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Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

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Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Автор:

Формула 1 почти полтора десятка лет не заезжала в Имолу, но вот теперь – спасибо, коронавирус – это случилось. Олег Карпов задает главные вопросы перед стартом первого в истории Гран При Эмилии-Романьи

1. Завоюет ли Mercedes Кубок конструкторов?

Этот вопрос, на самом деле, должен звучать несколько иначе: умудрится ли Mercedes не оформить очередной командный титул уже в Имоле? Чтобы забронировать себе первую строчку по итогам всего чемпионата на Гран При Эмилии-Романьи команде Тото Вольфа не обязательно даже побеждать. Больше того, не обязательно даже, чтобы ее пилоты приезжали на подиум. Достаточно будет и одного четвертого места – в таком случае даже дубль не оставит Red Bull Racing математических шансов на победу в командном зачете.

В общем, это и не вопрос даже. Формальность. На всякий случай, если вы сбились со счета: это будет седьмой подряд командный титул Mercedes.

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2. Как на этот раз проиграет Боттас?

Интересно, жалеет ли Тото Вольф о том, что решение по новому контракту с Валттери Боттасом было принято столь рано? Летом такой шаг босс Mercedes объяснил тем, что не хочет отвлекать финна от борьбы за титул с напарником, но на деле получилось, что Валттери крупно повезло поставить подпись под документом в нужный момент. Сейчас уже совершенно очевидно, что ни за какой титул шансов побороться у него не было – да и скорее всего уже не будет. По крайней мере до тех пор, пока его соседом по боксам является Льюис Хэмилтон.

Да, Валттери выиграл в Сочи, но не без изрядной доли везения. После этого мы успели еще пару раз убедиться, что Боттас, даже оказываясь впереди по ходу гонки, победить Хэмилтона не может.

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3. Продолжает ли Элбон бороться за место в RBR?

Вопрос о том, кто займет второй кокпит Red Bull в следующем году, пока открыт. Кристиан Хорнер хочет, чтобы Алекс Элбон забронировал его за собой отличными выступлениями в ближайших гонках. Но желание самого Алекса это сделать проглядывается с большим трудом. За последние три Гран При Элбон набрал одно очко – и это после подиума, который должен был, по словам того же Хорнера, придать Алексу уверенности.

Каждый новый уик-энд для Элбона – экзамен на прочность. В конце концов, если он возьмет в Имоле поул и выиграет гонку, это будет вполне себе повод заявить, что англо-таец заткнул критикам рот, и оставить его еще на сезон. Но чудес не бывает. Способен ли Алекс хотя бы не проиграть круг?

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4. Есть ли шанс у Ferrari подняться выше шестого места?

До конца чемпионата остается пять этапов, а значит, времени на исправление ситуации у Ferrari не так много. Но Скудерия, кажется, понемногу прибавляет. Шарль Леклер очень уверенно финишировал четвертым в Португалии даже без сходов впереди – и это едва ли не лучшая гонка монегаска в текущем сезоне.

Возможно, новинки действительно работают, а это значит, что Скудерия может попытаться ввязаться в борьбу с Racing Point, McLaren и Renault. Последней Ferrari проигрывает пока 27 очков. Это немало, но шанс все-таки остается.

Хорошо бы и вторая алая машина тоже поехала.

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5. В нокауте ли Квят?

В Португалии россиянин провел худший уик-энд в этом сезоне – если не сказать, что вообще худший за всю карьеру. Отставание от Гасли было слишком серьезным, чтобы не остаться незамеченным, и почти все обозреватели, позволяющие себе выставлять оценки по итогам этапов Ф1, оценили работу Даниила примерно так же, как оценивали работа Алекса Элбона. А это весьма нелестное сравнение для любого гонщика.

Квят рискует потерять место в команде, и если оценивать ситуацию объективно, шансов остаться в AlphaTauri у него и до Гран При Португалии было не так много. С трудом верится, что после Портимана они вообще остались. Но даже если в Ф1 Даниилу остаться не суждено, было бы неплохо и в этот раз покинуть ее с высоко поднятой головой – хорошенько проведя остаток чемпионата.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи Билеты
Автор Олег Карпов

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