Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

1. Завоюет ли Mercedes Кубок конструкторов?

Этот вопрос, на самом деле, должен звучать несколько иначе: умудрится ли Mercedes не оформить очередной командный титул уже в Имоле? Чтобы забронировать себе первую строчку по итогам всего чемпионата на Гран При Эмилии-Романьи команде Тото Вольфа не обязательно даже побеждать. Больше того, не обязательно даже, чтобы ее пилоты приезжали на подиум. Достаточно будет и одного четвертого места – в таком случае даже дубль не оставит Red Bull Racing математических шансов на победу в командном зачете.

В общем, это и не вопрос даже. Формальность. На всякий случай, если вы сбились со счета: это будет седьмой подряд командный титул Mercedes.

2. Как на этот раз проиграет Боттас?

Интересно, жалеет ли Тото Вольф о том, что решение по новому контракту с Валттери Боттасом было принято столь рано? Летом такой шаг босс Mercedes объяснил тем, что не хочет отвлекать финна от борьбы за титул с напарником, но на деле получилось, что Валттери крупно повезло поставить подпись под документом в нужный момент. Сейчас уже совершенно очевидно, что ни за какой титул шансов побороться у него не было – да и скорее всего уже не будет. По крайней мере до тех пор, пока его соседом по боксам является Льюис Хэмилтон.

Да, Валттери выиграл в Сочи, но не без изрядной доли везения. После этого мы успели еще пару раз убедиться, что Боттас, даже оказываясь впереди по ходу гонки, победить Хэмилтона не может.

3. Продолжает ли Элбон бороться за место в RBR?

Вопрос о том, кто займет второй кокпит Red Bull в следующем году, пока открыт. Кристиан Хорнер хочет, чтобы Алекс Элбон забронировал его за собой отличными выступлениями в ближайших гонках. Но желание самого Алекса это сделать проглядывается с большим трудом. За последние три Гран При Элбон набрал одно очко – и это после подиума, который должен был, по словам того же Хорнера, придать Алексу уверенности.

Каждый новый уик-энд для Элбона – экзамен на прочность. В конце концов, если он возьмет в Имоле поул и выиграет гонку, это будет вполне себе повод заявить, что англо-таец заткнул критикам рот, и оставить его еще на сезон. Но чудес не бывает. Способен ли Алекс хотя бы не проиграть круг?

4. Есть ли шанс у Ferrari подняться выше шестого места?

До конца чемпионата остается пять этапов, а значит, времени на исправление ситуации у Ferrari не так много. Но Скудерия, кажется, понемногу прибавляет. Шарль Леклер очень уверенно финишировал четвертым в Португалии даже без сходов впереди – и это едва ли не лучшая гонка монегаска в текущем сезоне.

Возможно, новинки действительно работают, а это значит, что Скудерия может попытаться ввязаться в борьбу с Racing Point, McLaren и Renault. Последней Ferrari проигрывает пока 27 очков. Это немало, но шанс все-таки остается.

Хорошо бы и вторая алая машина тоже поехала.

5. В нокауте ли Квят?

В Португалии россиянин провел худший уик-энд в этом сезоне – если не сказать, что вообще худший за всю карьеру. Отставание от Гасли было слишком серьезным, чтобы не остаться незамеченным, и почти все обозреватели, позволяющие себе выставлять оценки по итогам этапов Ф1, оценили работу Даниила примерно так же, как оценивали работа Алекса Элбона. А это весьма нелестное сравнение для любого гонщика.

Квят рискует потерять место в команде, и если оценивать ситуацию объективно, шансов остаться в AlphaTauri у него и до Гран При Португалии было не так много. С трудом верится, что после Портимана они вообще остались. Но даже если в Ф1 Даниилу остаться не суждено, было бы неплохо и в этот раз покинуть ее с высоко поднятой головой – хорошенько проведя остаток чемпионата.