Гран При Италии-2020 пройдет без зрителей
Лишь одна гонка может отобрать у Сочи статус первого этапа 2020 года со зрителями
Организаторы Гран При Италии Формулы 1 объявили о том, что в этом году этап в Монце пройдет при пустых трибунах.
Изначально предполагалось, что проходящая 6 сентября гонка может стать первой в сезоне-2020, на которой будут присутствовать зрители. Однако, промоутеры Гран При решили, что устраивать массовое мероприятие все еще не безопасно из-за эпидемии коронавируса.
Таким образом, первым Гран При со зрителями теперь может стать этап в Тоскане на трассе в Муджелло. Он пройдет 15 сентября и региональные руководители пока не приняли решение, открыть ли трибуны для посетителей.
Если фанатов на трассу в Муджелло не пустят, то первым этапом со зрителями станет Гран При России в Сочи 29 сентября. Его организаторы уже объявили, что не будут закрывать трибуны.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Люк Смит