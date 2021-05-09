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Формула 1 / Гран При Испании Аналитика

Гран При Испании: пять быстрых выводов

Льюис Хэмилтон выиграл третью гонку в сезоне, еще сильнее увеличив отрыв в чемпионате. Олег Карпов подводит итоги сразу после финиша Гран При Испании

Гран При Испании: пять быстрых выводов

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1. Mercedes и Хэмилтон все еще фавориты

Да, былого преимущества уже нет. Да, Red Bull теперь намного ближе. Да, за победы приходится бороться в каждой гонке. Но Mercedes все еще чуточку быстрее – и после четырех гонок текущего чемпионата это уже пора признать.

На отдельных трассах Red Bull, безусловно, будет быстрее соперников, но пока отталкиваться надо от того, что Mercedes – это все еще лучшая команда чемпионата. И, соответственно, его главный фаворит.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

2. Хэмилтон и Ферстаппен – в своей лиге

Мы долго этого ждали и, наконец, дождались. Два лучших пилота современности борются друг с другом в каждом Гран При. Борьбу колесо в колесо между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном мы видели во всех до единой гонках этого короткого пока чемпионата.

Это здорово, но в то же время очевидно, что соперничать с ними не может больше никто – и в лучшем случае мы можем рассчитывать на борьбу за титул между двумя гонщиками.

3. Alpine еще поборется

Первые два этапа принесли Alpine пару-тройку очков и гораздо больше поводов для разочарования. Казалось, будто команде из Энстоуна уготована борьба с Alfa Romeo, Williams или в лучшем случае с Aston Martin. Но два последних Гран При подарили надежду на нечто большее.

Да, наверное, Alpine все-таки не ровня Ferrari и McLaren, но на некоторых гонках синие машины вполне могут доставить этим командам проблемы. Так или иначе, сейчас – несмотря на сложности у Фернандо Алонсо в домашней гонке – главный претендент на пятое место в Кубке конструкторов.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

4. Цуноде надо кое-что переосмыслить

Юки засыпали похвалой после первого Гран При – так, что его, видимо, накрыло с головой (шутки про рост придумайте сами). Но к концу весны Цунода уже потратил все выданные ему авансы и основательно погряз в долгах.

Аварии и ругань по радио – это одно. А намеки на то, что команда подыгрывает напарнику – это уже совершенно другое. Да, Юки был слишком расстроен после квалификации и наверняка наговорил лишнего после сессии, но в Формуле 1 такое забудут не сразу.

В общем, от «лучшего дебютанта последних лет» и «будущего чемпиона» уже почти ничего не осталось. Теперь Юки Цунода – обычный дебютант, который может вылететь из Ф1 уже очень скоро.

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5. Мазепин – худший пилот Ф1 прямо сейчас

Приходится признать: три раза подряд проиграть напарнику на финише около минуты – это тенденция. Никита Мазепин набрал достаточное количество баллов для получения суперлицензии, но уровню Ф1 он пока все же соответствует не совсем.

Дело даже не в постоянных перебранках с соперниками и разворотах, а в банальной нехватке скорости. У Мазепина есть сезон на обучение, но пока в то, что он сможет сильно прибавить, верится с большим трудом.

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