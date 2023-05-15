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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Анонс

Гран При Эмилии-Романьи-2023: расписание, факты и статистика

В предстоящий уик-энд на трассе в Имоле Формула 1 начнет европейскую часть сезона. Впервые с Бахрейна уик-энд пройдет на классическом автодроме в традиционном формате

Трасса в Имоле, фестиваль Motor Valley Fest

Главное:

Гонка Italy Гран При Эмилии-Романьи
Этап 6-й из 23
Место Имола, Италия, автодром им. Энцо и Дино Феррари
Длина круга 4,909 км
Гоночная дистанция 63 круга / 309,049 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 19 (10 левых, 9 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:13.609 – Finland Валттери Боттас / Germany Mercedes / 2020
240,084 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:15.484 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2020
234,121 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Закат солнца над трассой в Имоле

Закат солнца над трассой в Имоле

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 19 мая, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 19 мая, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 20 мая, суббота  13:30-14:30
Квалификация 20 мая, суббота  17:00-18:00
Гонка

21 мая, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

19 мая, пятница

 20/11 °C Переменная облачность 10% Северо-восточный, 4 м/с, порывы до 7 м/с до 68%
20 мая, суббота 18/14 °C

Облачно

 55%

Северо-восточный, 5 м/с, порывы до 11 м/с

 до 85%
21 мая, воскресенье 23/14 °C Облачно, дождь, возможна гроза 55%

Северо-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с

 до 63%
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует на старте Гран При Эмилии-Романьи 2022 года

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует на старте Гран При Эмилии-Романьи 2022 года

Фото: Red Bull Content Pool

Статистика 2022 года (Гран При проходил в спринтерском формате):

Лучшее время в первой тренировке 1:29.402 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:19.457 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Время поула спринта 1:18.796 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
199,062 км/ч
Победитель спринта

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
30:39.567

Средняя скорость – 201,316 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 32:07.986

Средняя скорость – 201,262 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 63 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
19-й и 51-й круги
Промежуточные – Medium – Soft
Лучший круг в гонке 1:18.446 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing (55-й из 63)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

3. United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren
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Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При в Имоле*:
  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (7)

Netherlands Макс Ферстаппен (2)

United Kingdom Williams (8)

Italy Ferrari (8)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (8)
Europe Боттас, Хэмилтон, Ферстаппен (1)

 United Kingdom McLaren (9)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

Italy Ferrari (10)

*включая Гран При Италии, Сан-Марино и Эмилии-Романьи
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Вид с воздуха на трассу в Имоле

Вид с воздуха на трассу в Имоле

Фото: FIA

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