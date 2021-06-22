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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Франции: 7 самых интересных технических решений

Автор:
, технический эксперт

Количество новинок, которые команды привозят на Гран При, сокращается буквально на глазах. Но Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images все же смогли отыскать кое-что интересное на пит-лейне в Ле-Кастелле

Гран При Франции: 7 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло McLaren MCL35M

Заднее антикрыло McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У McLaren появилось во Франции новое решение в нижней части торцевой пластины заднего крыла. Находящиеся там прорези получили горизонтальную форму. У задней кромки (показано стрелкой) они сходятся вместе.

Заднее антикрыло McLaren MCL35M

Заднее антикрыло McLaren MCL35M
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Фотограф: McLaren

1. Прежде, как иллюстрирует этот рендер с презентации, прорези были вертикальными.

Передние тормоза Williams FW43B

Передние тормоза Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

2. На этом кадре есть как минимум два интересных момента. Во-первых, это тормозной диск с семью отверстиями охлаждения в торцевой поверхности, расположенными в шахматном порядке (сосчитать из проще всего, использовав любезно нанесенную производителем розовую полоску). Помните, как еще недавно диски с шестью отверстиями считались шедевром инженерной мысли и были доступны лишь топ-командам?

Кроме того, обратите внимание на металлическую перемычку между вертикальными переборками тормозного воздуховода. Очевидно, без нее переборки деформировались под действием набегающего потока, и в какие-то каналы попадало меньше воздуха, чем необходимо. Переборка позволила обеспечить соблюдение необходимой геометрии.

 

Узел крепления переднего колеса Williams FW43B

Узел крепления переднего колеса Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

2. После установки углепластикового «барабана» хорошо видно углубление в нем, которое помогает перенаправлять воздух к внешней стороне колеса. Также обратите внимание на защитную сеточку внешнего канала воздухозаборника – она не позволяет кусочкам резины попасть внутрь и вызвать перегрев.

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF21

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Ferrari обновила переднее крыло. У последней версии (она сверху и в глубине) закрылки каскада разделены регулятором угла атаки в иной пропорции. Внешний – жестко закрепленный к торцевой пластине и показанный стрелками – стал меньше, а внутренний, угол атаки которого можно менять – больше. Кроме того, горизонтальный элемент с внешней стороны от торцевой пластины получил иную форму.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства

3. Одновременно была скорректирована форма горизонтальных направляющих в нижней части крыла.

Детали переднего антикрыла Alpine A521

Детали переднего антикрыла Alpine A521
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Фотограф: Без авторства

4. В отличие от соперников, у Alpine очень характерная форма внутренних кончиков закрылков на переднем крыле. У A521 они подрезанные и почти квадратные.

Детали переднего антикрыла Haas VF21

Детали переднего антикрыла Haas VF21
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Фотограф: Без авторства

4. Так как Haas не обновляет машину по ходу сезона, у VF21 нет шансов попасть в эту рубрику. Но мы все же нашли возможность сделать это – привели фрагмент машины Никиты Мазепина для сравнения с Alpine.

Заднее антикрыло Mercedes W12

Заднее антикрыло Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Задачка из серии «Найдите отличия». Вот вам заднее антикрыло Mercedes W12…

Заднее антикрыло Aston Martin AMR21

Заднее антикрыло Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. …а вот – Aston Martin AMR21. Мы нашли лишний диагональный бортик в районе букв CB и прорези в самом низу торцевой пластины, а также углядели Т-крыло, которого нет на Mercedes. Ничего не забыли?

Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. AlphaTauri подсмотрела у Alfa Romeo решение переднего крыла. Речь о прорези в горизонтальном элементе у торцевой пластины.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
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Фотограф: Без авторства

6. Вот как выглядит это же место на Alfa C41. Перетекая вниз, воздух позволяет добиться более предпочтительного распределения давлений и как следствие повысить общую аэродинамическую эффективность.

Варианты переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Варианты переднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. Как видно, кроме появления прорези у новой версии крыла (она сверху) также изменился профиль горизонтального элемента. Прежде он был дугообразным, а стал более плоским.

Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02

Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. В таком ракурсе видно, что кроме прорези новинка также имеет слегка спиралевидную форму.

Носовой обтекатель Alpine A521

Носовой обтекатель Alpine A521
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Фотограф: Без авторства

7. Мы часто видим переднюю часть «бивней» под носовым обтекателем. На этом кадре есть редкая возможность рассмотреть М-образную конфигурации их задней кромки.

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