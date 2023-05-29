Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика
Всю весну Формула 1 гонялась на городских трассах. Но с наступлением лето наконец-то пришло время проверенной временем классики – автодрома близ столицы Каталонии. Вот что важно знать о предстоящем этапе
Главное:
|Гонка
|Гран При Испании
|Этап
|7-й из 22
|Место
|«Барселона-Каталунья», Монтмело, Барселона
|Длина круга
|4,657 км*
|Гоночная дистанция
|66 кругов / 307,236 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|14 (6 левых, 8 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:16.741 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
219,309 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:18.149 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
215,357 км/ч
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
*в 2023 года будет использоваться конфигурация без финальной «эски». Все данные по временам круга приведены для прежней версии (4,675 км, 16 поворотов)
«Эска» на третьем секторе трассы в Барселоне не будет использоваться в 2023 году
Фото: FIA
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|2 июня, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|2 июня, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|3 июня, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|3 июня, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
4 июня, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
2 июня, пятница
|23/16 °C
|Солнечно, возможна гроза
|55%
|Южный, 4 м/с, порывы до 7 м/с
|до 70%
|3 июня, суббота
|23/17 °C
|
Солнечно
|6%
|
Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 6 м/с
|до 71%
|4 июня, воскресенье
|24/17 °C
|Переменная облачность
|4%
|
Юго-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с
|до 68%
Старт: впереди Шарль Леклер, Ferrari F1-75, и Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:19.828 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:19.670 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:19.772 – Шарль Леклер / Ferrari
|Время поула
|1:18.750 – Шарль Леклер / Ferrari
213,714 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 200,099 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 26 круга
Джордж Расселл / Mercedes – с 27 до 30 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:24.108 – Серхио Перес / Red Bull Racing
(55-й из 66)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Серхио Перес / Red Bull Racing
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1
Гран При Испании: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При Испании:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (6)
|
Ferrari (12)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (7)
|Ferrari (14)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (7)
|
Ferrari (14)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Схема трассы Гран При Испании до 2022 года
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