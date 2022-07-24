Гран При Франции: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен одержал еще одну победу. Ferrari и Шарль Леклер вновь потеряли очки. Олег Карпов подводит первые итоги возможно последней гонки Формулы 1 в Ле-Кастелле.
1. Погони не будет
Второй в карьере титул достанется Максу Ферстаппену без борьбы – на блюдечке с голубой каемочкой. Скорее даже с красной.
Ferrari постаралась сделать так, чтобы на Гран При Франции Шарль Леклер приехал, отставая от Макса Ферстаппена на 38 очков. Монегаск и сам был не безгрешен, но большую часть очков потерял все же из-за проблем с надежностью и стратегических просчетов. Теперь Шарль и Ferrari ответственны за поражение в схватке за титул примерно в равной степени.
У кого-нибудь еще есть сомнения в титуле Макса? Отрыв уже больше 60 очков.
2. Хэмилтон исправляет впечатление от своего сезона
Mercedes была не настолько быстра, как Тото Вольф и команда рассчитывали перед началом уик-энда. Но так или иначе, нельзя не отметить, что Льюис Хэмилтон провел во Франции классный этап, выжав максимум из ситуации.
Четвертый подиум подряд – весьма неплохое достижение за рулем этого Mercedes. Финишировать с отставанием всего в десять секунд от Макса Ферстаппена, полностью переиграв при этом Серхио Переса – это подтверждение класса семикратного чемпиона мира.
Начало сезона в его исполнении было не лучшим, но теперь он стабильно опережает Джорджа Расселла. Как и должно быть.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
3. Алонсо – лучший пилот середины пелотона
Очередной бенефис Фернандо!
В борьбе McLaren и Alpine, которые теперь уже почти наверняка не подпустят другие команды к четвертой строчке в Кубке конструкторов, очень многое будут решать пилоты. По скорости машины почти равны, и именно гонщики могут сделать разницу.
Гонка в исполнении Фернандо показала, что у Alpine есть очень серьезный козырь. Алонсо был безусловно лучшим в средней группе и принес команде очередную порцию очков, позволив опередить McLaren в Кубке конструкторов.
4. Новинки Williams работают
Да, до очков Алекс Элбон не дотянулся – несмотря на то, что в определенный момент он был весьма близок к десятке. Тем не менее, поводы для оптимизма все-таки есть. Новинки, которые команда привезла в Сильверстоун, похоже, начали работать. В субботней тренировке Williams были особенно быстры – и Алекс даже показал восьмое время. К началу квалификации поднялся ветер – и, по словам пилота, именно это могло не позволить Williams показать лучший результат.
Пока не все идеально. Команде еще предстоит разобраться с тем, как работать с машиной, но есть ощущение, что теперь по крайней мере у Элбона есть шанс бороться за очки намного чаще.
Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
5. По Франции болельщики Ф1 скучать не будут
Это была не самая плохая гонка. В ней были обгоны, была борьба, были ошибки, аварии. По меркам Гран При Франции получилось очень даже живенько. Но в целом нельзя не признать, что трасса в Ле-Кастелле – не самое лучшее место для гонок Формулы 1.
Контракт на проведение Гран При закончился – и при таком количестве альтернативных вариантов боссы чемпионата вряд ли согласятся заключить новый.
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