Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка
В таком порядке пилоты стартуют в гонке
В субботу на трассе в Имоле прошла квалификация второго Гран При Эмилии-Романьи в истории. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон. Серхио Перес показал второе время и впервые в карьере стартует с первого ряда.
Россиянин Никита Мазепин показал худшее время, но стартует предпоследним, так как Юки Цунода разбил свой болид, не успев проехать ни одного быстрого круга.
Читайте также:
Гонка в Имоле стартует завтра в 16:00 по московскому времени.
|
1
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
|
2
|
Серхио Перес
(Red Bull)
Начнет гонку на шинах Soft
|
3
|
Макс Ферстаппен
Начнет гонку на шинах Medium
|
4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
5
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Начнет гонку на шинах Soft
|
6
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
7
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
8
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
|
9
|
Эстебан Окон
(Alpine)
Начнет гонку на шинах Soft
|
10
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
Начнет гонку на шинах Soft
|
11
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
|
12
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
13
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
14
|
Николя Латифи
(Williams)
|
15
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
16
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
17
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
18
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
Предыдущая новость
Хэмилтон обогнал Переса в квалификации в Имоле, Ферстаппен третий
Следующая новость
Цунода объяснил свою аварию в квалификации
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Сергей Иванов