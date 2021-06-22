Гран При Франции: 7 самых интересных технических решений

Фотограф: Без авторства

2. На этом кадре есть как минимум два интересных момента. Во-первых, это тормозной диск с семью отверстиями охлаждения в торцевой поверхности, расположенными в шахматном порядке (сосчитать из проще всего, использовав любезно нанесенную производителем розовую полоску). Помните, как еще недавно диски с шестью отверстиями считались шедевром инженерной мысли и были доступны лишь топ-командам?

Кроме того, обратите внимание на металлическую перемычку между вертикальными переборками тормозного воздуховода. Очевидно, без нее переборки деформировались под действием набегающего потока, и в какие-то каналы попадало меньше воздуха, чем необходимо. Переборка позволила обеспечить соблюдение необходимой геометрии.