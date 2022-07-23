Гран При Франции: дуэли в квалификациях
Для Mercedes квалификация в Ле-Кастелле стала сильнейшей в сезоне, гонщики Alfa Romeo повторили результат прошлого этапа в Шпильберге, а Фернандо Алонсо шестой раз подряд дошел до финала
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
7-5
|
Джордж Расселл
|5
|Бахрейн
|9 (+0,978 в Q3)
|16 (+0,663 в Q1)
|Саудовская Аравия
|6
|5
|Австралия
|6 (+0,108 в Q3)
|13 (+0,381 в Q2)
|Эмилия-Романья
|11
|6
|Майами
|12 (+0,376 в Q2)
|6
|Испания
|4 (+0,119 в Q3)
|8 (+0,448 в Q3)
|Монако
|5
|7 (+0,212 в Q3)
|Азербайджан
|5
|4
|Канада
|8 (+0,666 в Q3)
|5
|Великобритания
|8 (+0,166 в Q3)
|10 (+7,720 в Q3)
|Австрия
|5
|4
|Франция
|6 (+0,366 в Q3)
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
9-3
|
Серхио Перес
|2
|Бахрейн
|4 (+0,240 в Q3)
|4 (+0,261 в Q3)
|Саудовская Аравия
|1
|2
|Австралия
|3 (+0,086 в Q3)
|1
|Эмилия-Романья
|7 (+1,030 в Q3)
|3
|Майами
|4 (+0,045 в Q3)
|2
|Испания
|5 (+0,347 в Q3)
|4 (+0,037 в Q3)
|Монако
|3
|3 (+0,065 в Q3)
|Азербайджан
|2
|1
|Канада
|13 (+9,381 в Q2)
|2
|Великобритания
|4 (+0,561 в Q3)
|1
|Австрия
|4 (+0,420 в Q3)
|2
|Франция
|3 (+0,159 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
10-2
|
Карлос Сайнс
|1
|Бахрейн
|3 (+0,129 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|3 (+0,177 в Q3)
|1
|Австралия
|9 (+1,540 в Q3)
|2
|Эмилия-Романья
|10 (без времени в Q3)
|1
|Майами
|2 (+0,190 в Q3)
|1
|Испания
|3 (+0,416 в Q3)
|1
|Монако
|2 (+0,225 в Q3)
|1
|Азербайджан
|4 (+0,449 в Q3)
|15 (без времени в Q2)
|Канада
|3
|3 (+0,312 в Q3)
|Великобритания
|1
|2
|Австрия
|3 (+0,053 в Q3)
|1
|Франция
|9 (без времени в Q3)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
2-10
|
Ландо Норрис
|18 (+0,706 в Q1)
|Бахрейн
|13
|12 (+0,122 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|7 (+0,329 в Q3)
|Австралия
|4
|6 (+0,611 в Q3)
|Эмилия-Романья
|3
|14 (+0,676 в Q2)
|Майами
|8
|9
|Испания
|11 (+0,184 в Q2)
|14 (+0,698 в Q2)
|Монако
|5
|12 (+0,176 в Q2)
|Азербайджан
|11
|9
|Канада
|14 (без времени в Q2)
|14 (+2,534 в Q2)
|Великобритания
|6
|16 (+0,517 в Q1)
|Австрия
|15
|11 (+0,145 в Q2)
|Франция
|5
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
8-4
|
Эстебан Окон
|8
|Бахрейн
|11 (+0,161 в Q2)
|7 (+0,079 в Q3)
|Саудовская Аравия
|5
|10 (без времени в Q3)
|Австралия
|8
|5
|Эмилия-Романья
|19 (+2,140 в Q1)
|11
|Майами
|20 (без времени в Q1)
|17 (+0,163 в Q1)
|Испания
|12
|7
|Монако
|10 (+0,800 в Q3)
|10
|Азербайджан
|13 (+0,225 в Q2)
|2
|Канада
|7 (+1,585 в Q3)
|7
|Великобритания
