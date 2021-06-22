Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Франции: 7 самых интересных технических решений
Количество новинок, которые команды привозят на Гран При, сокращается буквально на глазах. Но Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images все же смогли отыскать кое-что интересное на пит-лейне в Ле-Кастелле
Заднее антикрыло McLaren MCL35M
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло McLaren MCL35M
Фотограф: McLaren
Передние тормоза Williams FW43B
Фотограф: Без авторства
2. На этом кадре есть как минимум два интересных момента. Во-первых, это тормозной диск с семью отверстиями охлаждения в торцевой поверхности, расположенными в шахматном порядке (сосчитать из проще всего, использовав любезно нанесенную производителем розовую полоску). Помните, как еще недавно диски с шестью отверстиями считались шедевром инженерной мысли и были доступны лишь топ-командам?
Кроме того, обратите внимание на металлическую перемычку между вертикальными переборками тормозного воздуховода. Очевидно, без нее переборки деформировались под действием набегающего потока, и в какие-то каналы попадало меньше воздуха, чем необходимо. Переборка позволила обеспечить соблюдение необходимой геометрии.
Узел крепления переднего колеса Williams FW43B
Фотограф: Без авторства
Варианты переднего антикрыла Ferrari SF21
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
Фотограф: Без авторства
Детали переднего антикрыла Alpine A521
Фотограф: Без авторства
Детали переднего антикрыла Haas VF21
Фотограф: Без авторства
Заднее антикрыло Mercedes W12
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Aston Martin AMR21
Фотограф: Джорджо Пиола
Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
Фотограф: Без авторства
Варианты переднего антикрыла AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
Торцевая пластина переднего антикрыла AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
Носовой обтекатель Alpine A521
Фотограф: Без авторства