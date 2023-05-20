Гран При Эмилии-Романьи: 5 небыстрых выводов

Вышло так, что вместо первого в серии трех подряд этапов Формула 1 устроила незапланированные выходные. Положение в таблице общего зачета еще на неделю останется прежним – однако наивно будет думать, что и все остальное тоже останется без изменений.

Напротив, внезапные перемены в календаре неизбежно вызовут множественные последствия – преимущественно затруднения, – которые будут обсуждаться на базах команд и за их пределами на протяжении ближайшей недели.

Пусть это и не совсем выводы по результатам Гран При, но очень важные следствия принятого Формулой 1 решения.

Сборка Red Bull RB19 в гараже команды

1. Дилемма с обновлениями

Начало европейской части сезона традиционно считается идеальным моментом для дебюта серьезного пакета новинок, над которыми команды работали на протяжении предшествующих месяцев.

В этот раз интерес к обновлениям подстегивали планы Mercedes вывести на трассу радикально переделанную машину, которые многие даже называют W14B – она должна получить измененные понтоны, подвеску и днище, благодаря чему ощутимо повысить шансы Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом.

Но и у других были запланированы серьезные новинки: задняя подвеска для Ferrari, днище для AlphaTauri, большое пакет различных деталей для Alfa Romeo и так далее.

Эти планы пришлось корректировать еще до отмены Гран При в Имоле – когда стало ясно, что уик-энд пройдет под дождем и все равно не позволит собрать нужные данные. Скудерия, например, перенесла дебют подвески в Барселону.

Но даже без этого мы точно увидели бы на трассе Энцо и Дино Феррари много интересных технических решений. После отмены этапа командам предстоит ломать голову над тем, где же их теперь ставить на машину.

Следующий уик-энд пройдет уже через неделю в Монако. Узкая, кочковатая и медленная городская трасса, мягко говоря, не лучшим образом подходит для проверки аэродинамических новинок.

Вдобавок, там велик риск попасть в аварию, разбить машину и в худшем случае остаться вообще без доработанных деталей. Так что инженерам теперь придется тщательно взвесить все же и против – и решить, брать все же обновления в Монако или терять еще неделю и откладывать их дебют до Барселоны.

Дождевая шина Pirelli с каплями воды Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

2. Где теперь проверять экспериментальный формат квалификации?

Уик-энд в Имоле, помимо прочего, был выбран для проверки важных организационных вопросов. Именно там пилоты Ф1 должны были получить меньшее количество шин – по 11 комплектов на уик-энд вместо обычных 13.

Чтобы добиться этого, решено было использовать в первом сегменте квалификации только слики Hard, во втором – только Medium, и лишь в финале разрешить мягкий Soft. Помимо прочего, это должно было сохранить больше резины на гонку и тем самым внести тактическое разнообразие.

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Изначально такой формат планировали опробовать на двух Гран При (вторым после Имолы станет этап в Венгрии). Теперь FIA и командам предстоит решить, оставить уик-энд на «Хунгароринге» единственным для эксперимента или попробовать договориться о втором.

В регламенте сказано, что альтернативное распределение шин возможно «не более, чем на двух» Гран При. Но так как это делается в том числе для сбора данных и мнений, желательно не тянуть до самого конца сезона.

А раз так – можно ожидать традиционной для Ф1 широты мнений и упреков в лоббировании собственных интересов.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Эстебан Окон, Alpine A523, другие пилоты Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Как теперь быть с лимитом на моторы и коробки передач?

Не так давно в правилах была специальная оговорка, предписывающая увеличить число ключевых элементов машины, которые можно использовать без штрафа, при расширении календаря сверх определенного числа этапов.

Но в итоге от нее предпочли отказаться из-за потенциального влияния на финансовые вопросы. Теперь лимит изначально устанавливается на весь чемпионат. С учетом спринтов его недавно увеличили – и вот теперь не вполне ясно, как быть.

Скорее всего, лимиты на компоненты моторов и коробок передач останутся прежними (стоит напомнить, что в прошлом году мало кому удалось обойтись без превышений и штрафов). Однако могут найтись те, кто захочет привлечь внимание к этой теме. Например, в лагере Mercedes, признанного лидера по надежности…

Паддок трассы в Имоле Фото: Роберто Кинкеро

4. Не возникнет ли разногласий по лимиту бюджетов?

Не приходится сомневаться, что команды максимально внимательно следят за своими расходами – никому не хочется повторять путь Red Bull и получать серьезный штраф. Глава Mercedes Тото Вольф недавно обронил, что каждые десять тысяч имеют значение.

При этом верхняя планка лимита определяется по сложной формуле, которая учитывает и число состоявшихся Гран При. И в этом смысле статус уик-энда в Имоле может стать источником проблем.

Общий принцип в том, что базисная сумма в $135 млн предусматривает 21 гонку в сезоне, а за каждую следующую сверх этого количество команды дополнительно получают по $1,2 млн.

При этом в обратную сторону этот принцип тоже работает – но только если объявление об отмене сделано минимум за три месяца до даты гонки. Если же, как в Имоле, этап вылетел из календаря уже после этого срока, то в финансовом плане он считается состоявшимся, и лимит не снижается.

Едва ли хоть кто-то в паддоке попробует оспорить это положение – так что тут, как будто бы, все просто и понятно.

Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

5. Кто заплатит за банкет?

Финансовая ситуация в Формуле 1 серьезно оздоровилась за последние годы, и ни одна из команд больше не находится на грани выживания. Разумеется, расходы участников чемпионата ограничивает лимит бюджетов – но это вовсе не значит, что они не стремятся заработать как можно больше.

Так как выплаты от промоутеров Гран При являются для спорта важной статьей доходов, отмена гонки неизбежно приведет к общему снижению поступлений.

При этом отказ от проведения уик-энда стал следствием форс-мажора, а потому представителям Имолы не потребуется платить за свою гонку. Их взнос, как говорят источники, составляет около $20 млн.

Это прямо скажется на каждой из команд – все получат меньше призовых, чем рассчитывали. Однако потеря окажется не такой уж весомой, тем более, что отмена Гран При сама по себе позволила сэкономить: гоночные машины не проехали ни метра, а некоторые сотрудники команд вовсе не успели добраться на трассу.

Так что эффект следует признать хоть и негативным, но совсем не критическим.