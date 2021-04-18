Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Олег Карпов подводит итоги Гран При в Имоле спустя минуты после финиша драматичнейшей гонки
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1. Хэмилтон – тоже человек. Но все равно великий
Для начала: Макс Ферстаппен – красавец. Это был не самый идеальный уик-энд в его исполнении, но даже этого хватило для уверенной победы.
Льюис Хэмилтон мог бы, наверное, чуть осложнить жизнь своему главному сопернику в борьбе за титул, но допустил нетипичную для себя ошибку – при обгоне круговых.
Да, такое тоже, оказывается, бывает! Но то, как Льюис выбрался – не только из гравийной ловушки, но и из непростой ситуации – говорит о многом. Даже если бы он заработал хоть какие-то, «маленькие», очки, это уже можно было бы назвать успехом. Но добраться до второго места, обогнав – не где-нибудь, а в Имоле – несколько не самых медленных машин… Браво!
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
2. Боттас не нарабатывает на новый контракт
В спорах об аварии между Джорджем Расселлом и Валттери Боттасом вряд ли установится истина – возложить всю вину лишь на одного из участников сложно. Но спорить с тем, что до аварии Боттас проводил ужасную гонку, практически невозможно. Валттери провалил квалификацию в субботу, а в воскресенье растворился в трафике.
Сам факт того, что в середине гонки его атаковал пилот на Williams, говорит о многом. Контракт финна истекает в конце этого года – и кажется, на сей раз у Тото Вольфа нет вообще никаких спортивных причин его продлевать.
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3. Ferrari снова в деле
Да, до подиума красные не добрались. Но были рядом! Шарль Леклер провел, наверное, не лучшую гонку в своей карьере, допустив несколько помарок (кто в это воскресенье был безгрешен?), но даже при этом стал четвертым. Карлос Сайнс и вовсе, несколько раз прокатившись по гравийным ловушкам, все равно приехал пятым.
Ferrari пока не вернулась в борьбу за победы, но явно отыграла большую часть отставания. Подиумы в этом году точно будут.
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
4. Норрис – самый большой пока вызов в карьере Риккардо
Ландо – едва ли не лучший пилот начала чемпионата. Гонку в Бахрейне Норрис провел идеально, заработав лучший результат, на который могла вообще рассчитывать McLaren. В Имоле он просто блистал.
Чего только стоил его лучший (увы, аннулированный судьями за выезд за пределы трассы) круг в квалификации! Скорость Норриса позволяла ему бороться, ни много ни мало, за поул. В гонке же он был столь хорош, что Даниэля Риккардо попросили посторониться…
Австралиец разгромил в Red Bull Себастьяна Феттеля, сражался практически на равных с Максом Ферстаппеном, укатал Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона в Renault, но теперь наткнулся на сверхмотивированного и невероятно быстрого Норриса – и пока смотрится весьма бледно.
5. Williams преодолела кризис
Да, в графе «заработанные очки» у Williams по-прежнему баранка. Но это уже не абсолютный аутсайдер, как было еще пару лет назад. В субботу команда делегировала обе машины в Q2, а Расселл реально боролся за место в топ-10 по ходу гонки. Дела налаживаются.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Олег Карпов