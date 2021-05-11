Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло Mercedes W12 1 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 1. На «Каталунье» команды используют пакет с высоким уровнем прижимной силы. Сама конфигурация не требует максимального прижима, но собранные данные позволят лучше подготовиться к этапу в Монако. На Mercedes W12 мы видим Т-крыло W-образной формы, а вспомогательная плоскость заднего крыла все же немного сужается к торцевым пластинам.

Заднее антикрыло Red Bull RB16B 2 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Что интересно, одной из немногих команд, у кого не было Т-крыла, стала Red Bull.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M 3 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 1. У McLaren Т-крыло и вовсе было двухярусным.

Задняя часть McLaren MCL35M 4 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Испанский этап обещал стать первым по-настоящему жарким, потому в McLaren предпочли увеличить вентиляционные отверстия для воздуха в задней части понтонов. Интересно, что пока никто из соперников так и не скопировал найденную конструкторами из Уокинга возможность использовать увеличенные центральные направляющие для воздуха в диффузоре. Читайте также: Технический анализ: Как McLaren обошла новые ограничения на диффузор

Область кокпита Aston Martin AMR21 5 / 9 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images 3, Удачный ракурс дает возможность оценить, сколь велики вентиляционные отверстия в области кокпита Aston Martin AMR21. С охлаждением силовой установки они, конечно, очень помогают – но вот аэродинамическую эффективность явно не повышают.

Детали передней части Ferrari SF21 6 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Ferrari использовала асимметричную конфигурацию передних тормозов. Так как нагрузка на шины справа и слева в Барселоне отличается довольно существенно, для поддержания оптимальной температуры им надо передавать разное количество тепла от тормозов. Решение этой задачи хорошо видно на снимке.

Детали передних тормозов Red Bull RB16B 7 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 5. В этой же области машины Red Bull применила иное решение: углепластиковая деталь, которая помогает протеканию воздуха внутри «барабана» к внешней стороне колеса, получила специальное покрытие, снижающее теплопередачу. Также обратите внимание на воздухозаборник по соседству. Он уже был доработан перед Гран При Португалии, а теперь вновь получил иную конфигурацию.

Сиденье для Alpine А521 8 / 9 Фотограф: Джорджо Пиола 6. Сиденья для пилотов Ф1 изготавливаются индивидуально. Его внутренняя часть должна обеспечивать гонщику максимальное удобство в кокпите. При этом внешняя крепится к машине в заранее известных точках – чтобы в случае необходимости извлечь пилота вместе с сиденьем.