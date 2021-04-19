Гран При Эмилии-Романьи: 10 самых интересных технических решений
Мы продолжаем изучат самые примечательные технические решения, которые команды Ф1 привезли на очередной Гран При. На очереди – второй этап сезона в итальянской Имоле
Детали днища AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
1. Начнем вот с этих небольших элементов у края днища AlphaTauri – они работают с протекающими здесь потоками, помогая «запечатывать» днище. В таком ракурсе наглядно видно, как эти детали постепенно разворачиваются относительно продольной оси машины, одновременно становясь чуть длиннее.
Самый последний элемент совмещен с Z-образным вырезом в кромке днища, который можно назвать модной новинкой у конструкторов Ф1.
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Задняя часть Williams FW43B
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Детали переднего крыла Alfa Romeo C41
Фотограф: Джорджо Пиола
3. Та же область машины, но другое решение. Правила Ф1 допускают использование в главном каскаде крыла пяти элементов – и прежде все команды делали именно так. Но у Alfa Romeo в Имоле, как видно на фото, помимо основной плоскости есть всего три закрылка. Вот так это место выглядело в Бахрейне.
Детали переднего крыла AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее крыло и носовой обтекатель Aston Martin AMR21
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF21
Фотограф: Джорджо Пиола
Область дефлекторов Alpine A521
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Ferrari SF21
Фотограф: Джорджо Пиола
6. Для первой из двух своих домашних гонок конструкторы из Маранелло подготовили заднее крыло для быстрых трасс, дающее выигрыш в лобовом сопротивлении. Его плоскости расширяются в центре и сужаются к торцевым пластинам. Также, в отличие от Бахрейна, на SF21 нет Т-крыла.
После анализа пятничных данных инженеры пришли к выводу, что прижим в этот уик-энд важнее лобового сопротивления – и на машину вернули старое крыло.
Задняя часть Alfa Romeo C41
Фотограф: Джорджо Пиола
Варианты переднего крыла Alpine A521
Фотограф: Джорджо Пиола
Варианты переднего крыла Alpine A521
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали днища Alpine A521
Фотограф: Джорджо Пиола
Варианты днища Alpine A521
Фотограф: Без авторства
Детали носового обтекателя и переднего крыла AlphaTauri AT02
Фотограф: Джорджо Пиола
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Джорджо Пиола