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Формула 1 / Гран При Франции Самое интересное

Гран При Франции: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен одержал еще одну победу. Ferrari и Шарль Леклер вновь потеряли очки. Олег Карпов подводит первые итоги возможно последней гонки Формулы 1 в Ле-Кастелле.

Олег Карпов
Автор:
Гран При Франции: пять быстрых выводов
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1. Погони не будет

Второй в карьере титул достанется Максу Ферстаппену без борьбы – на блюдечке с голубой каемочкой. Скорее даже с красной.

Ferrari постаралась сделать так, чтобы на Гран При Франции Шарль Леклер приехал, отставая от Макса Ферстаппена на 38 очков. Монегаск и сам был не безгрешен, но большую часть очков потерял все же из-за проблем с надежностью и стратегических просчетов. Теперь Шарль и Ferrari ответственны за поражение в схватке за титул примерно в равной степени.

У кого-нибудь еще есть сомнения в титуле Макса? Отрыв уже больше 60 очков.

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2. Хэмилтон исправляет впечатление от своего сезона

Mercedes была не настолько быстра, как Тото Вольф и команда рассчитывали перед началом уик-энда. Но так или иначе, нельзя не отметить, что Льюис Хэмилтон провел во Франции классный этап, выжав максимум из ситуации.

Четвертый подиум подряд – весьма неплохое достижение за рулем этого Mercedes. Финишировать с отставанием всего в десять секунд от Макса Ферстаппена, полностью переиграв при этом Серхио Переса – это подтверждение класса семикратного чемпиона мира.

Начало сезона в его исполнении было не лучшим, но теперь он стабильно опережает Джорджа Расселла. Как и должно быть.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

3. Алонсо – лучший пилот середины пелотона

Очередной бенефис Фернандо!

В борьбе McLaren и Alpine, которые теперь уже почти наверняка не подпустят другие команды к четвертой строчке в Кубке конструкторов, очень многое будут решать пилоты. По скорости машины почти равны, и именно гонщики могут сделать разницу.

Гонка в исполнении Фернандо показала, что у Alpine есть очень серьезный козырь. Алонсо был безусловно лучшим в средней группе и принес команде очередную порцию очков, позволив опередить McLaren в Кубке конструкторов.

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4. Новинки Williams работают

Да, до очков Алекс Элбон не дотянулся – несмотря на то, что в определенный момент он был весьма близок к десятке. Тем не менее, поводы для оптимизма все-таки есть. Новинки, которые команда привезла в Сильверстоун, похоже, начали работать. В субботней тренировке Williams были особенно быстры – и Алекс даже показал восьмое время. К началу квалификации поднялся ветер – и, по словам пилота, именно это могло не позволить Williams показать лучший результат.

Пока не все идеально. Команде еще предстоит разобраться с тем, как работать с машиной, но есть ощущение, что теперь по крайней мере у Элбона есть шанс бороться за очки намного чаще.

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Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. По Франции болельщики Ф1 скучать не будут

Это была не самая плохая гонка. В ней были обгоны, была борьба, были ошибки, аварии. По меркам Гран При Франции получилось очень даже живенько. Но в целом нельзя не признать, что трасса в Ле-Кастелле – не самое лучшее место для гонок Формулы 1.

Контракт на проведение Гран При закончился – и при таком количестве альтернативных вариантов боссы чемпионата вряд ли согласятся заключить новый.

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