Гран При Бразилии: пять вопросов перед гонкой
Формуле 1 осталось провести в сезоне-2019 лишь две гонки, и ближайшая из них состоится в предстоящий уик-энд. Олег Карпов задает главные вопросы накануне Гран При Бразилии.
1. Кто выиграет гонку?
Все уже давно решено. Mercedes выиграла Кубок конструкторов, Льюис Хэмилтон оформил шестой титул, и даже второму месту в чемпионате Валттери Боттаса ничего не угрожает. Тото Вольф даже решил пропустить этап в Бразилии – потому что для его команды он не будет решать ровным счетом ничего.
Никаких по-настоящему значимых вопросов в этом чемпионате не осталось – поэтому болельщикам остается лишь досмотреть оставшиеся гонки. Воспринимать их нужно уже просто как самих по себе, а не как часть чемпионата мира…
2. Насколько быстра будет Ferrari на прямых?
Одна из главных тем последних недель – моторы Ferrari и их мощность. FIA перед стартом уик-энда выпустила уже вторую директиву касательно работы силовых установок, и в паддоке мало кто сомневается, что основным адресатом послания является именно Скудерия. После того как федерация опубликовала первую, Ferrari очень бледно провела Гран При США – и в этом легко было усмотреть прямую зависимость.
Впрочем, у красной команды было весьма неплохое объяснение неудачи в Остине: Себастьян Феттель уже в самом начале гонки выбыл из борьбы из-за поломки подвески, а Шарль Леклер использовал в субботу и воскресенье устаревшую спецификацию мотора. Плюс Маттиа Бинотто уверяет, что в США Ferrari намеренно пожертвовала скоростью на прямых, чтобы получить больше прижимной силы в поворотах…
Что будет в Бразилии? Третий сектор трассы в Сан-Паулу – фактически одна длинная прямая. Насколько быстры будут на ней машины Ferrari?
Фото: Simon Galloway / Motorsport Images
3. Кто будет занимать третье место в чемпионате перед финалом?
Главная интрига в личном зачете – это противостояние Шарля Леклера, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена в борьбе за третье место в турнирной таблице. Пока преимущество на стороне монегаска. Его отрыв в 14 очков можно было бы даже назвать комфортным, но в Бразилии ему придется непросто не только из-за директив FIA. После поломки в Остине Ferrari вынуждена была пойти на внеплановую замену элементов силовой установки, и стартовать в Бразилии Шарлю придется из хвоста пелотона. У его прямых конкурентов есть шанс чуть отыграться.
4. Отыграется ли Ферстаппен за прошлый год?
Прошлогодний Гран При Бразилии получился ярким, а его кульминацией стало столкновение Макса Ферстаппена и Эстебана Окона – француз, отставая на круг, попытался обогнать голландца, и… Что было дальше, помнят, наверное все. В конце концов, перепалки с элементами драки в Ф1 случаются не так часто.
В любом случае, Red Bull очень сильно смотрелась в Сан-Паулу в прошлом сезоне. И можно смело предполагать, что так будет и на сей раз – в конце концов, в Мексике, где Макс выигрывал в 2017 и 2018 годах, у него тоже были все шансы на победу.
Фото: Sutton Images
5. Вернется ли Toro Rosso на шестое место?
В Кубке конструкторов к концу чемпионата уже тоже практически все решено. Никаких изменений в первой тройке не может случиться даже в теории, а McLaren имеет неплохие шансы уже в Сан-Паулу забронировать за собой четвертую строчку. Renault уже почти не сместить с пятой, а Williams давно и прочно оккупировала последнее место. Да и позиции Haas с Alfa Romeo поменяться не должны.
Единственная интрига – это противостояние в борьбе за шестое место между Toro Rosso и Racing Point. Благодаря одному зачетному баллу, заработанному Серхио Пересом в США, розовая команда вырвалась вперед, но у маленькой Скудерии есть две гонки в запасе, чтобы отыграться.
В общем, какой чемпионат – такая и интрига…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Олег Карпов
Гран При Бразилии: пять вопросов перед гонкой
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