Гран При Эмилии-Романьи-2023: расписание, факты и статистика
В предстоящий уик-энд на трассе в Имоле Формула 1 начнет европейскую часть сезона. Впервые с Бахрейна уик-энд пройдет на классическом автодроме в традиционном формате
Главное:
|Гонка
|Гран При Эмилии-Романьи
|Этап
|6-й из 23
|Место
|Имола, Италия, автодром им. Энцо и Дино Феррари
|Длина круга
|4,909 км
|Гоночная дистанция
|63 круга / 309,049 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|19 (10 левых, 9 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:13.609 – Валттери Боттас / Mercedes / 2020
240,084 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:15.484 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
234,121 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Закат солнца над трассой в Имоле
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|19 мая, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|19 мая, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|20 мая, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|20 мая, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
21 мая, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
19 мая, пятница
|20/11 °C
|Переменная облачность
|10%
|Северо-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с
|до 68%
|20 мая, суббота
|18/14 °C
|
Облачно
|55%
|
Северо-восточный, 5 м/с, порывы до 11 м/с
|до 85%
|21 мая, воскресенье
|23/14 °C
|Облачно, дождь, возможна гроза
|55%
|
Северо-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с
|до 63%
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует на старте Гран При Эмилии-Романьи 2022 года
Фото: Red Bull Content Pool
Статистика 2022 года (Гран При проходил в спринтерском формате):
|Лучшее время в первой тренировке
|1:29.402 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:19.457 – Джордж Расселл / Mercedes
|Время поула спринта
|1:18.796 – Шарль Леклер / Ferrari
199,062 км/ч
|Победитель спринта
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 201,316 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 201,262 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 63 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:18.446 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing (55-й из 63)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Ландо Норрис / McLaren
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен выиграл в Имоле, Леклер стал шестым после удара о барьер
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (7)
Макс Ферстаппен (2)
|
Williams (8)
Ferrari (8)
|Поулы
|
Айртон Сенна (8)
|McLaren (9)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Ferrari (10)
*включая Гран При Италии, Сан-Марино и Эмилии-Романьи
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Вид с воздуха на трассу в Имоле
Фото: FIA
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