|15 (+2,981 в Q2)
|9 (+0,377 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Франция
|12 (+0,417 в Q2)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
8-4
|
|10
|Бахрейн
|16 (+0,654 в Q1)
|9
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|11
|Австралия
|13 (+0,198 в Q2)
|17 (+0,258 в Q1)
|Эмилия-Романья
|16
|7
|Майами
|9 (+0,242 в Q3)
|14 (+0,222 в Q2)
|Испания
|13
|17 (+0,550 в Q1)
|Монако
|11
|6
|Азербайджан
|8 (+0,211 в Q3)
|16
|Канада
|20 (+2,083 в Q1)
|11
|Великобритания
|13 (+0,609 в Q2)
|11
|Австрия
|14 (+0,691 в Q2)
|16 (+0,045 в Q1)
|Франция
|8
Aston Martin
|
Нико Хюлькенберг
|
1-1
|
Лэнс Стролл
|17
|Бахрейн
|19 (+0,795 в Q1)
|18 (+0,287 в Q1)
|Саудовская Аравия
|15
|
Себастьян Феттель
|
8-2
|
Лэнс Стролл
|18
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|9
|Эмилия-Романья
|15 (+8,162 в Q2)
|13 (+0,218 в Q2)
|Майами
|10
|16
|Испания
|18 (+0,464 в Q1)
|9
|Монако
|18 (+0,365 в Q1)
|9
|Азербайджан
|19 (+2,092 в Q1)
|17
|Канада
|18 (+1,020 в Q1)
|18
|Великобритания
|20 (+0,764 в Q1)
|20 (+0,236 в Q1)
|Австрия
|17
|14
|Франция
|17 (+0,154 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
10-2
|
Николя Латифи
|14
|Бахрейн
|20 (+0,907 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|19 (+1,325 в Q1)
|16
|Австралия
|19 (+1,237 в Q1)
|20 (без времени в Q1)
|Эмилия-Романья
|18
|18
|Майами
|19 (+0,059 в Q1)
|19
|Испания
|20 (+0,270 в Q1)
|16
|Монако
|19 (+0,792 в Q1)
|16
|Азербайджан
|17 (+0,648 в Q1)
|12
|Канада
|19 (+1,613 в Q1)
|16 (+0,080 в Q1)
|Великобритания
|10
|12
|Австрия
|19 (+0,487 в Q1)
|15
|Франция
|20 (+0,371 в Q1)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
9-3
|
Гуаньюй Чжоу
|6
|Бахрейн
|15 (+1,826 в Q2)
|8
|Саудовская Аравия
|13 (+0,415 в Q2)
|12
|Австралия
|14 (+0,745 в Q2)
|8
|Эмилия-Романья
|14 (+1,242 в Q2)
|5
|Майами
|17 (+0,175 в Q1)
|7
|Испания
|15 (+1,041 в Q2)
|12
|Монако
|20 (+2,065 в Q1)
|15 (+0,654 в Q2)
|Азербайджан
|14
|11 (+0,672 в Q2)
|Канада
|10
|12 (+1,592 в Q2)
|Великобритания
|9
|13
|Австрия
|18 (+0,459 в Q1)
|13
|Франция
|18 (+0,640 в Q1)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
10-2
|
Мик Шумахер
|7
|Бахрейн
|12 (+0,537 в Q2)
|10
|Саудовская Аравия
|14 (+0,374 в Q2)
|16 (+0,150 в Q1)
|Австралия
|15
|4
|Эмилия-Романья
|12 (+0,855 в Q2)
|16 (+0,330 в Q1)
|Майами
|15
|8
|Испания
|10 (+0,686 в Q3)
|13
|Монако
|15 (+0,160 в Q2)
|16
|Азербайджан
|20 (+1,032 в Q1)
|5
|Канада
|6 (+0,396 в Q3)
|17
|Великобритания
|19 (+0,549 в Q1)
|7
|Австрия
|8 (+0,133 в Q3)
|10
|Франция
|19 (+0,945 в Q1))
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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