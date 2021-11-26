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Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года

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Барселона примет еще как минимум пять гонок Ф1

Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года

Организаторы Гран При Испании согласовали с Формулой 1 новый контракт. Новая сделка позволит сохранить Барселону в календаре как минимум до конца 2026 года. 

По контракту, организаторы обязались провести обновление трассы и инфраструктуры автодрома до следующего этапа, который запланирован на 22 мая 2022 года. 

Барселона бессменно принимает Гран При Ф1 с 1991 года, когда в городе построили трассу вокруг олимпийских объектов в преддверии Олимпиады-1992. В последние годы неоднократно ходили слухи о вылете этапа из календаря из-за падения зрительского интереса и высоких расходов организаторов.

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