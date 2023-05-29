Предыдущая / Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил Следующая / «Мы опоздали на круг». Хорнер рассказал, как Макс чуть не проиграл Алонсо
Формула 1 / Гран При Испании Анонс

Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика

Всю весну Формула 1 гонялась на городских трассах. Но с наступлением лето наконец-то пришло время проверенной временем классики – автодрома близ столицы Каталонии. Вот что важно знать о предстоящем этапе

Вид на трассу

Главное:

Гонка Spain Гран При Испании
Этап 7-й из 22
Место «Барселона-Каталунья», Монтмело, Барселона
Длина круга 4,657 км*
Гоночная дистанция 66 кругов / 307,236 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 14 (6 левых, 8 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:16.741 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2021
219,309 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:18.149 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2021
215,357 км/ч
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3

*в 2023 года будет использоваться конфигурация без финальной «эски». Все данные по временам круга приведены для прежней версии (4,675 км, 16 поворотов)

Читайте также:
«Эска» на третьем секторе трассы в Барселоне не будет использоваться в 2023 году

«Эска» на третьем секторе трассы в Барселоне не будет использоваться в 2023 году

Фото: FIA

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 2 июня, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 2 июня, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 3 июня, суббота  13:30-14:30
Квалификация 3 июня, суббота  17:00-18:00
Гонка

4 июня, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

2 июня, пятница

 23/16 °C Солнечно, возможна гроза 55% Южный, 4 м/с, порывы до 7 м/с до 70%
3 июня, суббота 23/17 °C

Солнечно

 6%

Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 6 м/с

 до 71%
4 июня, воскресенье 24/17 °C Переменная облачность 4%

Юго-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с

 до 68%
Старт: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Старт: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:19.828 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:19.670 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:19.772 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Время поула 1:18.750 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
213,714 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 37:20.475

Средняя скорость – 200,099 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 26 круга

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 27 до 30 круга
Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 31 до 37 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 38 до 44 круга
Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 45 до 48 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 49 до 66 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
13-й, 28-й и 44-й круги
Soft – Medium – Soft – Medium
Лучший круг в гонке 1:24.108 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
(55-й из 66)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
3. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1
Гран При Испании: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Испании:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (12)
Поулы

 Михаэль Шумахер (7)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

 Italy Ferrari (14)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (7)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

Italy Ferrari (14)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Схема трассы Гран При Испании до 2022 года

Схема трассы Гран При Испании до 2022 года

Поделились
Комментарии

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

«Мы опоздали на круг». Хорнер рассказал, как Макс чуть не проиграл Алонсо

Самое важное:

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

F1 Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако «Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

F1 Формула 1

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.