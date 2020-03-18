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Гран При Испании Формулы 1 нашли новую дату
Новая версия календаря Формулы 1 предполагает спасение гонки в Барселоне
Немецкое издание Auto Motor und Sport со ссылкой на свои источники выдвинуло предположительный план календаря Формулы 1 на сезон-2020. Согласно их версии, чемпионат будет состоять из 18 гонок, которые проведут в течение 182 дней.
По данным AMuS, сезон стартует 7 июня в Баку. Эта версия отличается от инсайда La Gazzetta dello Sport, которая сообщила о начале чемпионата 24 мая в Монако. Немецкий источник сообщает, что гонки в Монако в 2020 году не будет вовсе. Также своих этапов лишатся Китай, Австралия и Вьетнам.
Кроме того, немецкий источник сообщает, что место в календаре сохранит Гран При Испании. Гонка должна была пройти 10 мая, но может быть перенесена на 26 июля, попав между этапами в Великобритании и Венгрии.
Гран При Нидерландов в этой версии календаря пройдет 23 августа, а Вьетнам, если все же попадет в календарь, примет Гран При за неделю до этапа в Японии или через неделю после него.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании Билеты
|Местонахождение
|Каталунья
|Автор
|Иван Матушкин
Гран При Испании Формулы 1 нашли новую дату
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