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Формула 1 / Гран При Италии Анонс

Гран При Италии-2023: расписание, факты и статистика

Из дождливого Зандфорта Формула 1 отправится в Монцу, где еще стоит теплое итальянское лето. Вот что важно знать о предстоящем этапе чемпионата на культовой трассе близ Милана

Болельщики с флагами Италии и Ferrari

Главное:

Гонка Italy Гран При Италии
Этап 14-й из 22
Трасса «Монца»
Длина круга 5,793 км
Гоночная дистанция

53 круга / 306,720 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 11 (4 левых, 7 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:18.887 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2020
264,362 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:21.046 – Brazil Рубенс Баррикелло / Italy Ferrari / 2004
257,320 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Старая ферма в Королевском парке Монцы

Старая ферма в Королевском парке Монцы

Фото: Стелла-Мария Томас

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 1 сентября, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 1 сентября, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 2 сентября, суббота  13:30-14:30
Квалификация 2 сентября, суббота  17:00-18:00
Гонка

3 сентября, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

1 сентября, пятница

 26/16 °C Солнечно 2% Юго-восточный, 2 м/с до 53%
2 сентября, суббота 27/17 °C

Солнечно

 1%

Юго-восточный, 2 м/с

 до 47%
3 сентября, воскресенье 28/16 °C Солнечно 3%

Северо-восточный, 1 м/с

 до 49%
Старт Гран При Италии 2022 года: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Джордж Расселл, Mercedes W13,

Старт Гран При Италии 2022 года: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Джордж Расселл, Mercedes W13,

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:22.410 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:21.664 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:21.252 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:20.161 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
260,161 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 20:27.511

Средняя скорость – 228,729 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 11 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 12 до 25 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 26 до 33 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 34 до 53 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
25-й и 48-й (в режиме машины безопасности) круги
Soft – Medium – Soft
Лучший круг в гонке 1:24.030 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
(46-й из 53)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку Тактика Ferrari не позволила Леклеру поспорить с Ферстаппеном за победу

Гран При Италии: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Италии:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

Italy Ferrari (19)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (7)

Italy Ferrari (22)
Лучшие круги

United Kingdom Льюис Хэмилтон (7)

Italy Ferrari (19)
Трасса Гран При Италии

Трасса Гран При Италии

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