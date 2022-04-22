Предыдущая / Норрис: На сухой трассе я не был бы третьим Следующая / Леклер рассказал об ошибке, стоившей ему поулаФормула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости
Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях
Первый поул Макса в сезоне, два McLaren в шестерке и лучшая квалификация в истории Haas – это лишь некоторые статистические итоги пятницы в Имоле
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
2-2
|
Джордж Расселл
|5
|Бахрейн
|9 (+0,978 в Q3)
|16 (+0,663 в Q1)
|Саудовская Аравия
|6
|5
|Австралия
|6 (+0,108 в Q3)
|13 (+0,381 в Q2)
|Эмилия-Романья
|11
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
3-1
|
Серхио Перес
|2
|Бахрейн
|4 (+0,240 в Q3)
|4 (+0,261 в Q3)
|Саудовская Аравия
|1
|2
|Австралия
|3 (+0,086 в Q3)
|1
|Эмилия-Романья
|7 (+1,030 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
4-0
|
Карлос Сайнс
|1
|Бахрейн
|3 (+0,129 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|3 (+0,177 в Q3)
|1
|Австралия
|9 (+1,540 в Q3)
|2
|Эмилия-Романья
|10 (без времени в Q3)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
0-4
|
Ландо Норрис
|18 (+0,706 в Q1)
|Бахрейн
|13
|12 (+0,122 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|7 (+0,329 в Q3)
|Австралия
|4
|6 (+0,611 в Q3)
|Эмилия-Романья
|3
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
2-2
|
Эстебан Окон
|8
|Бахрейн
|11 (+0,161 в Q2)
|7 (+0,079 в Q3)
|Саудовская Аравия
|5
|10 (без времени в Q3)
|Австралия
|8
|5
|Эмилия-Романья
|19 (+2,140 в Q1)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
3-1
|
|10
|Бахрейн
|16 (+0,654 в Q1)
|9
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|11
|Австралия
|13 (+0,198 в Q2)
|17 (+0,258 в Q1)
|Эмилия-Романья
|16
Aston Martin
|
Нико Хюлькенберг
|
1-1
|
Лэнс Стролл
|17
|Бахрейн
|19 (+0,795 в Q1)
|18 (+0,287 в Q1)
|Саудовская Аравия
|15
|
Себастьян Феттель
|
2-0
|
Лэнс Стролл
|18
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|9
|Эмилия-Романья
|15 (+8,162 в Q2)
Williams
|
Александр Элбон
|
3-1
|
Николя Латифи
|14
|Бахрейн
|20 (+0,907 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|19 (+1,325 в Q1)
|16
|Австралия
|19 (+1,237 в Q1)
|20 (без времени в Q1)
|Эмилия-Романья
|18
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
4-0
|
Гуаньюй Чжоу
|6
|Бахрейн
|15 (+1,826 в Q2)
|8
|Саудовская Аравия
|13 (+0,415 в Q2)
|12
|Австралия
|14 (+0,745 в Q2)
|8
|Эмилия-Романья
|14 (+1,242 в Q2)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
3-1
|
Мик Шумахер
|7
|Бахрейн
|12 (+0,537 в Q2)
|10
|Саудовская Аравия
|14 (+0,374 в Q2)
|16
|Австралия
|15 (+0,150 в Q1)
|4
|Эмилия-Романья
|12 (+0,855 в Q2)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
Поделились
Bet here
Предыдущая новость
Норрис: На сухой трассе я не был бы третьим
Следующая новость
Леклер рассказал об ошибке, стоившей ему поула
Поделились