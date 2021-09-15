Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Италии: 6 самых интересных технических решений
Для самой быстрой трассы чемпионата команды традиционно готовят специальные пакеты с минимальным уровнем прижимной силы. Вот что интересного попало в объектив Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
4. С торцевых пластин RB16B исчезли как диагональные бортики, так и «зубчики» в дальнем верхнем углу (вот тут можно увидеть традиционную версию). Все ради снижения лобового сопротивления.
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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