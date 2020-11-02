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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок

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Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

Формула 1 на пару дней заехала в Имолу, и Джорджо Пиола с фотографами Motorsport Images тотчас приступили к изучению машин на предмет интересных технических решений

Задняя часть Ferrari SF1000

Задняя часть Ferrari SF1000
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Фотограф: Джорджо Пиола

Диффузор Ferrari при ближайшем рассмотрении оказался асимметричным: направляющие для воздуха с правой и левой стороны отличаются по форме. К слову, на Гран При Айфеля тремя неделями раньше внутренние направляющие имели с нижней стороны такую же «гребенку», как и внешние. 

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16
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Фотограф: Джорджо Пиола

Еще один удачный ракурс: хорошо видна небольшая пластинка поверх кончика «носа» Red Bull. Она помогает перенаправлять в отверстие ниже чуть больше воздуха.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
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Фотограф: Джорджо Пиола

Mercedes использует заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы. Оно держится на двух пилонах и дополнено Т-крылом традиционной для команды Y-образной формы.

Носовой обтекатель с передним антикрылом Alfa Romeo C39

Носовой обтекатель с передним антикрылом Alfa Romeo C39
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Фотограф: Джорджо Пиола

Недавно механики Red Bull неудачно «засветили» нижнюю часть переднего крыла своей машины, что позволило обнаружить там неизвестный прежде воздуховод. У Alfa Romeo таких секретов нет, потому аналогичная деталь от C39 оставлена без присмотра на пит-лейне. Но в целом ракурс все равно нечастый и позволяющий рассмотреть детали.

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16
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Фотограф: Джорджо Пиола

На полуразобранной (точнее – не до конца собранной) машине Red Bull хорошо видна сложная структура «барабана» – кожуха передних тормозных механизмов. У него есть внутренняя часть с каналами для протекания воздуха…

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

…и наружная, полностью закрывающая все, что под ней.

Детали днища Ferrari SF1000

Детали днища Ferrari SF1000
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Фотограф: Джорджо Пиола

Три вертикальных элемента на днище перед задним колесом появились на Ferrari в Портимане. А в Имоле выяснилось, что на машине Феттеля (на фото) они изготовлены методом 3D-печати, тогда как у Леклера – карбоновые, изначально интегрированные в днище при производстве.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Переднее антикрыло Ferrari SF1000
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Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari подрезала самый дальний закрылок каскада ради снижения прижимной силы.

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF1000

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF1000
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Предыдущий кадр не показывает, сколь сильный излом имеет дальний элемент переднего крыла Ferrari: с внутренней стороны от металлического регулятора его плоскость ощутимо ниже, чем с внешней.

Область дефлектора Alfa Romeo C39

Область дефлектора Alfa Romeo C39
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Фотограф: Джорджо Пиола

Над дефлектором Alfa Romeo C39 (слева от наклейки в честь 50-летия Sauber) можно найти два небольших «плавничка». Это инструмент дополнительного контроля за потоками. протекающими вдоль шасси.

Область дефлектора Red Bull RB16

Область дефлектора Red Bull RB16
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Фотограф: Джорджо Пиола

У Red Bull обращает на себя внимание самый первый вертикальный элемент дефлектора – он значительно выше всех остальных. Другие команды не используют это решение.

Заднее антикрыло Renault RS20

Заднее антикрыло Renault RS20
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Renault использует заднее крыло из неокрашенного пластика, потому рассмотреть его детали довольно непросто. Этот кадр демонстрирует, что как минимум какие-то из множества небольших отверстий в торцевых пластинах, похоже, являются сквозными.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Джорджо Пиола

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