Гран При Испании: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в Барселоне проходит Гран При Испании, 4-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон, для которого завтрашний поул станет юбилейным, 100-м в карьере.

Гонка в Барселоне стартует завтра в 16:00 по московскому времени. Тем, кто хотел бы завтра посмотреть больше одной гонки, советуем подключиться к видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», где с 14:55 можно будет следить сразу за двумя заездами с участием российских спортсменов. Петербуржец Клим Гаврилов начнет выступления в кузовном турнире TCR Europe, а Тимур Богуславский из Казани – в спринтерских этапах чемпионата GT World Challenge Europe.