Гран При Франции под угрозой – в стране продлили карантин

На данный момент Гран При Франции значится первым этапом Формулы 1 в календаре на сезон-2020. Этап запланирован на 28 июня и это самая ранняя из пока не отмененных гонок чемпионата. Теперь ее проведение также оказалось под угрозой.

Накануне во Франции продлили карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса. 17 марта он был введен на месяц, но теперь закончится не ранее 11 мая. Кроме того, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что запрет на массовые мероприятия останется в силе и после отмены карантина. Он уточнил, что места массовых собраний людей, такие как рестораны или музеи, будут закрыты как минимум до середины июля.

На гонки Формулы 1 обычно приезжают десятки тысяч зрителей, поэтому Гран При Франции также стоит считать массовым мероприятием.

Официально об отмене этапа в Ле-Кастелле пока не объявлено, однако проведение гонки в текущих условиях выглядит маловероятным. Ранее сообщалось, что сезон-2020 может стартовать 5 июля в Австрии, которая начала смягчать карантинные меры.