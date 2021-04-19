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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: 10 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Мы продолжаем изучат самые примечательные технические решения, которые команды Ф1 привезли на очередной Гран При. На очереди – второй этап сезона в итальянской Имоле

Гран При Эмилии-Романьи: 10 самых интересных технических решений

Детали днища AlphaTauri AT02

Детали днища AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Начнем вот с этих небольших элементов у края днища AlphaTauri – они работают с протекающими здесь потоками, помогая «запечатывать» днище. В таком ракурсе наглядно видно, как эти детали постепенно разворачиваются относительно продольной оси машины, одновременно становясь чуть длиннее.

Самый последний элемент совмещен с Z-образным вырезом в кромке днища, который можно назвать модной новинкой у конструкторов Ф1.

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Задняя часть Williams FW43B

Задняя часть Williams FW43B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. К слову, в Имоле Williams стала уже шестой по счету командой, внедрившей на своей машине это решение. В месте выреза на FW43B размещены три небольших «плавничка».

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Вертикальная деталь в внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла прежде иногда дополнялась продольным бортиком. Но эволюция продолжается – и теперь на примере Alfa Romeo мы видим хитрую систему направляющих для воздуха.

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C41
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2. В таком ракурсе хорошо видно отверстие в горизонтальном элементе – оно позволяет воздуху перетекать с верхней стороны вниз.

Детали переднего крыла Alfa Romeo C41

Детали переднего крыла Alfa Romeo C41
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Та же область машины, но другое решение. Правила Ф1 допускают использование в главном каскаде крыла пяти элементов – и прежде все команды делали именно так. Но у Alfa Romeo в Имоле, как видно на фото, помимо основной плоскости есть всего три закрылка. Вот так это место выглядело в Бахрейне.

Детали переднего крыла AlphaTauri AT02

Детали переднего крыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Для сравнения – у AlphaTauri элементов пять, при этом самый дальний из них подрезан для соблюдения аэродинамического баланса на быстрой трассе Энцо и Дино Феррари.

Переднее крыло и носовой обтекатель Aston Martin AMR21

Переднее крыло и носовой обтекатель Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Задержим внимание на передней части машин. Разложив в четверг детали на пит-лейне, команды дали нам возможность сравнить их. Вот, например, узенький носовой обтекатель Aston Martin AMR21…

Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF21

Переднее крыло и носовой обтекатель Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. …и гораздо более широкий Ferrari SF21. Зато если сравнивать расположенные под обтекателем «бивни», то они у Скудерии куда скромнее по размерам.

Область дефлекторов Alpine A521

Область дефлекторов Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Едва ли хоть где-то аэродинамику можно рассмотреть настолько наглядно, как в области дефлекторов. Как видно, для тонкой работы с потоками у Alpine A521 здесь используются как углепластиковые, так и металлические детали.

Заднее антикрыло Ferrari SF21

Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. Для первой из двух своих домашних гонок конструкторы из Маранелло подготовили заднее крыло для быстрых трасс, дающее выигрыш в лобовом сопротивлении. Его плоскости расширяются в центре и сужаются к торцевым пластинам. Также, в отличие от Бахрейна, на SF21 нет Т-крыла.

После анализа пятничных данных инженеры пришли к выводу, что прижим в этот уик-энд важнее лобового сопротивления – и на машину вернули старое крыло.

Задняя часть Alfa Romeo C41

Задняя часть Alfa Romeo C41
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Фотограф: Джорджо Пиола

7. Довольно заурядный кадр позволяет проиллюстрировать одну важную особенность машин 2021 года. Прежде конструкторы стремились сделать разрыв между задней кромкой днища и колесом как можно меньше. При новом регламенте тенденция, похоже, поменялась.

Варианты переднего крыла Alpine A521

Варианты переднего крыла Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

8. При детальном рассмотрении в передней части Alpine нашлось немало изменений. У новой версии (она справа на фото) иная геометрия внутренних кончиков закрылков (выделены зеленым), форма прорези в «бивне» (показана синей стрелкой) и нет выреза в дальнем углу торцевой пластины (показан красной стрелкой).

Варианты переднего крыла Alpine A521

Варианты переднего крыла Alpine A521
13/16

Фотограф: Джорджо Пиола

8. Те же элементы в другом ракурсе. Интересно, что обычно конструкторы отрезают уголок торцевой пластины, тогда как в Alpine пошли по противоположному пути. Еще одно отличие – продольная прорезь в задней части «бивня». Ее можно увидеть во врезке на предыдущем фото.

Детали днища Alpine A521

Детали днища Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

9. Одновременно в Энстоуне активно ведут поиски и в области перед задними колесами. Элемент на фото – лишь один из нескольких вариантов.

Варианты днища Alpine A521

Варианты днища Alpine A521
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Фотограф: Без авторства

9. Всего, если считать с тестами, мы видели на А521 уже четыре разных решения (в нижних врезках), а у края днища чуть впереди – еще три (в верхних врезках).

Детали носового обтекателя и переднего крыла AlphaTauri AT02

Детали носового обтекателя и переднего крыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

10. В технических материалах мы порой упоминаем S-воздуховод – но едва ли не впервые можем показать его. Внутри носового обтекателя AlphaTauri в таком ракурсе отлично видно канал, по которому поток перетекает из-под машины наверх.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Джорджо Пиола

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