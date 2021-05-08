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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Гран При Испании: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Юки Цунода не смог попасть во второй сегмент квалификации, а Даниэль Риккардо после аналогичного провала в Португалии смог опередить соперника

Гран При Испании: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в Барселоне проходит Гран При Испании, 4-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон, для которого завтрашний поул станет юбилейным, 100-м в карьере. 

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Гонка в Барселоне стартует завтра в 16:00 по московскому времени. Тем, кто хотел бы завтра посмотреть больше одной гонки, советуем подключиться к видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», где с 14:55 можно будет следить сразу за двумя заездами с участием российских спортсменов. Петербуржец Клим Гаврилов начнет выступления в кузовном турнире TCR Europe, а Тимур Богуславский из Казани – в спринтерских этапах чемпионата GT World Challenge Europe.

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1

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft 

 

 

3

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

5

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

9

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

 

13

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

15

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

17

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

19

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

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Хэмилтон завоевал на Гран При Испании 100-й поул в карьере

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Сергей Иванов

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