Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок
Формула 1 на пару дней заехала в Имолу, и Джорджо Пиола с фотографами Motorsport Images тотчас приступили к изучению машин на предмет интересных технических решений
Задняя часть Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Диффузор Ferrari при ближайшем рассмотрении оказался асимметричным: направляющие для воздуха с правой и левой стороны отличаются по форме. К слову, на Гран При Айфеля тремя неделями раньше внутренние направляющие имели с нижней стороны такую же «гребенку», как и внешние.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Носовой обтекатель с передним антикрылом Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Недавно механики Red Bull неудачно «засветили» нижнюю часть переднего крыла своей машины, что позволило обнаружить там неизвестный прежде воздуховод. У Alfa Romeo таких секретов нет, потому аналогичная деталь от C39 оставлена без присмотра на пит-лейне. Но в целом ракурс все равно нечастый и позволяющий рассмотреть детали.
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали днища Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Область дефлектора Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлектора Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Джорджо Пиола