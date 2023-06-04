Гран При Испании: пять быстрых выводов

1. Mercedes прогрессирует

Возможно, это слегка преждевременно, но все равно хочется верить: Mercedes на верном пути. В прошлом году в Барселоне «Серебряные стрелы» (которые тогда и правда были серебряными) тоже смотрелись неплохо, но на сей раз машина команды Тото Вольфа бесспорно была в воскресенье второй по скорости – впервые в этом сезоне.

Само собой, после такой демонстрации превосходства в исполнении Макса Ферстаппена и Red Bull говорить о соперничестве с ними вообще не приходится. Очень сложно представить, что отставание от главных фаворитов вообще можно сократить, но так или иначе, выступление в Барселоне должно дать команде повод для оптимизма. Новинки, судя по всему, работают. А ведь изменение концепции, по сути, только началось.

2. Перес перегорел

Может быть, Чеко напрасно столько говорил в начале чемпионата о своих претензиях на титул? Может стоило ограничится какими-нибудь «поживем – увидим», «еще очень рано» и тому подобными отговорками? Потому что складывается ощущение, что мексиканец сам водрузил на собственные плечи камень ожиданий – и надорвался.

Вторая подряд ошибка в квалификации – это катастрофа. Особенно на фоне того, сколь играючи Макс забирает поулы. Фраза голландца в субботу вечером о том, что имея такое превосходство в скорости над соперниками, ему вообще не нужно напрягаться, чтобы проходить в Q3, звучит как издевка.

Вновь потерянные очки, еще сильнее выросшее отставание – нет, ни на какой титул Чеко, конечно, уже не претендует.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Алонсо тоже умеет ошибаться

И на старуху бывает…

Нельзя сказать, что Фернандо провалился или выступил как-то совсем уж из рук плохо. Но две помарки в квалификации, повлиявшие на итог уик-энда – это нетипично. Особенно для Алонсо образца 2023 года.

Вылет в самом начале привел к повреждению днища, а еще одни ошибка в решающей попытке финала не просто лишила возможности побороться за первый ряд, но и отправила на худшую в сезоне стартовую позицию. В гонке испанец смотрелся отлично, но уик-энд уже был испорчен в субботу.

Впрочем, помарки Алонсо – вряд ли настолько же серьезный повод для беспокойства в стане Aston Martin по сравнению с возросшим уровнем конкурентоспособности соперников. Пора привозить новинки!

4. Alpine продолжает терять очки

Машина хорошеет. Это факт. Alpine все еще сложно на равных бороться с Ferrari, Aston Martin и Mercedes, но прогресс есть. Подиум в Монако – это в определенной степени стечение обстоятельств (что никак не умаляет заслуг Эстебана Окона), но даже в Барселоне Alpine смотрелась сильно. Особенно в субботу, когда Пьеру Гасли всего десятой не хватило до первого ряда стартового поля.

Но помарок все равно слишком много. Два штрафа за блокировку в квалификации – это перебор. Медленные пит-стоп – не такая уж и редкость, но на фоне всего остального, что происходит с командой, такие вещи тоже обращают на себя внимание.

Когда (и в первую очередь – если) Alpine догонит соперников, от таких помарок надо избавляться.

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Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. Чжоу смотрится все сильнее на фоне Боттаса

Отличная гонка в исполнении пилота из Китая – и Валттери Боттасу даже пришлось вновь вспомнить, что такое притормаживать главных соперников своего более быстрого напарника по команде.

Опыт – важная в Формуле 1 штука, но Джо быстро учится. Гонка в Барселоне получилась у него идеально, и в личном зачете прошлогодний новичок уже сравнялся с вице-чемпионом из Финляндии…