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Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

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Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
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Очередной дубль Mercedes на фоне сумасшедшей гонки на последних кругах. Олег Карпов подводит итоги Гран При в Имоле.

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1. «Дешевые» пит-стопы с VSC нужно запретить

Возможно, в споре за победу это ничего и не решило. Валттери Боттас, кажется, в любом случае рисковал проиграть эту гонку Льюису Хэмилтону. Но зато у нас есть очередной повод задаться вопросом: почему в режиме виртуальной машины безопасности можно проводить пит-стопы?

Это совершенно ненужный элемент, который порой полностью меняет ход гонки – и пилоты просто волей случая получают подарки в виде почти бесплатных пит-стопов.

Хэмилтон почти наверняка и без VSC создал бы себе отрыв, чтобы сохранить лидерство после пит-стопа. Но так просто получил победу на блюдечке.

 

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Red Bull могла бы бороться за победу…

…будь у нее два гонщика, а не один Макс Ферстаппен. Да, он в итоге сошел, но до этого успел обогнать одну машину Mercedes на трассе!

Именно такие Гран При наглядно показывают, зачем Red Bull Racing во второй машине нужен свой собственный Валттери Боттас. Им можно было бы играть в тактические игры с Mercedes, а так чемпионская команда просто уложила Макса на лопатки без особенных проблем. Даже если Максу предоставить такую же быструю машину, как у Льюиса, он просто не сможет бороться за чемпионат в одиночку.

Серхио Перес или Нико Хюлькенберг вполне подойдут.

3. Окончательный вывод про Элбона

...должны сделать после этой гонки Кристиан Хорнер и Хельмут Марко.

Всем остальным про него все давным-давно понятно.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

4. Погоня AlphaTauri за Ferrari не закончена

А все могло бы быть еще лучше!

Не сойди Пьер Гасли с дистанции в начале гонки, он почти наверняка принес бы AlphaTauri еще охапку очков – в дополнение к тем, что заработал Даниил Квят. Отставание от Ferrari чуть сократилось, но все еще остается солидным.

Но если AlphaTauri сохранит скорость, которую показала в Имоле, она вполне перевести поединок со старшей Скудерией в последний раунд.

5. Имола не нужна в календаре Ф1

Нет, в целом получилось неплохо и весьма живенько на последних кругах. Но то лишь ввиду непредвиденных происшествий.

Гонка грозила стать самой скучной в сезоне. Обгонов – до начала хаоса на последних кругах – были единицы. Для современных машин эта трасса слишком узка.

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Фото: Steven Tee / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Олег Карпов

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