Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

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1. Red Bull и Макс еще точно поборются с Ferrari и Леклером

Форма Ferrari в Мельбурне была пугающей – особенно на фоне технических проблем у Red Bull. Шарль Леклер выиграл с легкостью, без видимых проблем. Но в Имоле «Быки» нанесли ответный удар.

Возможно, эта трасса подходит RB18 лучше. Возможно, прибавить по сравнению с главными соперниками позволили новинки, но Макс Ферстаппен был быстрейшим, выиграв все три решающие сессии: квалификацию, спринт и основную гонку. Даже плохой старт в субботу не испортил уик-энд.

Победа Макса в воскресенье тоже показалась легкой. Если машина больше не будет ломаться, то возможность отыграться за скверный старт у «Быков» еще есть. Времени достаточно. Плюс, пилоты Ferrari бросились на помощь…

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

2. Пилоты Ferrari совершают непозволительные ошибки

Маттиа Бинотто должен устроить разнос своим гонщикам. Ferrari в кои-то веки построила машину, способную побеждать, а они…

К Карлосу Сайнсу претензий больше. Испанец вылетел в Мельбурне, затем приложил машину о стену в Имоле в квалификации, а потом не смог завершить даже первый круг в гонке. По большому счету, испанец уже просто вычеркнул себя из числа претендентов на титул.

Ошибка Шарля Леклера на последних кругах – и вовсе какая-то глупость. Какой смысл так рисковать, имея гигантское преимущество по очкам над конкурентами? Шарль вполне мог согласиться в Имоле на третье место, но вместо этого почему-то решил погнаться за журавлем в небе.

Леклер спасся, прорвавшись на шестое место к концу дистанции, но очков все равно потеряно много. Про такие вылеты говорят, что они и решают судьбу титулов.

3. Расселл смотрится лучше Хэмилтона

Кому воскресенье в Имоле захочется поскорее забыть – так это Льюису Хэмилтону. Семикратный чемпион мира и обладатель всех мыслимых и немыслимых рекордов Формулы 1 доехал до финиша на 14-м месте – при том, что не допускал видимых ошибок. Пилот Mercedes просто не мог обогнать AlphaTauri.

Ладно бы все объяснялось только скоростью машины. Но ведь Джордж Расселл управляется с W13 лучше – и так было не только в Имоле.

Льюису надо бы прибавить. Пока не начались разговоры о том, что все его титулы с Mercedes – липовые…

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

4. McLaren в кризисе? Нет, показалось

В Бахрейне McLaren напугала своих болельщиков. Оранжевые машины передвигались по трассе столь медленно, что показалось, будто Ландо Норриса и Даниэля Риккардо ждет кошмарный сезон. Но теперь можно чуть выдохнуть: форма в Бахрейне была одноразовой, и на самом деле машина у McLaren получилась не самой плохой.

Ландо Норрис даже после хороших гонок в Джидде и Австралии находил поводы для пессимизма, говоря о том, что его команде, возможно, помогли смотреться сильнее характеристики этих трасс. Но подиум в Имоле окончательно подтвердил, что McLaren в порядке.

5. Шумахер рискует карьерой

Если так пойдет и дальше, Гюнтер Штайнер вполне может задуматься о поиске нового пилота на следующий сезон…

Очки для Haas по-прежнему зарабатывает только Кевин Магнуссен, и чем дальше, тем сложнее будет Мику Шумахеру находить оправдания. Да, у немца меньше опыта. Да, он обычно долго раскачивается. Но в Формуле 1 главное – это результат.

Если его нет, даже фамилия не спасет.