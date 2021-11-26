Предыдущая / Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить Следующая / Маси оправдал медлительность судей в КатареФормула 1 / Гран При Катара Новости
Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года
Автор: Адам Купер
Барселона примет еще как минимум пять гонок Ф1
Организаторы Гран При Испании согласовали с Формулой 1 новый контракт. Новая сделка позволит сохранить Барселону в календаре как минимум до конца 2026 года.
По контракту, организаторы обязались провести обновление трассы и инфраструктуры автодрома до следующего этапа, который запланирован на 22 мая 2022 года.
Барселона бессменно принимает Гран При Ф1 с 1991 года, когда в городе построили трассу вокруг олимпийских объектов в преддверии Олимпиады-1992. В последние годы неоднократно ходили слухи о вылете этапа из календаря из-за падения зрительского интереса и высоких расходов организаторов.
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Предыдущая новость
Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить
Следующая новость
Маси оправдал медлительность судей в Катаре
Загрузить комментарии
Гран При Испании останется в Формуле 1 до 2026 года
Поделились
Комментарии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер