.
Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB16B
Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB16B
13/17

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. На этом фото машина Макса Ферстаппена окрашена аэродинамической краской. Если не нашли – левая наружная часть диффузора у самого колеса.
Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M
Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35M
14/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

5. На MCL35M Ландо Норриса краска тоже смотрится органично – она нанесена на основную плоскость заднего крыла, а по цвету гармонирует со шлемом пилота и маркировкой камеры на верхней дуге безопасности.
Мик Шумахер за рулем Haas VF-21
Мик Шумахер за рулем Haas VF-21
15/17

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6. Haas привезла на Гран При Италии пакет с минимальным прижимом. Дальний закрылок переднего крыла подрезан, но на заднем все рано используется крупная концевая кромка.
Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo Racing C41
Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo Racing C41
16/17

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6. Хорошо видно, насколько меньше угол атаки заднего крыла у Alfa Romeo. Команда использовала на (отчасти) домашней гонке пакет, похожий на прошлогодний.
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
17/17

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6. Mercedes в том же ракурсе. Крыло еще чуть меньше, так как общая эффективность шасси обеспечивает достаточно прижимной силы. Потому настройки крыльев можно выбрать с прицелом на меньшее лобовое сопротивление.

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