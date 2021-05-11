Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений
Поскольку в Барселону команды Ф1 приехали напрямую из Портимана, технических новинок на этот раз было не так много, как в трех предыдущих Гран При
Заднее антикрыло Mercedes W12
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло McLaren MCL35M
Фотограф: Джорджо Пиола
Задняя часть McLaren MCL35M
Фотограф: Джорджо Пиола
2. Испанский этап обещал стать первым по-настоящему жарким, потому в McLaren предпочли увеличить вентиляционные отверстия для воздуха в задней части понтонов.
Интересно, что пока никто из соперников так и не скопировал найденную конструкторами из Уокинга возможность использовать увеличенные центральные направляющие для воздуха в диффузоре.
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Область кокпита Aston Martin AMR21
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Детали передней части Ferrari SF21
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали передних тормозов Red Bull RB16B
Фотограф: Джорджо Пиола
5. В этой же области машины Red Bull применила иное решение: углепластиковая деталь, которая помогает протеканию воздуха внутри «барабана» к внешней стороне колеса, получила специальное покрытие, снижающее теплопередачу.
Также обратите внимание на воздухозаборник по соседству. Он уже был доработан перед Гран При Португалии, а теперь вновь получил иную конфигурацию.
Сиденье для Alpine А521
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Williams FW43B
Фотограф: Джорджо Пиола
7. Еще относительно недавно в Ф1 были популярны «сиденья для обезьянки» – так называли небольшое крылышко, которое размещалось за выхлопной трубой и помогало перенаправлять вверх поток отработанных газов. Сейчас любые элементы дальше среза трубы уже вне закона – но если присмотреться, на Williams FW43B можно увидеть между пилонами крыла небольшой элемент, который идейно продолжает дело «сиденья».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Автор
|Джорджо Пиола