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Формула 1 / Новость

Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня

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Гран При Формулы 1 в Имоле пройдет за два дня
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 июл. 2020 г., 14:04

Как стало известно Motorsport.com, на Гран При Эмилии-Романии Формула 1 получит уникальное расписание

В пятницу Формула 1 объявила о включении в календарь трех Гран При – на «Нюрбургринге», в Портимане и Имоле.

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При этом в официальном объявлении было указано, что Гран При Эмилии-Романии на трассе Энцо и Дино Феррари пройдет в течение двух дней на стыке октября и ноября.

Как оказалось, это не ошибка – точное расписание этапа еще предстоит сформировать, но оно будет именно двухдневным. 

Такое решение связано с тем, что расстояние от португальского Портимана, которое предстоит преодолеть грузовикам с имуществом команд и Ф1, составляет 2400 километров. 

Учитывая столь протяженный переезд, в руководстве спорта решили дать участникам дополнительный день на дорогу и начать этап в субботу. Точный список сессий и их продолжительность еще предстоит обсудить с FIA.

В последний раз Формула 1 проводила Гран При в Имоле в 2006 году.

Формула 1 подтвердила Гран При в Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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