Гран При Италии-2020 пройдет без зрителей

Организаторы Гран При Италии Формулы 1 объявили о том, что в этом году этап в Монце пройдет при пустых трибунах.

Изначально предполагалось, что проходящая 6 сентября гонка может стать первой в сезоне-2020, на которой будут присутствовать зрители. Однако, промоутеры Гран При решили, что устраивать массовое мероприятие все еще не безопасно из-за эпидемии коронавируса.

Таким образом, первым Гран При со зрителями теперь может стать этап в Тоскане на трассе в Муджелло. Он пройдет 15 сентября и региональные руководители пока не приняли решение, открыть ли трибуны для посетителей.

Если фанатов на трассу в Муджелло не пустят, то первым этапом со зрителями станет Гран При России в Сочи 29 сентября. Его организаторы уже объявили, что не будут закрывать трибуны.