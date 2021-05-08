Гран При Испании: стартовая решетка
Юки Цунода не смог попасть во второй сегмент квалификации, а Даниэль Риккардо после аналогичного провала в Португалии смог опередить соперника
В эти выходные на трассе в Барселоне проходит Гран При Испании, 4-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон, для которого завтрашний поул станет юбилейным, 100-м в карьере.
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Гонка в Барселоне стартует завтра в 16:00 по московскому времени. Тем, кто хотел бы завтра посмотреть больше одной гонки, советуем подключиться к видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», где с 14:55 можно будет следить сразу за двумя заездами с участием российских спортсменов. Петербуржец Клим Гаврилов начнет выступления в кузовном турнире TCR Europe, а Тимур Богуславский из Казани – в спринтерских этапах чемпионата GT World Challenge Europe.
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Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Soft
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Макс Ферстаппен
Начнет гонку на шинах Soft
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3
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Валттери Боттас
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Soft
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Шарль Леклер
(Ferrari)
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Эстебан Окон
(Alpine)
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Карлос Санйс
(Ferrari)
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Даниэль Риккардо
(McLaren)
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Серхио Перес
(Red Bull)
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Ландо Норрис
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Фернандо Алонсо
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11
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Лэнс Стролл
(Aston Martin)
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12
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Пьер Гасли
(AlphaTauri)
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Себастьян Феттель
(Aston Martin)
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14
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Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
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15
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Джордж Расселл
(Williams)
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16
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Юки Цунода
(AlphaTauri)
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17
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Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
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18
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Мик Шумахер
(Haas)
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19
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Николя Латифи
(Williams)
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20
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Никита Мазепин
(Haas)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Автор
|Сергей Иванов