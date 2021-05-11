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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Испании Аналитика

Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Поскольку в Барселону команды Ф1 приехали напрямую из Портимана, технических новинок на этот раз было не так много, как в трех предыдущих Гран При

Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло Mercedes W12

Заднее антикрыло Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. На «Каталунье» команды используют пакет с высоким уровнем прижимной силы. Сама конфигурация не требует максимального прижима, но собранные данные позволят лучше подготовиться к этапу в Монако. На Mercedes W12 мы видим Т-крыло W-образной формы, а вспомогательная плоскость заднего крыла все же немного сужается к торцевым пластинам.

Заднее антикрыло Red Bull RB16B

Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Что интересно, одной из немногих команд, у кого не было Т-крыла, стала Red Bull.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M

Заднее антикрыло McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У McLaren Т-крыло и вовсе было двухярусным.

Задняя часть McLaren MCL35M

Задняя часть McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Испанский этап обещал стать первым по-настоящему жарким, потому в McLaren предпочли увеличить вентиляционные отверстия для воздуха в задней части понтонов.

Интересно, что пока никто из соперников так и не скопировал найденную конструкторами из Уокинга возможность использовать увеличенные центральные направляющие для воздуха в диффузоре.  

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Область кокпита Aston Martin AMR21

Область кокпита Aston Martin AMR21
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

3, Удачный ракурс дает возможность оценить, сколь велики вентиляционные отверстия в области кокпита Aston Martin AMR21. С охлаждением силовой установки они, конечно, очень помогают – но вот аэродинамическую эффективность явно не повышают.

Детали передней части Ferrari SF21

Детали передней части Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Ferrari использовала асимметричную конфигурацию передних тормозов. Так как нагрузка на шины справа и слева в Барселоне отличается довольно существенно, для поддержания оптимальной температуры им надо передавать разное количество тепла от тормозов. Решение этой задачи хорошо видно на снимке.

Детали передних тормозов Red Bull RB16B

Детали передних тормозов Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. В этой же области машины Red Bull применила иное решение: углепластиковая деталь, которая помогает протеканию воздуха внутри «барабана» к внешней стороне колеса, получила специальное покрытие, снижающее теплопередачу. 

Также обратите внимание на воздухозаборник по соседству. Он уже был доработан перед Гран При Португалии, а теперь вновь получил иную конфигурацию.

Сиденье для Alpine А521

Сиденье для Alpine А521
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. Сиденья для пилотов Ф1 изготавливаются индивидуально. Его внутренняя часть должна обеспечивать гонщику максимальное удобство в кокпите. При этом внешняя крепится к машине в заранее известных точках – чтобы в случае необходимости извлечь пилота вместе с сиденьем.

Заднее антикрыло Williams FW43B

Заднее антикрыло Williams FW43B
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Фотограф: Джорджо Пиола

7. Еще относительно недавно в Ф1 были популярны «сиденья для обезьянки» – так называли небольшое крылышко, которое размещалось за выхлопной трубой и помогало перенаправлять вверх поток отработанных газов. Сейчас любые элементы дальше среза трубы уже вне закона – но если присмотреться, на Williams FW43B можно увидеть между пилонами крыла небольшой элемент, который идейно продолжает дело «сиденья».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Джорджо Пиола

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