Гран При Испании: пять быстрых выводов

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1. Ferrari – все еще Ferrari

Победа была у Шарля Леклера в кармане. Несмотря на ошибку во время первой попытки в Q3, он все равно собрал потрясающий круг в финале квалификации и заработал поул. А в воскресенье не только сохранил лидерство на старте, но и – не без помощи соперников – создал себе комфортный отрыв. Оставалось лишь не напортачить и довести начатое до логического завершения.

Он наверняка бы справился. Но не справилась машина. Точнее – ее мотор.

Это очень болезненный сход. После трех этапов Шарль лидировал в чемпионате с отрывом в 34 очка. Многие уже заранее отдавали ему титул, но как все перевернулось с тех пор!

Если Ferrari и правда хочет выиграть титул, то так разбрасываться очками – непозволительно.

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2. Mercedes начинает догонять

Фраза о том, что в Барселоне сезон Формулы 1 стартует заново, немного избита. Но команды действительно привезли в Испанию огромное количество обновлений. Нельзя сказать, что расстановка сил изменилась кардинально, но и не отметить прогресс Mercedes было бы неправильно.

В определенном смысле это вообще едва ли не главное событие Гран При Испании. Если Mercedes продолжит прогрессировать в том же духе, всем нам будет еще интереснее наблюдать за этим чемпионатом.

Да, реального шанса на победу в Барселоне у пилотов команды, пожалуй, все-таки не было. Но Джордж Расселл в какой-то момент весьма убедительно пытался доказать обратное. Не надо забывать и о том, что Льюис Хэмилтон, откатившийся в конец пелотона, не просто добрался до четвертой позиции, но и обогнал Ferrari на трассе – пусть затем ему и пришлось сбросить темп.

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

3. Джордж Расселл очень хорош

Это обязательно нужно еще раз внятно проговорить: Джордж Расселл в начале этого сезона смотрится великолепно.

Он пришел в команду к семикратному чемпиону мира и не просто не уступает ему, но и пока переигрывает по всем статьям. Льюису при желании можно найти оправдания, но счет на табло все равно выглядит не слишком приятно для его болельщиков.

Джордж просто-напросто выглядит как топ-пилот. Он быстр по субботам, стабильно довозит очки по воскресеньям – чаще всего добывая максимально возможный результат. В Испании мы еще увидели, как здорово он может бороться.

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4. Сайнс напрашивается на роль Баррикелло

Наверное, Карлос может найти утешение в том, что не один он вылетел в ходе этого Гран При с трассы в четвертом повороте. Тот же самый трюк исполнил и Макс Ферстаппен. Но голландец в итоге победил, а Карлос…

В общем, если и не «опять двойка», то по крайней мере «удовлетворительно с натяжкой».

Соперники догнали Скудерию. Отрыв Шарля Леклера не просто испарился, но и трансформировался в отставание. Команда вполне может задуматься о том, чтобы рассчитать своих пилотов на первого и второго. Карлос может превратиться в подносчика снарядов уже сейчас.

5. DRS все еще нужна Формуле 1

Формула 1 изменила регламент, чтобы облегчить борьбу на трассе – и испанская гонка в любом случае должна был стать одним из главных тестов для новых правил. Обгонять в Барселоне всегда было нелегко – и пока есть ощущение, что легче стало ненамного.

Страдания Макса Ферстаппена из-за барахлившей DRS – лучшая иллюстрация того, что хоть многие и называют эту систему искусственной, Формуле 1 пока не стоит от нее отказываться.