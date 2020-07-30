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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Гран При Италии-2020 пройдет без зрителей

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Гран При Италии-2020 пройдет без зрителей
Автор:
, Редактор Ф1
30 июл. 2020 г., 07:24

Лишь одна гонка может отобрать у Сочи статус первого этапа 2020 года со зрителями

Организаторы Гран При Италии Формулы 1 объявили о том, что в этом году этап в Монце пройдет при пустых трибунах. 

Изначально предполагалось, что проходящая 6 сентября гонка может стать первой в сезоне-2020, на которой будут присутствовать зрители. Однако, промоутеры Гран При решили, что устраивать массовое мероприятие все еще не безопасно из-за эпидемии коронавируса. 

Таким образом, первым Гран При со зрителями теперь может стать этап в Тоскане на трассе в Муджелло. Он пройдет 15 сентября и региональные руководители пока не приняли решение, открыть ли трибуны для посетителей.

Если фанатов на трассу в Муджелло не пустят, то первым этапом со зрителями станет Гран При России в Сочи 29 сентября. Его организаторы уже объявили, что не будут закрывать трибуны.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Люк Смит

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