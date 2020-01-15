Гран При Формулы 1 за четыре года принес Баку полмиллиарда долларов

Организаторы Гран При Азербайджана в Баку отчитались о прибыли, которую проведение гонки приносит городу. По данным исследования, которое для Baku City Circuit провела компания PricewaterhouseCoopers, за четыре года Гран При принес городу более 500 млн долларов дохода.

Сумма в 506,3 млн сложилась из прямых и непрямых расходов посетителей Гран При в сферах профессионального сервиса, отельного бизнеса, общественного питания, социальных и культурных услуг, транспорта, агрокультуры, почты и телекоммуникаций, а также общих продаж и коммунальных услуг, говорится в отчете компании.

Сумму разделили на две категории. Доходы от транспорта, проживание и ресторанов оценили в 300,6 млн долларов. Дополнительный доход от различных продаж составил 205,7 млн.

Также проведение Гран При создавало от пяти до десяти тысяч краткосрочных рабочих вакансий в первый два года проведения, и около 7,5 тысяч в последние два сезона. Кроме того, по данным исследователей, проведение Гран При способствовало росту узнаваемости национального бренда Азербайджана и улучшило восприятие страны в мире. В прошлом году телевизионная аудитория Гран При превысила 90 млн человек, что также положительно сказалось на узнаваемости Азербайджана и Баку в мире.

Дополнительная информация: Адам Купер

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