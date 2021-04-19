Фотограф: Джорджо Пиола

1. Начнем вот с этих небольших элементов у края днища AlphaTauri – они работают с протекающими здесь потоками, помогая «запечатывать» днище. В таком ракурсе наглядно видно, как эти детали постепенно разворачиваются относительно продольной оси машины, одновременно становясь чуть длиннее.

Самый последний элемент совмещен с Z-образным вырезом в кромке днища, который можно назвать модной новинкой у конструкторов Ф1.