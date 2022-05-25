Гран При Испании: пять самых интересных технических решений

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Начало мая традиционно является в Формуле 1 временем появления первых значительных обновлений. Именно к этому времени команды успевают собрать первые данные о поведении своих машин, проанализировать из и найти те доработки, которые способны улучшить эффективность.

Набольшие улучшения мы видели на машинах и до этого, но серьезные пакеты появились именно в Барселоне. Из всего пелотона лишь Haas не привезла в Испанию ничего нового. И вот что показалось специалистам Motorsport.com особенно интересным.

Детали днища Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

1. Днище Red Bull RB18

В Милтон-Кинсе доработали переднее крыло, чтобы обеспечить больше прижима и сбалансировать загруженный задок.

Но эти изменения машины обусловлены особенностями трассы, а вот на днище можно было увидеть обновления более глобального свойства. Они расположены там, где заканчивается широкая часть понтона.

Речь о каплевидной выпуклости, которая перенаправляет протекающий здесь поток вверх и добавляет прижимной силы (показана красной стрелкой), а также небольшом вертикальном бортика сразу за вырезом в кромке (показан синей стрелкой).

Последний нужен для того, чтобы блокировать воздух, который пытается «стечь» с верхней стороны днища в этом месте.

Два небольших изменения позволяют добиться более оптимальной картины распределения потоков в этой области, что влияет не только на конкретный участок шасси, но и на общую картину.

Детали области кокпита Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола

1. Днище Ferrari F1-75

С нынешнего сезона в Формуле 1 запрещены дефлекторы, но сложно найти более подходящую аналогию для нового решения Ferrari. Формально это, конечно, кромка днища в начале тоннеля Вентури – но по своей сути элемент мало отличается от дефлектора.

Первое обновление днища команда провела еще в Австралии, изготовив всего один экземпляр. Он не принес ожидаемой прибавки и не использовался в гонках.

На этот раз судьба новинки сложилась более успешно: более длинный и высокий вертикальный бортик треугольной формы (конфигурация прежнего варианта показана пунктиром) позволяет лучше защищать важную область шасси от завихрений, генерируемых передними колесами. Его оставили на машине после проверки в тренировках.

Кроме того, на F1-75 в Барселоне стояло обновленное переднее крыло, которое впервые можно было видеть на «съемочных» тестах в Монце накануне Гран При.

3. Переднее крыло Mercedes W13

Главные новинки Mercedes были направлены на борьбу с «козлением» – и, несомненно, дали результат.

В то же время, радикальная концепция переднего крыла с большой прорезью в месте перехода к торцевым пластинам, которая дебютировала в Майами, тоже получила свое развитие.

На этот раз была скорректирована форма самой пластины: в новейшей спецификации (слева на сравнительном фото) она заметно изгибается внутрь в задней части.

Мы привыкли, что обычно используется прямо противоположный вариант – изгиб наружу, чтобы направить воздух в обход колеса. Но в данном случае, похоже, перевесила необходимость использовать внешние кончики закрылков как генераторы вихря и увеличить ширину горизонтального элемента с внешней стороны пластины.

Передние тормоза McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

4. Передние тормоза McLaren MCL36

Пакет обновлений McKaren оказался одним из самых крупных в пелотоне и затронул едва ли не все области шасси – пусть даже это и не слишком помогло команде в борьбе с соперниками.

Самым интересным в списке доработок можно признать отказ от титановых кожухов для тормозных дисков, которые команда использовала на тестах в Бахрейне и пяти первых Гран При (слева на сравнительном фото).

Такое решение было вынужденным из-за проблем с перегревом, которые никак не проявили себя на самой первой предсезонной сессии в февральской Барселоне.

Вариант, который считался временным, в итоге оставался на машине целых три месяца. В итоге титан уступил место карбону, однако новый кожух значительно крупнее того, что использовался на MCL36 в самом начале.

Также можно видеть, что доработки затронули воздухозаборник с защитной сеточкой и каналы воздуховодов охлаждения.

Alpine A522 front wing endplate Photo by: Giorgio Piola

5. Переднее крыло Alpine A522

Французская команда изменила переднее крыло своей машины. Очень похоже, что конструкторы позаимствовали находку у своих конкурентов из Haas.

Желтая линия показывает, что передняя кромка торцевой пластины стала волнообразной – пусть и не столь рельефной, как на VF-22.

Кроме того, задняя кромка также получила небольшой изгиб (показан стрелкой). Одновременно был переработан горизонтальный элемент с внешней стороны пластины (во врезке), который получил S-образную форму.

Также команда добавила концевую кромку самому дальнему закрылку каскада, чтобы сбалансировать аэродинамическую загрузку передней и задней части шасси.