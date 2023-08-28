Гран При Италии-2023: расписание, факты и статистика
Из дождливого Зандфорта Формула 1 отправится в Монцу, где еще стоит теплое итальянское лето. Вот что важно знать о предстоящем этапе чемпионата на культовой трассе близ Милана
Главное:
|Гонка
|Гран При Италии
|Этап
|14-й из 22
|Трасса
|«Монца»
|Длина круга
|5,793 км
|Гоночная дистанция
|
53 круга / 306,720 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|11 (4 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:18.887 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
264,362 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:21.046 – Рубенс Баррикелло / Ferrari / 2004
257,320 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Старая ферма в Королевском парке Монцы
Фото: Стелла-Мария Томас
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|1 сентября, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|1 сентября, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|2 сентября, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|2 сентября, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
3 сентября, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
1 сентября, пятница
|26/16 °C
|Солнечно
|2%
|Юго-восточный, 2 м/с
|до 53%
|2 сентября, суббота
|27/17 °C
|
Солнечно
|1%
|
Юго-восточный, 2 м/с
|до 47%
|3 сентября, воскресенье
|28/16 °C
|Солнечно
|3%
|
Северо-восточный, 1 м/с
|до 49%
Старт Гран При Италии 2022 года: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Джордж Расселл, Mercedes W13,
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:22.410 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:21.664 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:21.252 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Время поула
|1:20.161 – Шарль Леклер / Ferrari
260,161 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 228,729 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 11 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 12 до 25 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 26 до 33 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 34 до 53 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:24.030 – Серхио Перес / Red Bull Racing
(46-й из 53)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Шарль Леклер / Ferrari
3. Джордж Расселл / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Тактика Ferrari не позволила Леклеру поспорить с Ферстаппеном за победу
Рекордсмены Гран При Италии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Ferrari (19)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (7)
|
Ferrari (22)
|Лучшие круги
|
Льюис Хэмилтон (7)
|
Ferrari (19)
Трасса Гран При Италии
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