Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов
Формула 1 может отменить Гран При – но не нашу традиционную рубрику по его итогам. Вместо Олега Карпова на этот раз итоги уик-энда (пусть даже несостоявшегося) подвел Джонатан Нобл
Вышло так, что вместо первого в серии трех подряд этапов Формула 1 устроила незапланированные выходные. Положение в таблице общего зачета еще на неделю останется прежним – однако наивно будет думать, что и все остальное тоже останется без изменений.
Напротив, внезапные перемены в календаре неизбежно вызовут множественные последствия – преимущественно затруднения, – которые будут обсуждаться на базах команд и за их пределами на протяжении ближайшей недели.
Пусть это и не совсем выводы по результатам Гран При, но очень важные следствия принятого Формулой 1 решения.
Сборка Red Bull RB19 в гараже команды
1. Дилемма с обновлениями
Начало европейской части сезона традиционно считается идеальным моментом для дебюта серьезного пакета новинок, над которыми команды работали на протяжении предшествующих месяцев.
В этот раз интерес к обновлениям подстегивали планы Mercedes вывести на трассу радикально переделанную машину, которые многие даже называют W14B – она должна получить измененные понтоны, подвеску и днище, благодаря чему ощутимо повысить шансы Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом.
Но и у других были запланированы серьезные новинки: задняя подвеска для Ferrari, днище для AlphaTauri, большое пакет различных деталей для Alfa Romeo и так далее.
Эти планы пришлось корректировать еще до отмены Гран При в Имоле – когда стало ясно, что уик-энд пройдет под дождем и все равно не позволит собрать нужные данные. Скудерия, например, перенесла дебют подвески в Барселону.
Но даже без этого мы точно увидели бы на трассе Энцо и Дино Феррари много интересных технических решений. После отмены этапа командам предстоит ломать голову над тем, где же их теперь ставить на машину.
Следующий уик-энд пройдет уже через неделю в Монако. Узкая, кочковатая и медленная городская трасса, мягко говоря, не лучшим образом подходит для проверки аэродинамических новинок.
Вдобавок, там велик риск попасть в аварию, разбить машину и в худшем случае остаться вообще без доработанных деталей. Так что инженерам теперь придется тщательно взвесить все же и против – и решить, брать все же обновления в Монако или терять еще неделю и откладывать их дебют до Барселоны.
Дождевая шина Pirelli с каплями воды
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
2. Где теперь проверять экспериментальный формат квалификации?
Уик-энд в Имоле, помимо прочего, был выбран для проверки важных организационных вопросов. Именно там пилоты Ф1 должны были получить меньшее количество шин – по 11 комплектов на уик-энд вместо обычных 13.
Чтобы добиться этого, решено было использовать в первом сегменте квалификации только слики Hard, во втором – только Medium, и лишь в финале разрешить мягкий Soft. Помимо прочего, это должно было сохранить больше резины на гонку и тем самым внести тактическое разнообразие.
Изначально такой формат планировали опробовать на двух Гран При (вторым после Имолы станет этап в Венгрии). Теперь FIA и командам предстоит решить, оставить уик-энд на «Хунгароринге» единственным для эксперимента или попробовать договориться о втором.
В регламенте сказано, что альтернативное распределение шин возможно «не более, чем на двух» Гран При. Но так как это делается в том числе для сбора данных и мнений, желательно не тянуть до самого конца сезона.
А раз так – можно ожидать традиционной для Ф1 широты мнений и упреков в лоббировании собственных интересов.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Эстебан Окон, Alpine A523, другие пилоты
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
3. Как теперь быть с лимитом на моторы и коробки передач?
Не так давно в правилах была специальная оговорка, предписывающая увеличить число ключевых элементов машины, которые можно использовать без штрафа, при расширении календаря сверх определенного числа этапов.
Но в итоге от нее предпочли отказаться из-за потенциального влияния на финансовые вопросы. Теперь лимит изначально устанавливается на весь чемпионат. С учетом спринтов его недавно увеличили – и вот теперь не вполне ясно, как быть.
Скорее всего, лимиты на компоненты моторов и коробок передач останутся прежними (стоит напомнить, что в прошлом году мало кому удалось обойтись без превышений и штрафов). Однако могут найтись те, кто захочет привлечь внимание к этой теме. Например, в лагере Mercedes, признанного лидера по надежности…
Паддок трассы в Имоле
Фото: Роберто Кинкеро
4. Не возникнет ли разногласий по лимиту бюджетов?
Не приходится сомневаться, что команды максимально внимательно следят за своими расходами – никому не хочется повторять путь Red Bull и получать серьезный штраф. Глава Mercedes Тото Вольф недавно обронил, что каждые десять тысяч имеют значение.
При этом верхняя планка лимита определяется по сложной формуле, которая учитывает и число состоявшихся Гран При. И в этом смысле статус уик-энда в Имоле может стать источником проблем.
Общий принцип в том, что базисная сумма в $135 млн предусматривает 21 гонку в сезоне, а за каждую следующую сверх этого количество команды дополнительно получают по $1,2 млн.
При этом в обратную сторону этот принцип тоже работает – но только если объявление об отмене сделано минимум за три месяца до даты гонки. Если же, как в Имоле, этап вылетел из календаря уже после этого срока, то в финансовом плане он считается состоявшимся, и лимит не снижается.
Едва ли хоть кто-то в паддоке попробует оспорить это положение – так что тут, как будто бы, все просто и понятно.
Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
5. Кто заплатит за банкет?
Финансовая ситуация в Формуле 1 серьезно оздоровилась за последние годы, и ни одна из команд больше не находится на грани выживания. Разумеется, расходы участников чемпионата ограничивает лимит бюджетов – но это вовсе не значит, что они не стремятся заработать как можно больше.
Так как выплаты от промоутеров Гран При являются для спорта важной статьей доходов, отмена гонки неизбежно приведет к общему снижению поступлений.
При этом отказ от проведения уик-энда стал следствием форс-мажора, а потому представителям Имолы не потребуется платить за свою гонку. Их взнос, как говорят источники, составляет около $20 млн.
Это прямо скажется на каждой из команд – все получат меньше призовых, чем рассчитывали. Однако потеря окажется не такой уж весомой, тем более, что отмена Гран При сама по себе позволила сэкономить: гоночные машины не проехали ни метра, а некоторые сотрудники команд вовсе не успели добраться на трассу.
Так что эффект следует признать хоть и негативным, но совсем не критическим.
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