Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Из двух пар, где один гонщик постоянно обгонял другого, после субботы в Барселоне осталась всего одна. При этом равный счет пока тоже всего в одной команде
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
5-3
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
|9 (без времени в Q3)
|Майами
|1
|1
|Монако
|20 (+1,464 в Q1)
|1
|Испания
|11 (+0,574 в Q2)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
5-3
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
|7 (+1,020 в Q3)
|Майами
|3
|3
|Монако
|5 (+0,159 в Q3)
|19 (+0,668 в Q1)
|Испания
|2
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
3-5
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
|11 (+0,232 в Q2)
|Майами
|6
|4
|Монако
|8 (+0,239 в Q3)
|5
|Испания
|12 (+0,448 в Q2)
Alpine
|
Пьер Гасли
|
3-5
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
|5
|Майами
|8 (+0,149 в Q3)
|7 (+0,380 в Q3)
|Монако
|4
|4
|Испания
|7 (+0,267 в Q3)
McLaren
|
|
1-7
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
|19 (+0,090 в Q1)
|Майами
|16
|11 (+0,018 в Q2)
|Монако
|10
|10 (+0,890 в Q3)
|Испания
|3
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
4-4
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q1)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
|10
|Майами
|14 (+0,527 в Q2)
|15
|Монако
|19 (+0,485 в Q1)
|16 (+0,300 в Q1)
|Испания
|13
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
7-1
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
|2
|Майами
|18 (+0,297 в Q1)
|2
|Монако
|14 (+0,516 в Q2)
|9 (+0,513 в Q3)
|Испания
|6
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
2-6
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
|4
|Майами
|12 (+0,230 в Q2)
|17
|Монако
|18 (+0,009 в Q1)
|17 (+0,622 в Q1)
|Испания
|8
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
2-6
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20 (+13,048 в Q1)
|Азербайджан
|8
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
|15
|Майами
|17 (+0,104 в Q1)
|12 (+0,179 в Q2)
|Монако
|9
|14
|Испания
|15 (+0,394 в Q2)
Williams
|
Александр Элбон
|
8-0
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
|11
|Майами
|20 (+0,343 в Q1)
|13
|Монако
|16 (+0,080 в Q1)
|18
|Испания
|20 (+0,636 в Q1)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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