Гран При Франции: пять быстрых выводов

1. Теперь Red Bull точно можно назвать фаворитами

Отрыв Макса Ферстаппена в чемпионате на самом деле должен быть больше. Если бы не сход в Баку, он уже тогда стал бы двузначным, а сейчас вырос бы уже почти до целой победы.

Да, в Red Bull опасались, что с возвращением на «нормальные» трассы Mercedes вернет себе былую форму, но теперь понятно, что «Быки» могут бороться и побеждать абсолютно везде.

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2. Борьба McLaren и Ferrari еще далеко не закончена

Скудерия столь впечатляюще смотрелась на двух последних Гран При, что могло показаться, будто в борьбе за третье место Кубка конструкторов определился явный фаворит. Но нет, судя по всему, дело было лишь в том, что городские трассы подходили красным машинам лучше.

Еще в субботу во Франции ничего не предвещало такой беды, но в воскресенье Шарля Леклера и Карлоса Сайнса обгоняли все подряд, а McLaren, напротив, летали. Оранжевые вернулись на третью строчку после очень уверенной победы над главными соперниками в Ле-Кастелле.

Будет интересно!

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3. Сезон-2021 – один из лучших в истории

Да, это смелое заявление. Но оно сделано на эмоциях! После драматичной и очень напряженной гонки.

Борьба Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена – то, чего ждали буквально все: болельщики, специалисты, да и сами пилоты тоже. Теперь мы все дождались – и эти двое нас не разочаровывают!

Red Bull и Mercedes практически равны. Хэмилтон и Ферстаппен – безусловно, находятся в своей собственной лиге, и эта борьба подарит нам еще не одно такое сражение.

Сколько там гонок в календаре? 23? Может, подольше?

4. Перес – идеальный второй номер Red Bull

Чеко – именно тот, кого искали. Да, начало чемпионата сложилось непросто, но теперь он делает ровно то, что должен. Помогает играть с Mercedes в стратегию, отбирает очки у главных соперников, а также не стесняется пропускать напарника при первой же удобной возможности – совершенно его не задерживая.

Зачем ждать лета? Контракт с ним надо продлевать прямо сейчас.

5. Такие гонки – то, к чему Pirelli надо стремиться

Определенно, автодром имени Поля Рикара – не то место, где ждешь интересной гонки Формулы 1. Записи последних Гран При Франции можно было использовать в качестве снотворного, но прошедшая гонка удалась на славу!

Главный ингредиент – разные стратегии, как у лидеров, так и вообще во всех дивизионах Формулы 1. Да, устроить шоу помогла изменившаяся к воскресенью погода, но возможно у Pirelli все же есть инструменты, чтобы попытаться увеличить количество таких гонок? Было бы неплохо, не правда ли?