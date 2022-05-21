Гран При Испании: дуэли в квалификациях Даниэль Риккардо впервые в сезоне превзошел Ландо Норриса, Мик Шумахер вышел в финальный сегмент, а Шарль Леклер продолжил серию стартов с первого ряда

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Леклер закрутился, а потом завоевал поул в Барселоне

Стартовая решетка Гран При Испании Mercedes Льюис Хэмилтон 3-3 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) 16 (+0,663 в Q1) Саудовская Аравия 6 5 Австралия 6 (+0,108 в Q3) 13 (+0,381 в Q2) Эмилия-Романья 11 6 Майами 12 (+0,376 в Q2) 6 Испания 4 (+0,119 в Q3) Red Bull Макс Ферстаппен 5-1 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) 4 (+0,261 в Q3) Саудовская Аравия 1 2 Австралия 3 (+0,086 в Q3) 1 Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3) 3 Майами 4 (+0,045 в Q3) 2 Испания 5 (+0,347 в Q3) Ferrari Шарль Леклер 6-0 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) 2 Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3) 1 Австралия 9 (+1,540 в Q3) 2 Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3) 1 Майами 2 (+0,190 в Q3) 1 Испания 3 (+0,416 в Q3) McLaren Даниэль Риккардо 1-5 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 12 (+0,122 в Q2) Саудовская Аравия 11 7 (+0,329 в Q3) Австралия 4 6 (+0,611 в Q3) Эмилия-Романья 3 14 (+0,676 в Q2) Майами 8 9 Испания 11 (+0,184 в Q2) Alpine Фернандо Алонсо 3-3 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) 7 (+0,079 в Q3) Саудовская Аравия 5 10 (без времени в Q3) Австралия 8 5 Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1) 11 Майами 20 (без времени в Q1) 17 (+0,163 в Q1) Испания 12 AlphaTauri Пьер Гасли 4-2

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) 9 Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1) 11 Австралия 13 (+0,198 в Q2) 17 (+0,258 в Q1) Эмилия-Романья 16 7 Майами 9 (+0,242 в Q3) 14 (+0,222 в Q2) Испания 13 Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-1 Лэнс Стролл 17 Бахрейн 19 (+0,795 в Q1) 18 (+0,287 в Q1) Саудовская Аравия 15 Себастьян Феттель 3-1 Лэнс Стролл 18 Австралия 20 (без времени в Q1) 9 Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2) 13 (+0,218 в Q2) Майами 10 16 Испания 18 (+0,464 в Q1) Williams Александр Элбон 5-1 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) 17 Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1) 16 Австралия 19 (+1,237 в Q1) 20 (без времени в Q1) Эмилия-Романья 18 18 Майами 19 (+0,059 в Q1) 19 Испания 20 (+0,270 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 6-0 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) 8 Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2) 12 Австралия 14 (+0,745 в Q2) 8 Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 5 Майами 17 (+0,175 в Q1) 7 Испания 15 (+1,041 в Q2) Haas Кевин Магнуссен 3-3 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) 10 Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2) 16 (+0,150 в Q1) Австралия 15 4 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2) 16 (+0,330 в Q1) Майами 15 8 (+0,686 в Q3) Испания 10 * жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Сайнс объяснил поражение в квалификации старыми шинами Следующая новость Хорнер: Ферстаппен все равно не выиграл бы поул Поделились