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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Результаты

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

В таком порядке пилоты стартуют в гонке

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка

В субботу на трассе в Имоле прошла квалификация второго Гран При Эмилии-Романьи в истории. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон. Серхио Перес показал второе время и впервые в карьере стартует с первого ряда. 

Россиянин Никита Мазепин показал худшее время, но стартует предпоследним, так как Юки Цунода разбил свой болид, не успев проехать ни одного быстрого круга.

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Гонка в Имоле стартует завтра в 16:00 по московскому времени.

1

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

5

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Начнет гонку на шинах Soft


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

 

9

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

13

 

  

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

15

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

17

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

19

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

* пилот разбил свой болид в
самом начале первой сессии и
не смог проехать ни одного
быстрого круга.   

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Сергей Иванов

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