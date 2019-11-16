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Формула 1 / Гран При Бразилии / Результаты

Гран При Бразилии: стартовая решетка

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Гран При Бразилии: стартовая решетка
16 нояб. 2019 г., 19:15

В таком порядке пилоты выйдут на старт Гран При Бразилии. Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации, но будет стартовать только 14-м из-за штрафа за смену мотора.

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Макс Ферстаппен


 

 

 

 

 

 

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Себастьян Феттель

 

3

 

Льюис Хэмилтон

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Валттери Боттас

 

 

5

Thailand Александр Элбон


 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Пьер Гасли

 

7

 

Ромен Грожан

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Кими Райкконен

 

 

9

 

Кевин Магнуссен

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Ландо Норрис

 

 

11

 

Australia Даниэль Риккардо

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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Italy Антонио Джовинацци

 

 

13

 

Нико Хюлькенберг

 

 

 

 

 

 

 

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Monaco Шарль Леклер

 

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Серхио Перес

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Даниил Квят

 

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Лэнс Стролл 

 


 

 

 

 

 

 

 

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Джордж Расселл

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
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