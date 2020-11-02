Гран При Эмилии-Романьи: шпионские фото технических новинок

Задняя часть Ferrari SF1000 1 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Диффузор Ferrari при ближайшем рассмотрении оказался асимметричным: направляющие для воздуха с правой и левой стороны отличаются по форме. К слову, на Гран При Айфеля тремя неделями раньше внутренние направляющие имели с нижней стороны такую же «гребенку», как и внешние.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16 2 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Еще один удачный ракурс: хорошо видна небольшая пластинка поверх кончика «носа» Red Bull. Она помогает перенаправлять в отверстие ниже чуть больше воздуха.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11 3 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Mercedes использует заднее крыло с высоким уровнем прижимной силы. Оно держится на двух пилонах и дополнено Т-крылом традиционной для команды Y-образной формы.

Носовой обтекатель с передним антикрылом Alfa Romeo C39 4 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Недавно механики Red Bull неудачно «засветили» нижнюю часть переднего крыла своей машины, что позволило обнаружить там неизвестный прежде воздуховод. У Alfa Romeo таких секретов нет, потому аналогичная деталь от C39 оставлена без присмотра на пит-лейне. Но в целом ракурс все равно нечастый и позволяющий рассмотреть детали.

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16 5 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола На полуразобранной (точнее – не до конца собранной) машине Red Bull хорошо видна сложная структура «барабана» – кожуха передних тормозных механизмов. У него есть внутренняя часть с каналами для протекания воздуха…

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16 6 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images …и наружная, полностью закрывающая все, что под ней.

Детали днища Ferrari SF1000 7 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Три вертикальных элемента на днище перед задним колесом появились на Ferrari в Портимане. А в Имоле выяснилось, что на машине Феттеля (на фото) они изготовлены методом 3D-печати, тогда как у Леклера – карбоновые, изначально интегрированные в днище при производстве.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000 8 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Ferrari подрезала самый дальний закрылок каскада ради снижения прижимной силы.

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF1000 9 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Предыдущий кадр не показывает, сколь сильный излом имеет дальний элемент переднего крыла Ferrari: с внутренней стороны от металлического регулятора его плоскость ощутимо ниже, чем с внешней.

Область дефлектора Alfa Romeo C39 10 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Над дефлектором Alfa Romeo C39 (слева от наклейки в честь 50-летия Sauber) можно найти два небольших «плавничка». Это инструмент дополнительного контроля за потоками. протекающими вдоль шасси.

Область дефлектора Red Bull RB16 11 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола У Red Bull обращает на себя внимание самый первый вертикальный элемент дефлектора – он значительно выше всех остальных. Другие команды не используют это решение.