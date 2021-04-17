Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка

В субботу на трассе в Имоле прошла квалификация второго Гран При Эмилии-Романьи в истории. Ее победителем стал Льюис Хэмилтон. Серхио Перес показал второе время и впервые в карьере стартует с первого ряда.

Россиянин Никита Мазепин показал худшее время, но стартует предпоследним, так как Юки Цунода разбил свой болид, не успев проехать ни одного быстрого круга.

Гонка в Имоле стартует завтра в 16:00 по московскому времени. 1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium



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Серхио Перес

(Red Bull) Начнет гонку на шинах Soft 3 Макс Ферстаппен

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium 4

Шарль Леклер

(Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft 5 Пьер Гасли (AlphaTauri) Начнет гонку на шинах Soft

6



Даниэль Риккардо (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft 7 Ландо Норрис (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft 8 Валттери Боттас (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium 9 Эстебан Окон (Alpine) Начнет гонку на шинах Soft 10 Лэнс Стролл (Aston Martin) Начнет гонку на шинах Soft 11 Карлос Санйс (Ferrari)

12

Джордж Расселл (Williams) 13 Себастьян Феттель (Aston Martin) 14



Николя Латифи (Williams) 15

Фернандо Алонсо

(Alpine)

16

Кими Райкконен (Alfa Romeo) 17 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

18



Мик Шумахер

(Haas) 19 Никита Мазепин

(Haas) 20

Юки Цунода (AlphaTauri)



* пилот разбил свой болид в

самом начале первой сессии и

не смог проехать ни одного

быстрого круга.