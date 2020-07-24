Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Как стало известно Motorsport.com, на Гран При Эмилии-Романии Формула 1 получит уникальное расписание
В пятницу Формула 1 объявила о включении в календарь трех Гран При – на «Нюрбургринге», в Портимане и Имоле.
Читайте также:
При этом в официальном объявлении было указано, что Гран При Эмилии-Романии на трассе Энцо и Дино Феррари пройдет в течение двух дней на стыке октября и ноября.
Как оказалось, это не ошибка – точное расписание этапа еще предстоит сформировать, но оно будет именно двухдневным.
Такое решение связано с тем, что расстояние от португальского Портимана, которое предстоит преодолеть грузовикам с имуществом команд и Ф1, составляет 2400 километров.
Учитывая столь протяженный переезд, в руководстве спорта решили дать участникам дополнительный день на дорогу и начать этап в субботу. Точный список сессий и их продолжительность еще предстоит обсудить с FIA.
В последний раз Формула 1 проводила Гран При в Имоле в 2006 году.
Предыдущая новость
Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»
Следующая новость
«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл