Гран При Испании пройдет без зрителей

Еще на этой неделе билеты на испанский этап Ф1 были в продаже – но в субботу стало известно, что Гран При 7-9 мая все же пройдет без зрителей. Такое решение стало следствием продления ограничений на перемещение людей Каталонии.

Карантинные меры, которые действуют в Барселоне сейчас, были продлены местными медицинскими властями как минимум до 26 апреля, что и решило вопрос с болельщиками. Организаторы Гран При пришли к заключению, что в сложившейся ситуации нет никаких гарантий, что карантин продлят и еще раз – а потому лучше уже сейчас отказаться от попыток провести этап в присутствии болельщиков.

Те, кто уже купил билеты, сможет вернуть свои деньги. Пока планы боссов Ф1 вернуть зрителей на трибуны приходится откладывать: первый этап сезона в Бахрейне также прошел без зрителей, как и Гран При в Имоле в этот уик-энд. При этом билеты на третью гонку чемпионата в Португалии пока остаются в продаже.

С 16 по 18 апреля трасса «Каталунья» принимает первый этап серии ELMS – также при пустых трибунах.