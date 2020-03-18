Гран При Испании Формулы 1 нашли новую дату

Немецкое издание Auto Motor und Sport со ссылкой на свои источники выдвинуло предположительный план календаря Формулы 1 на сезон-2020. Согласно их версии, чемпионат будет состоять из 18 гонок, которые проведут в течение 182 дней.

По данным AMuS, сезон стартует 7 июня в Баку. Эта версия отличается от инсайда La Gazzetta dello Sport, которая сообщила о начале чемпионата 24 мая в Монако. Немецкий источник сообщает, что гонки в Монако в 2020 году не будет вовсе. Также своих этапов лишатся Китай, Австралия и Вьетнам.

Кроме того, немецкий источник сообщает, что место в календаре сохранит Гран При Испании. Гонка должна была пройти 10 мая, но может быть перенесена на 26 июля, попав между этапами в Великобритании и Венгрии.

Гран При Нидерландов в этой версии календаря пройдет 23 августа, а Вьетнам, если все же попадет в календарь, примет Гран При за неделю до этапа в Японии или через неделю после него.