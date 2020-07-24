Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

В пятницу Формула 1 объявила о включении в календарь трех Гран При – на «Нюрбургринге», в Портимане и Имоле.

При этом в официальном объявлении было указано, что Гран При Эмилии-Романии на трассе Энцо и Дино Феррари пройдет в течение двух дней на стыке октября и ноября.

Как оказалось, это не ошибка – точное расписание этапа еще предстоит сформировать, но оно будет именно двухдневным.

Такое решение связано с тем, что расстояние от португальского Портимана, которое предстоит преодолеть грузовикам с имуществом команд и Ф1, составляет 2400 километров.

Учитывая столь протяженный переезд, в руководстве спорта решили дать участникам дополнительный день на дорогу и начать этап в субботу. Точный список сессий и их продолжительность еще предстоит обсудить с FIA.

В последний раз Формула 1 проводила Гран При в Имоле в 2006 году.